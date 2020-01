Wielerploegen 2020: BORA-hansgrohe

Voorafgaand aan het nieuwe wielerseizoen stellen we alle WorldTour-teams aan je voor. In de tweede aflevering kijken we naar BORA-hansgrohe, de ploeg van Peter Sagan, Pascal Ackermann en Emanuel Buchmann.

BORA-HANSGROHE

Land: Duitsland

Sponsors: Specialist in keukenapparatuur (BORA) en fabrikant van sanitaire producten (hansgrohe)

Sinds: 2010 (NetApp, NetApp-Endura en Bora-Argon 18)

UCI-code: BOH

Fietsensponsor: Specialized

Tenue 2020:

BORA-hansgrohe in 2019

BORA-hansgrohe was afgelopen jaar een van de toonaangevende ploegen in de WorldTour, maar het is nog niet eens zo heel lang geleden dat de Duitse formatie werd gezien als een eenmansploeg. Aan het einde van 2016 schudden teammanager Ralph Denk en Peter Sagan elkaar de hand na het zetten van de benodigde krabbels. De ploeg was erin geslaagd om de regerend wereldkampioen los te weken bij Tinkoff. De eigenzinnige Slowaak moest zijn nieuwe werkgever naar een hoger niveau te tillen, het liefst door het winnen van de grootste wedstrijden.

We zijn nu drie jaar verder en we mogen concluderen dat een kleine revolutie heeft plaatsgevonden binnen BORA-hansgrohe. Natuurlijk, Sagan is nog steeds erg belangrijk als kopman en uithangbord, maar de meeste overwinningen waren op het conto te schrijven van zijn collega-sprinters: Pascal Ackermann en Sam Bennett. Laten we beginnen bij Ackermann, die in 2019 liet zien geen eendagsvlieg te zijn op het sprinttoneel. Sterker nog, de 25-jarige renner was het afgelopen seizoen een van de zegekoningen met maar liefst dertien sprintoverwinningen.

Het begon allemaal in Spanje met de Clásica de Almería en het eindigde acht maanden later in China met de Tour of Guangxi. We zagen Ackermann in verschillende Europese landen zegevieren: van België (Bredene Koksijde Classic, Gooikse Pijl) en Polen (twee ritzeges in de Ronde van Polen) tot Frankrijk (GP de Fourmies). Hij boekte met Eschborn-Frankfurt uiteraard ook een overwinning op Duits grondgebied. Het hoogtepunt volgde echter in de Giro d’Italia, met twee sprintzeges en winst in het puntenklassement.

Een knappe prestatie, zeker als je bedenkt dat Ackermann zijn debuut maakte in een grote ronde. We zagen de voorbije seizoenen dus de geboorte van een nieuwe topsprinter, aan de coureur van BORA-hansgrohe om in 2020 nóg beter te doen. Maar daarover later meer. We gaan nu door naar Sam Bennett, die net als Ackermann dertien zeges wist te boeken. De Ier werd tot zijn grote onvrede gepasseerd voor de Ronde van Italië, maar Bennett toonde zich een op en top professional door de zeges aaneen te rijgen in de koersen waar hij wél als kopman werd uitgespeeld.

En Bennett won ook niet de minste koersen, met ritzeges in de UAE Tour, Parijs-Nice, het Critérium du Dauphiné, de BinckBank Tour en de Vuelta a España. De razendsnelle Ier leek (ondanks de interne concurrentiestrijd met Ackermann en Sagan) te blijven bij BORA-hansgrohe. Hij had zelfs al een mondeling akkoord met het management, maar hij vertrok na een heuse transfersoap toch naar Deceuninck-Quick-Step. Het gevolg is dat Ackermann en Sagan overblijven en teammanager Denk geen rekening meer hoeft te houden met de wensen van een derde topsprinter.

Ackermann en Bennett zorgden dus voor de meeste overwinningen, maar we mogen de invloed van Peter Sagan niet onderschatten. De drievoudig wereldkampioen heeft niet meer de flits van weleer, maar was nog altijd zeer belangrijk met enkele zeges en een pak ereplaatsen. Het voorjaar viel door ziekte wat in het water, al reed Sagan wel gewoon top-5 in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. De Slowaak won vroeg op het jaar een rit in de Tour Down Under, terwijl hij ook succesvol was in de Tour of California en de Ronde van Zwitserland.

Het mooiste moment kwam echter in de Tour, aangezien Sagan voor de zevende keer de groene trui wist te winnen. Hij wist daarmee het record van Erik Zabel aan flarden te sprinten. Voor veel renners is een seizoen dan geslaagd, maar voor een kampioen als Sagan ligt de lat nu eenmaal een stukje hoger. BORA-hansgrohe wist de sprints dus te kleuren met het supertrio Ackermann-Bennett-Sagan, maar de Duitse ploeg presteerde ook uitstekend in het rondewerk, met dank aan Emanuel Buchmann, Rafał Majka, Davide Formolo en Maximilian Schachmann.

De Duitse ronderenner Buchmann was een van de revelaties van de voorbije Tour, door na drie weken als vierde te eindigen, op slechts 25 seconden van het podium. Verder werd hij derde in de Ronde van het Baskenland en het Critérium du Dauphiné. Nu we het toch over de Ronde van het Baskenland hebben: Maximilian Schachmann won er drie etappes en droeg een paar dagen de leiderstrui. De explosieve Duitser maakte sowieso indruk in het voorjaar met enkele zeges en een derde plek in Luik-Bastenaken-Luik.

Schachmann werd in de zomer ook nog Duits kampioen, terwijl Davide Formolo naar de Italiaanse tricolore soleerde. De Italiaanse klimmer rijdt komend seizoen voor UAE Emirates en dat is toch wel een aderlating voor BORA-hansgrohe, gezien zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik en ereplaatsen in diverse rittenkoersen. Maar gelukkig heeft de ploeg nog de beschikking over Majka. De ervaren Pool bleek in 2019 weer een uitermate betrouwbare klassementsrenner, door zowel in de Giro als Vuelta als zesde te finishen.

Aantal overwinningen: 47

Belangrijkste resultaten:

Ritzege Tour de France

Drie ritzeges Giro d’Italia

Twee ritzeges Vuelta a España

Eschborn-Frankfurt

Presidential Cycling Tour of Turkey

Luik-Bastenaken-Luik

Prudential RideLondon Classic

Grand Prix de Québec

Luik-Bastenaken-Luik

Vuelta al Pais Vasco

Critérium du Dauphiné

Tour de Suisse

4e Tour de France

Transfers

We kunnen niet anders concluderen dat BORA-hansgrohe een jasje heeft uitgedaan voor 2020. De ploeg verloor met Sam Bennett een absolute topsprinter, terwijl ook Davide Formolo als klimmer en klassiekerrenner zeer belangrijk was voor de ploeg. Verder neemt het team afscheid van Peter Kennaugh, Leopold König, Christoph Pfingsten en Shane Archbold. Kennaugh kampt al een tijdje met mentale problemen en is inmiddels wielrenner af, terwijl König na drie seizoenen vol blessureleed is vertrokken.

Het is onduidelijk of de Tsjech (ooit de klassementskopman van voorganger Team NetApp) zijn carrière heeft beëindigd, zelfs teambaas Denk heeft niets meer gehoord van de mysterieuze König. De ervaren Pfingsten kon niet meer rekenen op een nieuw contract, maar heeft inmiddels wel een mooie nieuwe ploeg gevonden met Jumbo-Visma. En Archbold? De Nieuw-Zeelander trekt samen met Bennett naar Deceuninck-Quick-Step, wat ook niet zo gek is, aangezien Archbold als sprintaantrekker zeer belangrijk is voor de Ierse rasspurter.

BORA-hansgrohe neemt dus afscheid van zes renners, maar verwelkomt ook vijf nieuwe gezichten. Het gaat om Lennard Kämna, Ide Schelling, Martin Laas, Matteo Fabbro en Patrick Gamper. Toptalent Kämna maakte afgelopen jaar indruk in dienst van Team Sunweb. De 23-jarige Duitser dartelde in de zomer over de Tourcols en reed een sterke Ronde van Zwitserland, maar besloot toch andere oorden op te zoeken. Met Matteo Fabbro wist de ploeg nog een sterke klimmer aan te trekken: de Italiaan komt over van Katusha-Alpecin.

BORA-hansgrohe zet duidelijk in op de jeugd, want ook Schelling (21) en Gamper (22) staan nog aan het begin van hun profcarrière. Het management hoopt dat Schelling “de ploeg meer diepgang kan geven in bijvoorbeeld de heuvelklassiekers, waar hij een rol kan spelen in de ondersteuning van het team.” De Nederlander won in 2019 onder meer een etappe in de Giro Valle d’Aosta en hij werd eerder al eens vierde in de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik. De andere aanwinsten zijn dus de Oostenrijkse hardrijder Gamper en de Estse sprinter Martin Laas.

UIT

Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step)

Davide Formolo (UAE Emirates)

Leopold König (nog niet bekend)

Peter Kennaugh (gestopt)

Christoph Pfingsten (Jumbo-Visma)

Shane Archbold (Deceuninck-Quick-Step)

IN

Lennard Kämna (Team Sunweb)

Ide Schelling (SEG Racing Academy)

Martin Laas (Team Illuminate)

Matteo Fabbro (Katusha-Alpecin)

Patrick Gamper (Tirol-KTM)

Ambities voor 2020

We hebben nu wel genoeg teruggeblikt op 2019, wat mogen we dit jaar eigenlijk van BORA-hansgrohe verwachten? We beginnen gemakshalve maar bij Peter Sagan, die zich mag opmaken voor de voorjaarsklassiekers, twee grote rondes en de Olympische Spelen van Tokio. De 29-jarige Slowaak begint zijn seizoen in Argentinië met de Vuelta a San Juan, gevolgd door een langere hoogtestage. Sagan hoopt zich zo op een ideale manier voor te bereiden op de traditionele voorjaarsklassiekers, maar vooral op de Giro d’Italia.

Want ja, Peter Sagan zal in 2020 voor het eerst deelnemen aan de Ronde van Italië. “Italië heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik werd er in 2008 voor het eerst wereldkampioen en ik heb ook jaren voor een Italiaanse ploeg gereden. Ik heb de laatste seizoenen meegedaan aan enkele prestigieuze Italiaanse wedstrijden, maar er ontbrak nog iets: deelname aan de Giro. Het is een van de mooiste en zwaarste wedstrijden op de kalender”, zo liet hij weten tijdens de parcourspresentatie van de Giro

Sagan heeft na de Giro maar weinig tijd om uit te rusten, want hij staat ook aan de start van de Tour. De sterke sprinter zal ongetwijfeld mikken op een achtste groene trui. Een voordeel: hij zal in Frankrijk de enige sprinter zijn binnen de ploeg. In de Giro rekent BORA-hansgrohe namelijk ook op de sprintkuiten van Pascal Ackermann, de man die zulke mooie herinneringen heeft aan de editie van vorig jaar. De voormalig Duitse kampioen mag het in het najaar ook laten zien in de Vuelta a España, waar hij zal worden uitgespeeld als enige sprinter.

En hoe zit het met de klassementsrenners binnen de WorldTour-ploeg? Emanuel Buchmann richt zich in 2020 opnieuw op de Tour, maar heeft wel de zware taak om zijn vierde plaats van vorig jaar te verbeteren. “Alles staat in het teken van mijn hoofddoel”, aldus Buchmann, die via de UAE Tour, de rondes- van het Baskenland en Romandië en het Critérium du Dauphiné toewerkt naar de Tour. Waar Buchmann zich focust op de Tour, mikt een ambitieuze Majka op het podium in de Giro d’Italia. Verder lijkt de Pool net als vorig jaar de Vuelta te betwisten.

Een ding is zeker: BORA-hansgrohe zet dit jaar vol in op de Giro met Sagan, Ackermann, Majka maar ook Maximilian Schachmann. De lepe Duitser zit echter met één wedstrijd in zijn hoofd: “Ik richt me vooral op de Olympische Spelen. Dat is het grote doel.” De Duitse WorldTour-ploeg is in grote mate afhankelijk van het rijden van de bovenstaande toppers, maar vergeet ook niet Felix Großschartner, Patrick Konrad en Gregor Mühlberger. Stuk voor stuk uitstekende renners die in staat zijn om mooie uitslagen te rijden, zo bewezen ze in 2019.

Großschartner won vorig jaar namelijk de Ronde van Turkije, maar reed ook naar top 10-klasseringen in de Vuelta a San Juan, Ronde van Romandië, Tour of California en de Tour of Guangxi. Zijn Oostenrijkse ploeggenoot Konrad werd zelfs derde in de Ronde van Zwitserland, terwijl Mühlberger in de voorbije Tour kilometers op kop sleurde voor zijn kopman Buchmann. Kunnen deze renners nog een extra stapje zetten in 2020?

Selectie BORA-hansgrohe 2020

Pascal Ackermann

Erik Baška

Cesare Benedetti

Maciej Bodnar

Emanuel Buchmann

Marcus Burghardt

Jempy Drucker

Matteo Fabbro

Patrick Gamper

Oscar Gatto

Felix Großschartner

Lennard Kämna

Patrick Konrad

Martin Laas

Rafał Majka

Jay McCarthy

Gregor Mühlberger

Daniel Oss

Lukas Pöstlberger

Pawel Poljanski

Juraj Sagan

Peter Sagan

Maximilian Schachmann

Ide Schelling

Andreas Schillinger

Michael Schwarzmann

Rüdiger Selig

Totaal: 27 renners