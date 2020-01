Wielerploegen 2020: Israel Start-Up Nation woensdag 15 januari 2020 om 07:00

Voorafgaand aan het nieuwe wielerseizoen stellen we alle WorldTour-teams aan je voor in de serie Wielerploegen 2020. In deze aflevering kijken we naar een ‘nieuwe’ ploeg in de WorldTour, namelijk Israel Start-Up Nation. Die formatie is de opvolger van Israel Cycling Academy en rijdt op de licentie van het gestopte Katusha-Alpecin.

ISRAEL START-UP NATION 2020

Land: Israël

Sponsor:

Sinds: 2015 (Cycling Academy Team, Israel Cycling Academy)

UCI-code: ISN

Fietsensponsor: Factor

Tenue 2020:

Het jaar van Israel Cycling Academy

In 2019 was Israel Cycling Academy nog een ProContinentale ploeg, met ambitie om door te stoten naar het allerhoogste niveau. Doel was om in te spelen op nieuwe regelgeving van de UCI: de beste ProConti-ploeg van het jaar werd namelijk uitgenodigd voor elke WorldTour-koers het jaar erop. Met liefst dertig renners begon men aan het seizoen, met tal van sprinters die overal konden scoren.

Punten pakken, dus. Dat lukte goed, maar het was lang niet goed genoeg om mee te strijden voor de titel ‘Beste ProConti-ploeg van 2019’. Dat werd in het najaar een driestrijd die gewonnen werd door Total Direct Energie. Ondanks 29 zeges eindigde Israel Cycling Academy pas op de vierde plaats.

In de successen was een patroon zichtbaar: in relatief kleine UCI-rondes wist de ploeg een of meerdere etappes én het eindklassement te winnen. Dat gebeurde onder meer in Castilië en Léon, Estland en Hongarije. Tekenend was dat niet gewonnen werd in de WorldTour en dat ‘slechts’ vier van de zeges op .HC-niveau werden behaald.

Ben Hermans liet nochtans zien wel degelijk klaar te zijn voor de stap naar de WorldTour. Hij boekte vijf overwinningen en maakte daarbij indruk. In juli zette hij op de Fuscher Törl de Ronde van Oostenrijk naar zijn hand. Die vorm trok hij een maand later door naar de Tour of Utah, waar hij twee bergritten en overtuigend het klassement won. In het najaar waren de semi-klassiekerzeges van Zakaria Dempster (Veenendaal-Veenendaal), Krists Neilands (GP de Wallonie) en Tom Van Asbroeck (Binche-Chimay-Binche) de uitschieters.

Los van het sportieve bleef het het hele jaar ‘onrustig’ rondom de ploeg. Al na het einde van de Giro werd geflirt met Igor Makarov, de grote baas van Katusha-Alpecin. Kwalitatief was de ploeg dan wel niet goed genoeg om zelf deelname aan WorldTour-wedstrijden voor 2020 af te dwingen, maar dat Makarov een team zocht om mee in zee te gaan, bracht uitkomst.

Pas laat in het seizoen werd die deal beklonken. Begin oktober werd de overname definitief. Israel Cycling Academy nam (lees: kocht) de WorldTour-licentie van Katusha-Alpecin over. Van een fusie is nauwelijks tot geen sprake. Wij maakten onlangs in WielerFlits Legt Uit duidelijk hoe de fusie (lees: overname) tussen Israel Cycling Academy en Katusha-Alpecin tot stand is gekomen.



De ploegnaam is veranderd naar Israel Start-Up Nation en de enige overgebleven connectie met Katusha is dat de kledij voor 2020 van Katusha Sports is. Ook zijn nog enkele Katusha-Alpecin-renners en stafleden overgenomen, maar het overgrote deel kon vertrekken.

Aantal overwinningen in 2019: 29

Belangrijkste resultaten in 2019:

Eindklassement Tour of Utah (+2 ritzeges)

Classic Loire Atlantique

Eindklassement Vuelta a Castilla y Léon (+ 2 ritzeges)

Eindklassement Ronde van Estland (+ 3 ritzeges)

Eindklassement Ronde van Hongarije (+ 2 ritzeges)

Eindklassement Ronde van Oostenrijk (+ 1 ritzege)

Veenendaal-Veenendaal Classic

GP de Wallonie

Binche-Chimay-Binche

Transfers

De selectie van Israel Start-Up Nation heeft een grote schoonmaak ondergaan. Ervan uitgaande dat dit team een voortzetting is van de ProContinentale ploeg van vorig jaar, konden veertien renners blijven. Onder hen Ben Hermans, Tom Van Asbroeck, Matthias Brändle, Rudy Barbier en Krists Neilands.

De Israëlische formatie biedt in 2020 onderdak aan een zevental sterke renners van het gestopte Katusha-Alpecin: Nils Politt, Daniel Navarro, Alex Dowsett, Mads Würtz Schmidt, Rick Zabel, Reto Hollenstein en Jenthe Biermans. Voor Politt, de nummer twee van de voorbije Parijs-Roubaix, ligt het kopmanschap in het voorjaar klaar.

Aanvankelijk zouden elf Katusha-Alpecin-renners mee de overstap maken. Maar door de late deal werden dat er minder. “Dat maakte het complex. Er was nog weinig ruimte. Uiteindelijk maakten zeven jongens de overstap, samen met een dozijn stafleden. Dat betekent dat van de 80 à 90 mensen die we tewerkstellen, een vierde van Katusha komt”, zei ploegmanager Kjell Carlström tegen WielerFlits.

Dat was het nog niet qua nieuwkomers, want met Daniel Martin (33, UAE Emirates) en André Greipel (37, Arkéa-Samsic) werden twee oudere, doch ervaren kopmannen aangetrokken. De overige aanwinsten zijn niet de allergrootste namen. Hugo Hofstetter en Travis McCabe kunnen punten sprokkelen in sprints en James Piccoli hoopt zich te kunnen bewijzen in rondes van een week.

Waar veertien renners van het ‘oude’ Israel Cycling Academy bleven, zijn er dus ook zestien vertrokken. Rappe mannen als Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Riccardo Minali (Nippo-Delko One Provence) Sondre Holst Enger en August Jensen (beiden Riwal Readynez) werden van de hand gedaan. Rubén Plaza, Zak Dempster, Connor Dunne en Roy Goldstein stopten er op hun beurt mee. Met Dennis van Winden spraken we onlangs over zijn toekomst.

Israel Cycling Academy heeft ook een opvallend trucje uitgehaald. Waar een deel van de selectie is ‘gepromoveerd’ naar de WorldTour, heeft men ook een continentale opleidingsploeg ingeschreven bij de UCI, met de oude naam Israel Cycling Academy. Edwin Ávila, Ben Perry, Daniel Turek en Awet Gebremdhin zijn daar gestald. Zij mogen onder meer acht Israëlische wielrenners bijstaan. En waar dat kan, is het mogelijk om een combinatie-team op te stellen, zoals ook Jumbo-Visma dat in 2020 soms met de opleidingsploeg zal doen.

UIT

Edwin Ávila (Israel Cycling Academy CT)

Clément Carisey (nog niet bekend)

Zakari Dempster (gestopt)

Connor Dunne (gestopt)

Nathan Earle (UKYO)

Sondre Holst Enger (Riwal Readynez)

Awet Gebremedhin (Israel Cycling Academy CT)

Roy Goldstein (gestopt)

Riccardo Minali (Nippo-Delko One Provence)

August Jensen (Riwal Readynez)

Ben Perry (Israel Cycling Academy CT)

Rubén Plaza (gestopt)

Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix)

Hamish Schreurs (nog niet bekend)

Daniel Turek (Israel Cycling Academy CT)

Dennis van Winden (nog niet bekend)

IN

Jenthe Biermans (Katusha-Alpecin)

Alex Dowsett (Katusha-Alpecin)

André Greipel (Arkéa-Samsic)

Hugo Hofstetter (Cofidis)

Reto Hollenstein (Katusha-Alpecin)

Daniel Martin (UAE Emirates)

Travis McCabe (Floyd’s Pro Cycling)

Daniel Navarro (Katusha-Alpecin)

James Piccoli (Elevate-KHS)

Nils Politt (Katusha-Alpecin)

Alexis Renard (Côtes d’Armor)

Patrick Schelling (Vorarlberg-Santic)

Rory Sutherland (UAE Emirates)

Norman Vahtra (Cycling Tartu)

Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin)

Rick Zabel (Katusha-Alpecin)

Ambities voor 2020

Voor het nieuwe seizoen heeft men bij Israel Start-Up Nation grofweg drie doelstellingen. De ploeg wil wegblijven uit de gevarenzone van de WorldTour, wat wil zeggen dat het niet in de situatie wil komen waarin afgelopen seizoen Katusha-Alpecin zat. Ook Dimension Data (dit jaar NTT) rijdt al jarenlang rond als een van de slechtste WorldTour-ploegen. Dat wil men bij Israel voorkomen.

Het tweede doel is om te scoren in de klassiekers. Nils Politt is de aangewezen man om die kern te leiden. “Ik ben ervan overtuigd dat we met een competitief team naar het voorjaar zullen trekken. Er is niet alleen de ervaring van André Greipel, maar ook jongens als Hugo Hofstetter, Mads Würtz Schmidt, Tom Van Asbroeck, Jenthe Biermans, Rick Zabel en Matthias Brändle zijn waardevolle pionnen in onze klassiekerkern. Daarnaast ben ik bijzonder opgetogen dat ploegleider Dirk Demol mee de overstap maakt.”

André Greipel is dus een van de pionnen die zijn landgenoot en trainingsmaat Politt moet bijstaan in het voorjaar. Der Gorilla heeft zelf ook nog ambities, maar hij weet dat hij niet meer de snelste van het peloton is in een massasprint. De vraag is hoe vaak Greipel nog juichend over de streep komt. Bij Arkéa-Samsic lukte hem dat slechts één keer, en dat was ook nog eens ver weg in Gabon. Komt hij bij zijn nieuwe ploeg weer tot leven?

Ten derde heeft men bij Israel Start-Up Nation het doel om het hele jaar in beeld te zijn. Mede daarom is ook gekozen voor een selectie van dertig renners, het maximale aantal op dit niveau. Daarmee slaat de ploeg een andere weg in dan andere WorldTour-teams die kiezen voor het minimale aantal van 27 renners.

Niet te vergeten: pas vijf jaar geleden werd deze ploeg opgericht. “Wat is te snel?”, vroeg Carlström zich af toen de groei van de ploeg ter sprake kwam. “Toegegeven, het is op de limiet. De knowhow hebben we gelukkig wel in huis. Maar ik weet dat het uiteindelijk toch om de centen draait. Het exacte budget zal ik niet vertellen, maar je mag opschrijven dat we sowieso een van de laagste budgetten in de WorldTour hebben. Ik ben wel overtuigd dat we beter zullen doen dan een aantal andere teams met een vergelijkbaar budget.”

Voor het eerst gaat de ploeg drie grote rondes in een jaar rijden. “Maar ik maak me sterk dat we daarvoor de juiste renners in onze rangen hebben. Het wordt wel kwestie onze kalender zo op te bouwen dat we in alle wedstrijden – ook in de kleinere – met een competitieve ploeg aan de start staan”, aldus Carlström.

Ben Hermans wordt een van de vooruitgeschoven pionnen in de Tour de France. Een ronde die de Limburger nog nooit reed. “Dit jaar kan dat wel, denk ik”, zei hij eerder tegen WielerFlits. “Dan Martin wordt er wellicht onze kopman. Hij heeft al meer bewezen in het grote rondewerk. Zelf kan ik proberen voor ritwinst te gaan. En Martin bijstaan in het geval hij klassementsambities heeft.”

Selectie Israel Start-Up Nation voor 2020

Matteo Badilatti

Rudy Barbier

Jenthe Biermans

Guillaume Boivin

Matthias Brändle

Alexander Cataford

Davide Cimolai

Alex Dowsett

Itamar Einhorn

Omer Goldstein

André Greipel

Ben Hermans

Hugo Hofstetter

Reto Hollenstein

Daniel Martin

Travis McCabe

Daniel Navarro

Krists Neilands

Guy Niv

James Piccoli

Nils Politt

Mihkel Räim

Alexis Renard

Guy Sagiv

Patrick Schelling

Rory Sutherland

Norman Vahtra

Tom Van Asbroeck

Mads Würtz Schmidt

Rick Zabel

Totaal: 30 renners