Keert Mark Cavendish nog terug aan de top?: “Niet meer op niveau Tour de France”

Een opvallende transfer deze week van Mark Cavendish. De Brit keert met de hulp van een privé-sponsor terug bij Deceuninck-Quick-Step. Kan de 35-jarige sprinter na drie jaar vol fysieke ongemakken en tegenvallende prestaties nog terugkeren aan de top? We vroegen het aan drie (voormalig) topsprinters: Johan Museeuw, Theo Bos en Jean-Paul van Poppel.

Johan Museeuw (55), oud-klassiekerrenner/sprinter

“Ik heb Patrick Lefevere gisteren gefeliciteerd. Hij heeft een gedurfde keuze gemaakt. Want net als jij of ik, weet ook Patrick niet wat het gaat worden. We hebben geen glazen bol.”

“Maar ik ben er wel zeker van dat Lefevere er goed over nagedacht heeft. Eerste doel wordt om Cav weer te laten winnen. Als het op sportief vlak niet lukt, dan zal hij hem misschien in een rol naast de fiets casten. Ik denk bijvoorbeeld aan een job als sprint-analist voor de ploeg. Om zijn jongere sprinters te begeleiden…”

“Maar kan hij nog sprints winnen? Als het nog érgens lukt, dan wel bij Deceuninck-Quick-Step. Wie daar weggaat, presteert niet meer. Kittel, Viviani, Vermote, Cavendish zelf, noem maar op. Dit is nu het omgekeerde verhaal. Cav is vertrokken, maar door omstandigheden (ziekte, gebrek aan vertrouwen, verkeerde teamkeuze, etc) heeft hij drie jaar niet of amper nog gewonnen. Maar hij heeft geen afstand kunnen doen van zijn passie. Het zou zonde geweest zijn om zo het toneel te moeten verlaten.”

“Als hij opnieuw vertrouwen krijgt, kan het misschien nog. Maar niet meer op het niveau van de Tour de France. Dat zegerecord moet hij uit zijn hoofd zetten. Bennett heeft trouwens bewezen dat hij dat niveau aankan, die zullen ze niet snel zomaar opzij schuiven.”

“Maar in iets minder gequoteerde wedstrijden, is het misschien nog mogelijk. Hij heeft sowieso het potentieel in zich. Bij Deceuninck-Quick-Step moeten ze echter eerst zien hoe hij presteert op de twee teamstages. Pas dan kunnen ze zijn programma bepalen, vind ik.”

Theo Bos (37), baansprinter, oud-wegsprinter

“Je vraagt je allereerst af waarom hij de afgelopen drie jaar niet goed gepresteerde. Hij is lang ziek geweest (ziekte van Pfeiffer) en de laatste jaren rijdt hij bij sprintersploegen die minder goed draaien. Ze leveren mooie prestaties bij Bahrain-McClaren, maar het is geen Deceuninck-Quick-Step. Als ik een ploeg zou moeten kiezen waar hij weer terug aan de praat zou kunnen komen, dan is dat wel die ploeg.”

“Je ziet ook bij Deceuninck-Quick-Step dat iedereen die daar gaat rijden het op een of andere manier goed doet. Ook de oudere gasten presteren daar vaak goed. Wat dat betreft gaat hij terug naar de juiste ploeg.”

“Wanneer hij niet meer gehinderd wordt door fysieke ongemakken, kan hij opnieuw weer goed gaan rijden, want leeftijd zegt niet alles. De ene renner is op zijn 35ste meer versleten dan de ander.”

“De leeftijd van een renner heeft vooral te maken met de mentale gesteldheid. Fysiek kan je op latere leeftijd nog altijd goed presteren, alleen het leven als monnik… dat is op latere leeftijd wat moeilijker, ook omdat je het al jaren doet. Je nadert het einde van je carrière en het gaat soms niet helemaal zoals je wilt. Dat is het moment waarop renners ook mentaal uitgeput raken en in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Uiteindelijk is dat vaak de reden dat ze stoppen.”

“Als ik voor mezelf praat: Ik heb nog altijd leuke uitdagingen, fysiek kan ik mezelf nog steeds verbeteren en mentaal heb ik geen problemen om alles opzij te zetten om topprestaties te leveren. Je kunt dan nog prima op latere leeftijd nog een hoog niveau laten zien.”

“En Cavendish is volgens mij iemand die altijd met heel veel plezier op de fiets heeft gezeten en het leventje nog te leuk vindt om vaarwel te zeggen.”

“Als ze hem weer aan de praat krijgen, kunnen ze bij Deceuninck-Quick-Step nog best wat plezier aan hem beleven. Hij is een goede mentor voor de andere sprinters en om te beginnen ook een goede troef voor de tweede lijn. Sam Bennett rijdt momenteel heel goed, maar het is even afwachten hoe Fabio Jakobsen terugkeert. Cavendish kan daartussenin een belangrijke rol spelen.”

“Hij is echt een superploegmaat. Hij is altijd heel goed met zijn ploeggenoten. Dat is belangrijk voor de sfeer. En niet te vergeten zijn ervaring. Hij kent de wedstrijden, de parcoursen, de aankomsten en alle verschillende scenario’s. Zo iemand is fijn om mee in de ploegbus te zitten.”

“Ik vind het supertof dat hij weer naar Deceuninck-Quick-Step gaat. Ik ben heel benieuwd hoe hij het daar gaat doen. Cavendish is een grootheid in de sport, die verdient ook een mooi afscheid.”

Jean-Paul van Poppel (58), oud-topsprinter

“Het is bewonderenswaardig dat hij nog altijd wil doorgaan terwijl het eigenlijk al een paar jaar niet zo goed gaat. Met een leeftijd van 35 jaar is hij nog jong maar voor een sportman heeft hij zijn beste jaren achter zich.”

“De vraag is wat hem nog motiveert om door te gaan. Is dat opnieuw in de Tour proberen uit te halen? Hij is jarenlang de topsprinter geweest. En heeft ook een beetje het geluk meegehad. Vroeger had je gemiddeld vier massasprints in een Tour de France, in de Tours waar hij zovaak scoorde waren dat er gemiddeld acht. Met dertig ritzeges op zijn naam is hij er vier verwijderd van evenaring van het record van Eddy Merckx. Het lijkt mij onmogelijk om dat record te pakken, maar het zou een drijfveer kunnen zijn.”

“Hoe moet dan wel weer de ouderwets goede Cavendish worden. Als hij nog ergens zijn carrière zou kunnen herlanceren, dan is dat bij Deceuninck-Quick-Step. Bij die ploeg was hij destijds (2013-2015, red.) ook erg gelukkig.”

“Wie bij die ploeg zit, rijdt meestal goed en als ze vertrekken presteren ze minder. Kijk maar naar Elia Viviani. Ik weet niet wat er met hem is gebeurd, maar sinds hij bij Cofidis fietst is hij niet meer de sprinter die hij bij Deceuninck-Quick-Step was. Viviani is niet het enige voorbeeld waar dit is gebeurd.”

“En niet te vergeten: bij Deceuninck-Quick-Step staat er een grootmeester aan het roer. Het is wel een dingetje in deze tijd van renners… zodra ze een koers winnen dulden ze geen tegenspraak meer, maar bij Lefevere is de machtsverhouding nog ouderwets, en je ziet dat het werkt.”

“De grote vraag is of Cavendish op deze leeftijd weer top kan worden. Ikzelf was op mijn best rond mijn 29ste, maar won nog een Touretappe toen ik 32 was. Of hij het op 35-jarige leeftijd kan is de grote vraag, maar Cavendish is een bijzondere. Een renner die tot het gaatje gaat en voor niemand bang is. Sprinters zijn soms bang om van de nieuwkomers te verliezen, maar dat heeft Cavendish nooit gehad.”

