Wielerploegen 2020: Team Ineos

Het is januari en dat betekent dat een nieuw wielerseizoen is begonnen. Net als ieder jaar trapt WielerFlits deze maand traditiegetrouw af met het voorstellen van alle WorldTour-teams. Vandaag staat de rijkste ploeg ter wereld centraal: Team Ineos. Waar richten Egan Bernal, aanwinst Richard Carapaz, wereldkampioen Rohan Dennis, de (misschien) herboren Chris Froome, klassiekerman Michał Kwiatkowski en Geraint Thomas zich op? WielerFlits vroeg het aan Dylan van Baarle.

Team Ineos

Land: Groot-Brittannië

Sponsor: INEOS (Brits chemiebedrijf)

Sinds: 2010 (Team Sky)

UCI-code: INS

Fietsensponsor: Pinarello

Tenue 2020:

Het jaar van Team Sky en Team INEOS

Voor Team Sky begon het seizoen 2019 misschien wel met de grootste uitdaging ooit: een nieuwe sponsor vinden. In de laatste maanden van 2018 maakten de Britse sportzender en 21st Century Fox namelijk bekend na 2019 te stoppen met de sponsoring van de wielerploeg. “Dat is natuurlijk nooit leuk nieuws, maar het was ook niet zo dat ik direct mijn managers in heb geschakeld”, vertelt Dylan van Baarle over die periode. “Het was nog zo vroeg in het seizoen en ik zat sowieso in mijn laatste contractjaar. Bovendien had ik er alle vertrouwen in dat teammanager David Brailsford een andere sponsor ging vinden.”

In Australië was Team Sky meteen op de afspraak. Wout Poels beëindigde de Tour Down Under namelijk als derde, waarna de formatie in de Herald Sun Tour drie keer trefzeker was. Owain Doull en Kristoffer Halvorsen wonnen er ritten, terwijl Van Baarle zelf de eindzege in zijn achterzak stak. “Het is natuurlijk lekker om snel te winnen”, beaamt de in Monaco wonende Nederlander. “Maar het is niet zo dat daar bij ons alle druk op ligt. Het betekende ook niet dat we vanaf toen meteen de overwinningen aan elkaar regen.” Dat klopt, want dat verliep minder gladjes.

Hoewel Filippo Ganna een tijdritzege boekte in de Tour de la Provence, was het vervolgens wachten tot Parijs-Nice. Daarbij maken we wel de kanttekening dat er geregeld een aantal korte resultaten tussen zaten. Maar pas in Frankrijk was het echt raak, toen Egan Bernal de eindzege veiligstelde in Parijs-Nice. Nog in dezelfde maand maart werd het Colombiaanse wonderkind ook derde in de Ronde van Catalonië. Daar tussenin kwam belangrijk nieuws: in Ineos werd een nieuwe hoofdsponsor gevonden, die per 1 mei zou instappen. “Met die gedachte rijd je toch altijd lekkerder in de rondte”, aldus Van Baarle.

Brengt ons meteen bij de Vlaamse klassiekers. Met Van Baarle zelf, Gianni Moscon, Luke Rowe en Ian Stannard had de Britse formatie daar een sterk blok om mee te spelen voor de knikkers. Niets bleek minder waar. Voor de Nederlander geldt nog de verzachtende omstandigheid dat hij bij een val in Omloop Het Nieuwsblad zijn hand brak en pas terugkeerde in de Internationale Wielerweek van Coppi & Bartali. Een tweede plek in Kuurne-Brussel-Kuurne van Owain Doull en een zesde plek in Dwars Door Vlaanderen waren de grootste wapenfeiten. “We waren simpelweg niet op het niveau waar we moesten zijn.”

Ook Michał Kwiatkowski kon zijn stempel niet drukken op het voorjaar. Ondanks een derde plek in Milaan-San Remo en een bepalende rol in de finale van de Amstel Gold Race, kon de Pool geen potten breken. In het rondewerk ging het de Britse formatie wél voor de wind. In de Tour of the Alps won Tao Geoghegan Hart twee etappes en sloeg jonkie Pavel Sivakov in de tweede rit een dubbelslag die hij niet meer zou weggeven. Geraint Thomas reed in de Ronde van Romandië naar een derde plek in de eindrangschikking, en Chris Lawless bezorgde Team Ineos in de Tour de Yorkshire in de eerste de beste wedstrijd meteen de zegeruikers.

Toch moest de ploeg ook een bittere pil slikken. Beoogd Giro d’Italia-kopman Bernal moest zich enkele dagen voor de start terugtrekken, omdat hij op training zijn sleutelbeen brak. Sivakov nam de honneurs waar met een negende plek in het eindeklassement. De talentvolle sprinter Kristoffer Halvorsen won dan een rit in de Tour of Norway, waar hij ook tweede werd in het eindklassement. Het herstel van Bernal ging overigens gestaag, want al vrij snel kondigde hij aan dat hij zich ging focussen op Tour de France. Zijn vorm was ook niet gedaald, integendeel: hij won een rit en het eindklassement in de Ronde van Zwitserland.

Dat was wel na een volgende harde klap voor Team Ineos. Chris Froome kwam tijdens de verkenning van de individuele tijdrit in het Critérium du Dauphiné hard ten val en liep daarbij meerdere botbreuken op. “Die klap was vrij hard”, herinnert Van Baarle zich. “In de tijdrit kon ik mezelf bijvoorbeeld totaal niet focussen en geconcentreerd rondrijden. Zulk nieuws doet wel iets met je. Maar – hoe hard dat ook is – we schakelden snel om. Ook zonder Chris wilden we proberen om de koers te winnen. Met twee ritzeges (van Van Baarle zelf en Poels, red.) en een vierde plek van Wout in het eindklassement, mochten we toch tevreden zijn.”

Het zorgde voor een Hollands feestje in de bus. “Mochten we eindelijk Nederlandstalige muziek draaien”, lacht Van Baarle. “Je kent vast dat filmpje wel van Snollebollekes met Links, Rechts. Die draaien we wel vaker, maar hij doet het niet zo goed. Ik heb niet echt het idee dat ze de Nederlandse muziek écht heel leuk vinden.” Toch zat de sfeer er goed in met het oog op de Tour. Titelverdediger Thomas was in vorm en in Zwitserland liet Bernal zien dat hij Froome mogelijk wel zou kunnen vervangen. Met een sterke equipe ging Team Ineos naar Frankrijk, om voor de zevende eindzege te gaan sinds de oprichting van het team in 2010.

In de Tour stuitte de ploeg vervolgens op een ijzersterke Julian Alaphilippe, die in de eerste week de wedstrijd kleurde én de gele trui veroverde. De Fransman zou het leiderstricot vervolgens twee weken lang met hand en tand verdedigen. Heel even leek het erop dat hij de eindzege zelfs kon grijpen. “Eigenlijk hadden wij geen scenario voor handen waarin Alaphilippe de Tour zou winnen”, stelt Van Baarle, die zichzelf liet zien als klimknecht. “Maar toen het op de laatste etappes aankwam, werd het wel steeds lastiger om hem te kunnen breken. Gelukkig konden wij als team de koers hard maken, waardoor hij toch brak.”

Toch was dat pas in de negentiende etappe. Bernal opende daar de finale en rondde de Col d’Iseran als eerste. In de afdaling was er noodweer en ontstonden er modderstromen. Hard gelag: de rit werd geneutraliseerd en de tijden bovenop de Iseran telden. Dat resulteerde in de gele trui voor Bernal, al beweren boze tongen dat hij onderdeel was van een plan om Thomas op de geannuleerde slotklim naar Tignes in het geel te hijsen. “Niet dat ik weet”, zegt de Nederlander daarover. “Ongetwijfeld zou Thomas het hebben geprobeerd om er naartoe te rijden op de slotklim, maar het idee was om Alaphilippe zo snel mogelijk te breken en zoveel mogelijk tijd te pakken. In die opzet zijn we hoe dan ook geslaagd.”

De voorlaatste rit naar Val Thorens werd vervolgens ingekort en Bernal zou nooit meer in de problemen komen. Zo wist de Colombiaan op 22-jarige leeftijd zijn eerste grote ronde te winnen. Titelverdediger Thomas eindigde bovendien als tweede. “Het jaar was voor ons daarmee al geslaagd, maar daarmee is het seizoen nog niet meteen over. Alles wat je daarna nog meepakt, is bonus.” Vooral de jonkies waren daarna nog succesvol. Zo won Iván Ramiro Sosa twee ritten en het eindklassement in de Vuelta a Burgos, nadat hij in februari al tweede was in de Tour Colombia 2.1. Sivakov schreef daarnaast de Ronde van Polen op zijn naam.

In het slot van het seizoen waren het vooral Bernal, Ganna en Diego Rosa die van zich lieten horen. De Colombiaan won nog Gran Piemonte, werd tweede in de Giro della Toscana en derde in de door Bauke Mollema gewonnen Ronde van Lombardije. Rosa werd op zijn beurt tweede in de Memorial Marco Pantani en derde in de Tour of Guangxi. Ganna verzekerde zich van een tweede plek in Chrono des Nations, nadat hij een maand eerder de Coppa Sabatini als vijfde had beëindigd. Al bij al dus een uitstekend jaar voor Team Ineos, waarin vooral Bernal zich – zeker als Tourwinnaar – heeft opgeworpen als de nieuwe leider.

Aantal overwinningen: 26

Belangrijkste resultaten:

Tour de France – Winst en tweede in het eindklassement

Tour de Suisse – Winst in het eindklassement

Parijs-Nice – Winst en derde in het eindklassement

Tour de Pologne – Winst in het eindklassement

Tour of the Alps – Winst en tweede in het eindklassement en winst in etappe 1, 2 en 4

Herald Sun Tour – Winst in het eindklassement en winst in etappes 3 en 5

Ronde van Lombardije – Derde

Milaan-San Remo – Derde

Transfers

Team Ineos komt met mixed feelings uit de transferperiode. Wanneer we kijken naar de vertrekkers, dan zochten vooral ervaren helpers hun heil elders. Maar ook Kristoffer Halvorsen concludeerde na twee jaar dat deze ploeg misschien niet de beste fit is voor een sprinter. De Noorse U23-wereldkampioen van 2016 hoopt bij EF Education First wel een deftige sprinttrein op de rails te krijgen. Voor klimmers David De la Cruz en Kenny Elissonde wachten nieuwe avonturen bij respectievelijk UAE Emirates en Trek-Segafredo. De Spanjaard en de Fransman kunnen bij die teams wellicht op iets meer vrijheid rekenen.

Ook Diego Rosa doet de Ineos-deur achter zich dicht. De Italiaan hoopte bij zijn komst om door te kunnen groeien, maar hij is een beetje gestagneerd in zijn groei na zijn goede laatste seizoen (2016) in dienst van Astana. Hij trekt komend jaar naar ProTeam Arkéa-Samsic, waar hij aan de zijde van kopmannen Nairo Quintana en Warren Barguil gaat koersen. De laatste uitgaande transfer zal het meest pijn doen. Gangmaker en jarenlang trouwe helper Wout Poels trekt naar Bahrain McLaren, waar hij meer voor eigen kans wil rijden. “Hem gaan we ongetwijfeld missen”, vindt Van Baarle. “Wout was altijd een vaste waarde in grote rondes.”

Tegenover dat vijftal, staat de komst van even zoveel nieuwe gezichten. En dat zijn absoluut niet de minsten. Wat te denken van Richard Carapaz? In dienst van Movistar won de 26-jarige klimmer uit Ecuador afgelopen seizoen de Giro d’Italia. Hij is gehaald als kopman, naast het reeds bekende trio Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas. Datzelfde geldt voor Rohan Dennis. Met de wereldkampioen tijdrijden werd andermaal een klepper van jewelste binnen gehengeld. Wellicht lukt het Brailsford om hem – zoals in het verleden met Thomas en Bradley Wiggins gebeurde – ook om te scholen tot klassementsrenner in de Tour.

Daarnaast werden drie jonge snaken aan het team toegevoegd. Brandon Rivera is een 23-jarige Colombiaan die op voorspraak van Bernal bij de ploeg is gehaald. Carlos Rodríguez is de allerjongste van het stel. De Spanjaard is pas achttien jaren jong en maakt direct de overstap van de junioren naar de rijkste ploeg ter wereld. Rodríguez moet nog ontdekken waar zijn kracht ligt, al denkt men bij Team Ineos dat hij gemaakt is voor het rondewerk. “Ik heb gehoord dat hij wielrennen en studeren gaat combineren”, vertelt Van Baarle over hem. “Ze willen hem heel rustig gaan brengen en dus zal Carlos heel weinig koersen afwerken.”

De laatste aanwinst is misschien wel de meest getalenteerde van de drie neoprofs. Ethan Hayter is namelijk een alleskunner. Hij is rap aan de meet, zeker na een zware koers. Daarnaast heeft hij een goede tijdrit in de benen en gaat hij ook goed omhoog. De 21-jarige Brit komt over als een van de grootste talenten uit het U23-circuit. Maar net als Rodríguez gaan we Hayter niet veel op de weg zien dit jaar. “Ze zijn alle drie nog superjong”, gaat Van Baarle verder. “De twee Spaanssprekende jongens heb ik nog niet veel gesproken. Hayter wel; hij richt zich komend jaar op het baantoernooi tijdens de Olympische Spelen in Tokio.”

Daarmee komt de selectie van Team Ineos op 29 renners. Mogelijk komt daar nog een dertigste renner bij. Andrey Amador werd namelijk al in kledij van de Britse sponsor gespot in Madrid, maar hij had al een mondeling akkoord gegeven voor een contractverlening bij Movistar. Teambaas aldaar Eusebio Unzué kwam later echter in clinch te liggen met Guiseppe Aquadro, de makelaar van Amador. De Italiaan stalde geen van zijn renners meer bij de Spaanse ploeg en nu weigert de Costa Ricaanse klimmer een contract bij Movistar te ondertekenen, ondanks een mondeling akkoord. De UCI buigt zich over deze zaak.

UIT

David De la Cruz (UAE Emirates)

Kenny Elissonde (Trek-Segafredo)

Kristoffer Halvorsen (EF Education First)

Wout Poels (Bahrain McLaren)

Diego Rosa (Arkéa-Samsic)

IN

Richard Carapaz (Movistar)

Rohan Dennis (Bahrain Merida)

Ethan Hayter (VC Londres)

Brandon Smith Rivera (GW-Shimano)

Carlos Rodríguez (Kometa U19)

Ambities voor 2020

Afgelopen week presenteerden Team Ineos en ploegbaas Dave Brailsford de plannen voor 2020. Omdat je Brits kampioen op de weg Ben Swift en Chris Lawless niet als topsprinters kunt neerzetten, richt de formatie zich andermaal op de grote rondes en de (Vlaamse) klassiekers. “Het hoofddoel is uiteraard opnieuw de Tour de France”, vertelt Van Baarle. “Maar dat betekent niet dat alle relatief kleinere koersen voor ons niet meetellen. We zijn als ploeg heel sterk in de breedte en kunnen op meerdere fronten gaan meespelen.” En daar heeft de Nederlander een punt: met veel jong talent, kan Team Ineos ook daar scoren.

Laten we eerst kijken naar de verdeling van de grote rondes. De Britse miljoenenbrigade trekt met titelverdediger Richard Carapaz naar de Giro d’Italia. In de Italiaanse ronde krijgt Ecuadoraan bijval van Rohan Dennis. De Australiër liet al weten dit jaar zijn klassementsambities op een laag pitje te zetten, omdat hij vorig jaar werd overmand door stress én te maken kreeg met een eetstoornis. “Normaal gesproken gaat Rohan zich focussen op de Olympische Spelen; dat is zijn grote hoofddoel”, vertelt ploeggenoot Van Baarle. Of Gianni Moscon – die door pech zijn Giro-debuut in 2019 uitstelde – zich opnieuw mag testen, is niet duidelijk.

Wel zal de beruchte Italiaan opnieuw de kasseienklassiekers aandoen, samen met Van Baarle, Luke Rowe en Ian Stannard. Zij krijgen de taak om met dat sterke blok beter te doen dan vorig jaar. Michał Kwiatkowski slaat de Vlaamse kasseiwedstrijden in ieder geval over. Wel rijdt de wereldkampioen van 2014 opnieuw Strade Bianche, Milaan-San Remo en het drieluik Ardennenklassiekers. In de kern van de Vlaamse klassiekers is het de vraag of Owain Doull en misschien Chris Lawless een stap kunnen maken. In het heuvelwerk kan het Ierse talent Edward Dunbar wellicht de aansluiting vinden met de top.

Het hoofddoel van de ploeg is dus de Tour de France. Daar trekt Team Ineos op volle oorlogssterkte naartoe. Titelverdediger Egan Bernal, runner-up en de winnaar van 2018 Geraint Thomas, viervoudig winnaar Chris Froome én Richard Carapaz trekken naar Frankrijk. Daarbij speelt Brailsford de eerste drie uit als kopman. “Vorig jaar was dat ook het idee”, stelt Van Baarle. “Een ongeluk zit in een klein hoekje en dan is het altijd wel lekker dat je alsnog twee kaarten kan spelen. Hoe zij naar de drie kopmannen van Jumbo-Visma kijken? Daar zullen ze ongetwijfeld iets van vinden, maar ik heb ze er nog niet over gehoord.”

Na de Franse rittenkoers zullen een aantal mannen zich op de Olympische Spelen richten, waaronder in ieder geval Bernal. De Vuelta a España – de laatste grote ronde van het jaar – is een bonus voor een van de mannen uit de Tour. Gezien de revalidatieperiode van Froome, kan het heel goed zijn dat hij er na de Ronde van Frankrijk nog een tweede grote ronde aan toevoegt. Wellicht is hij nog het meest fris van de drie en hij zal zich ook graag willen laten zien. Maar dat geldt ook voor jonkies Pavel Sivakov, Iván Ramiro Sosa, Tao Geoghegan Hart en misschien zelfs Moscon en Dunbar. Is een wisseling van de wacht aanstaande?

Pavel Sivakov - foto: George Solomon/Team Ineos Tao Geoghegan Hart - foto: Cor Vos Gianni Moscon - foto: Cor Vos

Selectie Team Ineos 2020

Dylan van Baarle

Leonardo Basso

Egan Arley Bernal

Richard Carapaz

Jonathan Castroviejo

Rohan Dennis

Owain Doull

Edward Dunbar

Chris Froome

Filippo Ganna

Tao Geoghegan Hart

Michał Gołaś

Ethan Hayter

Sebastián Henao

Vasil Kiryienka

Christian Knees

Michał Kwiatkowski

Christopher Lawless

Gianni Moscon

Jhonatan Narváez

Salvatore Puccio

Brandon Smith Rivera

Carlos Rodríguez

Luke Rowe

Pavel Sivakov

Iván Ramiro Sosa

Ian Stannard

Ben Swift

Geraint Thomas

Totaal: 29 renners

