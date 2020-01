Wielerploegen 2020: Astana vrijdag 17 januari 2020 om 07:00

Het is januari en dat betekent dat een nieuw wielerseizoen is begonnen. Net als elk jaar trapt WielerFlits deze maand traditiegetrouw af met het voorstellen van alle WorldTour-Teams. Vandaag behandelen we Astana, de ploeg van Jakob Fuglsang, Miguel Ángel López en Alexey Lutsenko.

Astana

Land: Kazachstan

Sponsor: Astana (Kazachs businessconsortium)

Sinds: 2004 (als Liberty Seguros-Würth, Würth en Astana-Würth)

UCI-code: AST

Fietsensponsor: Wilier Triestina

Tenue 2020:

Het jaar van Astana

Astana nam in de winter van 2018-19 afscheid van een tiental renners, waarbij Michael Valgren het grootste verlies was. De Deen bezorgde de ploeg overwinningen in Omloop Het Nieuwsblad en Amstel Gold Race, maar verkaste na twee jaar naar Dimension Data. Ook Tanel Kangert keerde de ploeg de rug toe. De Est was jarenlang een gewaardeerde klimknecht, maar vond het na acht seizoenen trouwe dienst tijd voor een nieuwe uitdaging. Die vond hij bij EF Education First.

Daartegenover stond de komst van een negental nieuwe krachten. Vier van hen werden bij andere WorldTour-teams weggeplukt. De Izagirre-broers en Manuele Boaro kwamen over van Bahrain Merida, terwijl Merhawi Kudus zijn wit-groene koerstrui van Dimension Data adieu zei. Vanuit het ProContinentale circuit werden Davide Ballerini en Hernando Bohórquez binnengehaald. Rodrigo Contreras, Yuriy Natarov en Jonas Gregaard Wilsly waren de andere nieuwe namen.

De ambities van de ploeg logen er niet om: voor het eerst sinds de Giro d’Italia van 2016 een grote ronde winnen, met Miguel Ángel López. In 2018 stond de Colombiaan al op het podium in zowel de Giro als de Vuelta a España en ook in 2019 zou hij deze combinatie betwisten. Jakob Fuglsang was dan de aangewezen kopman voor de Tour de France. Magnus Cort richtte zich op Milaan-San Remo en ook Alexey Lutsenko zou zijn kansen krijgen in de klassiekers.

Astana zou zijn seizoensstart niet missen, want nog voor het Belgische openingsweekend begin maart stond de zegeteller al op dertien. Daarbij waren ook eindzeges van Miguel Ángel López in de Tour Colombia en Alexey Lutsenko in de Tour of Oman. De Kazach won al voor de tweede keer op rij in het sultanaat en deed dat in stijl: met drie etappezeges, waaronder de koninginnenrit naar Green Mountain. Intussen was Jakob Fuglsang op weg naar de eindzege in de Ruta Del Sol.

Ook nieuwe aanwinst Merhawi Kudus liet zijn benen meteen spreken door de Tour du Rwanda te winnen. De ploeg slaagde erin zijn goede vorm ook na het openingsweekend door te trekken. In Strade Bianche moest Jakob Fuglsang nipt zijn meerdere erkennen in Julian Alaphilippe (die twee zouden elkaar nog regelmatig tegenkomen) en zowel in Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico pakte de ploeg ritzeges. Met name die van Lutsenko in Fossombrone staat nog op het netvlies.

Magnus Cort dacht vooraf Milaan-San Remo te kunnen winnen, maar zal nog minimaal een jaar moeten wachten op een zege in La Primavera: op de Via Roma kwam hij pas als vijftiende over de finish. Succes zou er wel komen in de klassiekers: nadat Jakob Fuglsang en Julian Alaphilippe elkaar in de wielen reden in de Amstel Gold Race en de Deen de Fransman moest voorlaten in de uitslag van de Waalse Pijl, was het in Luik-Bastenaken-Luik wél raak voor de Astana-renner.

Tegelijkertijd bereidde een ander deel van de selectie zich voor op de Giro d’Italia. Miguel Ángel López pakte een ritzege en het eindklassement in de Ronde van Catalonië (elk jaar een belangrijke graadmeter voor de rest van het seizoen) en Ion Izagirre schreef de Ronde van het Baskenland op zijn naam. Met twee eindzeges in de rugtas kon Superman met vertrouwen afreizen naar Italië voor de eerste grote ronde van het seizoen. Kon hij al meteen toeslaan?

López kende een geweldige start door de openingstijdrit naar San Luca als vierde te besluiten. De volgende tijdrit draaide echter uit op een catastrofe: hij kreeg al vroeg een lekke band en zou drie minuten verliezen. In de bergrit naar Ceresole Reale verloor López weer tijd door materiaalpech in de finale. De Colombiaan bleef evenwel strijdbaar, pakte de jongerentrui (verkocht een onvoorzichtige fan een paar rake klappen) en zou de Italiaanse ronde op de zevende plaats beëindigen.

Vanaf dat moment was het aan andere mannen om voor het mooie weer te zorgen. Voor Fuglsang was het Critérium du Dauphiné de opmaat naar de Tour de France en de Deen draaide een goede generale repetitie. In de koninginnenrit greep hij de macht en wist zijn gele leiderstrui veilig thuis te brengen. In de Tour hoopte hij dan ‘de vorm van zijn leven te verzilveren’ en droomde stiekem van de eindzege.

Voor Fuglsang kon de Tour echter niet slechter beginnen, want al in de openingsrit kwam hij ten val. Met slechts een snee boven zijn wenkbrauw kon hij weliswaar zijn weg vervolgen, maar het eerste tikje had hij te pakken. De Deen kon opklimmen in het klassement, mede door zijn negende plaats op La Planche des Belles Filles, maar in de waaieretappe naar Albi verloor hij weer tijd. In de zestiende etappe naar Nîmes viel Fuglsang opnieuw en moest hij de strijd staken.

In de eerste twee grote rondes greep Astana dus naast zijn gedroomde eindzege. Dan moest het maar gebeuren in de Vuelta a España. Net als in de Giro was López de vooruitgeschoven pion. Hij werd omringd door onder meer Fuglsang en de broers Izagirre. Voor de Colombiaan begon de ronde uitstekend: samen met zijn ploegmaats won hij de ploegentijdrit en mocht hij op het podium de rode leiderstrui aantrekken.

Een dag later moest López de koppositie afstaan aan Nicolas Roche, maar dat was geen reden voor paniek. In de rit naar Javalambre pakte hij tijd op alle concurrenten, waarna hij de rode trui opnieuw uitgereikt kreeg. Weer droeg hij de trui slechts een dag, maar in de rit naar Mas de la Costa heroverde hij hem nog eens. Wat hij toen nog niet wist, was dat hij in de rit naar Igualada (waar Nicolas Edet de leiding pakte) het rode tenue voor de laatste keer zou dragen.

Twee dagen later kende López tegenslag toen hij in het noodweer op Cortals d’Encamp ten val kwam. In het klassement waren Nairo Quintana en Primož Roglič hem op dat moment voorbij. Op Roglič verloor hij vervolgens twee minuten in de tijdrit naar Pau. De Sloveen was heer en meester en zou uiteindelijk ook de eindzege opstrijken. López bleef strijdbaar voor een podiumplek tot de voorlaatste dag, maar niemand gaf hem ruimte. Als vijfde verliet hij Madrid.

De ambitie om een grote ronde te winnen was weliswaar niet gerealiseerd, maar toch sloot Astana met enkele vrolijke noten het seizoen af. Zo won Alexey Lutsenko twee Italiaanse najaarswedstrijden (Coppa Sabatini en Memorial Marco Pantani) en wist Jakob Fuglsang in de Ronde van Lombardije naar de vierde plaats te rijden. Uiteindelijk werd de zegeteller van Astana stilgezet op 37, waarvan de eerste dertig zeges in de eerste zes maanden van het jaar al waren behaald.

Aantal overwinningen: 37

Belangrijkste resultaten

Luik-Bastenaken-Luik

Critérium du Dauphiné

Ronde van het Baskenland

Ronde van Catalonië

Tour Colombia 2.1

Ronde van Valencia

Ruta del Sol

Tour of Oman

Drie ritzeges Giro d’Italia

Twee ritzeges Vuelta a España

Strade Bianche

Waalse Pijl

Amstel Gold Race

Tirreno-Adriatico

Transfers

Astana zag deze winter zeven renners vertrekken, allemaal naar concurrerende WorldTour-teams. Voor Andrey Zeits zal zijn transfer het meest wennen zijn, want de Kazach reed liefst twaalf jaar in het blauwe tenue. Nu kiest hij voor een nieuw avontuur bij Mitchelton-Scott, waar hij de broers Yates en Esteban Chaves moet gaan helpen. Ook Dario Cataldo, die de ploeg in de Giro ritwinst bezorgde, was Astana langere tijd trouw en verkast nu, net als Davide Villella, naar Movistar.

Naast Cataldo won Pello Bilbao liefst twee etappes in de Giro; ook het Spaanse lichtgewicht gaat weg. Na drie seizoenen verhuist hij naar Bahrain McLaren. Magnus Cort droomde van winst in Milaan-San Remo, maar die horde bleek afgelopen seizoen nog te hoog. Ook hij zoekt zijn heil elders, namelijk bij EF Education First. Jan Hirt keert terug naar CCC en voor Davide Ballerini was zijn verblijf bij Astana van korte duur, de Italiaan gaat koersen voor Deceuninck-Quick Step.

Tegenover de zeven vertrekkers staan ook zeven nieuwkomers. Ploegbaas Alexander Vinokourov gaf eerder al aan dat Alex Aranburu en Óscar Rodríguez de ploeg serieus kunnen versterken. Zo won Aranburu afgelopen jaar in het tenue van Caja Rural-Seguros RGA etappes in de rondes van Madrid en Burgos en maakte hij indruk in de Vuelta a España. De Spanjaard beschikt over een goede sprint, kan een heuveltje over en is zelfs in staat om te presteren in bergetappes.

Rodríguez komt over van Euskadi-Murias, dat ophield te bestaan. Twee jaar geleden won hij een etappe in de Vuelta a España en afgelopen jaar maakte hij indruk op de ploegleiding van Astana in de Mont Ventoux Challenge en de Ronde van Murcia. Ook heeft de ploeg aardige verwachtingen van Vadim Pronskiy. De Kazach won twee jaar geleden de U23-koers Giro della Valle d’Aosta en mocht in de tweede seizoenshelft van 2019 als stagiair alvast aan het grote werk ruiken.

Met Fabio Felline nam de ploeg een doorgewinterde WorldTour-renner over van Trek-Segafredo, terwijl Davide Martinelli na vier seizoenen afscheid nam van Deceuninck-Quick Step. Aleksandr Vlasov werd bij Gazprom-RusVelo weggehaald en Harold Tejada komt van Medellin.

UIT

Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step)

Pello Bilbao (Bahrain McLaren)

Dario Cataldo (Movistar)

Magnus Cort (EF Pro Cycling)

Jan Hirt (CCC)

Davide Villella (Movistar)

Andrey Zeits (Mitchelton-Scott)

IN

Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Davide Martinelli (Deceuninck-Quick Step)

Vadim Pronskiy (Vino-Astana Motors)

Óscar Rodríguez (Euskadi-Murias)

Harold Tejada (Medellin)

Aleksandr Vlasov (Gazprom-RusVelo)

Ambities voor 2020

Astana wil dit seizoen een stap vooruit zetten en wisselde daarom al van fietsconstructeur. De samenwerking met het Canadese Argon 18 werd beëindigd en de ploeg nam het Italiaanse Wilier Triestina in de arm. Net als afgelopen jaar moeten Jakob Fuglsang, Miguel Ángel López en Alexey Lutsenko voor de belangrijkste resultaten zorgen. De rolverdeling werd al bekendgemaakt tijdens de teampresentatie medio december in Calpe, Spanje.

Jakob Fuglsang maakt voor het eerst sinds vier jaar zijn opwachting in de Giro d’Italia, waar hij de kopman is. In tegenstelling tot de Tour de France en de Vuelta a España, die hij al vaker betwistte, wordt dit pas zijn tweede deelname aan de Italiaanse ronde. De Deen wil nog steeds een keer zijn kans gaan in het klassement van een grote ronde. Het ging de laatste jaren niet zoals gehoopt, dus is het verstandig om iets nieuws te proberen in de Giro, zei hij eerder daarover.

Fuglsang richt zich daarnaast op Strade Bianche, de heuvelklassiekers (waar hij vorig jaar zijn glorieuze zege in Luik-Bastenaken-Luik behaalde), de Tour de France (waar hij naar verwachting als helper van Miguel Ángel López start) en de Olympische Spelen. Voor de Deen zijn de Spelen een bijzonder evenement, want vier jaar geleden pakte hij in Rio de Janeiro zilver achter Greg Van Avermaet.

Miguel Ángel López reed al zes grote rondes in zijn carrière, maar in de Tour de France stond hij nog nooit aan het vertrek. Daar komt dit seizoen verandering in. De Colombiaan stemt zijn hele seizoen af op de Franse rittenkoers. “Voorgaande jaren focuste Fuglsang zich op de Tour en het maakte mij niet uit om een ander programma te rijden. Maar de route ligt me nu erg goed en ik ga ervoor, ook al ben ik me ervan bewust dat ik de wedstrijd nog niet ken”, vertelde hij.

López’ omkadering in de Tour krijgt al vorm. Naast dat hij op de steun van Fuglsang kan rekenen, reizen vermoedelijk ook Luis León Sánchez, Omar Fraile, Alexey Lutsenko en Ion Izagirre af naar de Grand Départ in Nice.

En dan is er nog Alexey Lutsenko. De Kazachse kampioen gaat voor goud op de Olympische Spelen in Tokio, maar schuwt ook niet om een aantal doelen voorafgaand aan zijn hoofddoel te stellen. Zo start hij in de Ronde van Vlaanderen om vervolgens op topklasseringen te mikken in de heuvelklassiekers. Als voorbereiding op de Olympische Spelen rijdt hij de Tour de France in dienst van López.

“Ik wil dit seizoen de Ardennenklassiekers rijden omdat deze mij erg goed liggen”, vertelde hij in december. “Vlak daarvoor is het plan om in de Ronde van Vlaanderen te starten. Deze wedstrijd gaat mij na aan het hart.” Na een jaar afwezigheid keert Lutsenko dus terug naar de Ronde voor zijn vierde deelname. “In de Tour de France zal ik López helpen, maar wil ik zelf ook een etappe winnen.”

Selectie Astana 2020

Alex Aranburu

Zhandos Bizhigitov

Manuele Boaro

Hernando Bohórquez

Rodrigo Contreras

Laurens De Vreese

Fabio Felline

Daniil Fominykh

Omar Fraile

Jakob Fuglsang

Yevgeniy Gidich

Jonas Gregaard

Dmitriy Gruzdev

Hugo Houle

Gorka Izagirre

Ion Izagirre

Merhawi Kudus

Miguel Ángel López

Alexey Lutsenko

Davide Martinelli

Yuriy Natarov

Vadim Pronskiy

Óscar Rodríguez

Luis León Sánchez

Nikita Stalnov

Harold Tejada

Aleksandr Vlasov

Artyom Zakharov

Totaal: 28 renners