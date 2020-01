Wielerploegen 2020: Deceuninck-Quick-Step donderdag 16 januari 2020 om 08:45

Het is januari en dat betekent dat een nieuw wielerseizoen is begonnen. Net als ieder jaar trapt WielerFlits deze maand traditiegetrouw af met het voorstellen van alle WorldTour-Teams. Vandaag is het de beurt aan Deceuninck-Quick-Step, al jarenlang de meest winnende ploeg uit de WorldTour.

DECEUNINCK-QUICK-STEP 2020

Land: België

Sponsors: Deceuninck (kunststofverwerkingbedrijf) en Quick-Step (laminaatfabrikant)

Sinds: 2003 (Als Quick-Step met nevensponsoren)

UCI-code: DQS

Fietsensponsor: Specialized

Tenue 2020:

Het jaar van Deceuninck-Quick-Step

In de lange en succesvolle historie van de Deceuninck-Quick-Step zijn al zoveel historische overwinningen geboekt, dat het voor de renners heden ten dage lastig is om die te overtreffen. Eén renner uitgezonderd. Hij reeg afgelopen seizoen het succes aan elkaar en presteerde wat velen voor onmogelijk hielden. We hebben het nu over Julian Alaphilippe.

De tengere Fransman begon in januari al met winnen in de Vuelta a San Juan en hield dat vol tot in de Tour de France, waar hij naast twee ritzeges ook maar liefst veertien dagen de gele trui droeg. Pas in etappe 19 naar Tignes, moest hij het hoofd buigen voor Egan Bernal. Eerder al drukte hij zijn stempel op het voorjaar, met zeges in de Strade Bianche, twee ritten in Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. Voeg daar een tweede plek in de Brabantse Pijl en vierde plek in de Amstel Gold Race aan toe en je kunt veilig stellen dat Alaphilippe dé man van het voorjaar was.

Met 68 zeges kroonde Deceuninck-Quick-Step zich opnieuw tot meest winnende WorldTour-ploeg. Het grootste aandeel in dat aantal is voor Elia Viviani. De Italiaanse topsprinter was goed voor tien zeges namens de ploeg, en de Europese titel namens zijn land. Ook Fabio Jakobsen was opnieuw zegerijk. De Nederlander noteerde in zijn tweede jaar voor de ploeg opnieuw zeven overwinningen, waaronder het Nederlands kampioenschap, de Scheldeprijs en twee ritzeges in de Ronde van Spanje.

In de kasseiklassiekers, van oudsher hét terrein van de ploeg, wist de ploeg wederom een onuitwisbare stempel te drukken. Zdenek Stybar begon eind februari meteen goed met winst in de Omloop Het Nieuwsblad, een dag later deed Bob Jungels hetzelfde in Kuurne-Brussel-Kuurne. Florian Sénéchal won Le Samyn, Stybar veroverde ook de E3 BinckBank Classic, Jakobsen won opnieuw de Scheldeprijs en er werd in stijl afgesloten met een imponerende overwinning in Parijs-Roubaix door Philippe Gilbert. De ervaren Waals kon daarmee zijn vierde monument wegkruisen. Alleen Milaan-San Remo ontbreekt nog op zijn palmares.

Dan was er ook nog het opzienbarende eerste profjaar van Remco Evenepoel. De jonge Belg temperde bij aanvang van zijn wielerjaar de verwachtingen. Desondanks verbaasde hij vriend en vijand met zijn prestaties. Dat begon al in januari in de Vuelta a San Juan, waar hij lange tijd uitzicht had op winst in de tijdrit. Hij werd uiteindelijk derde.

Heel lang hoefde de pas 19-jarige REV niet op zijn eerste profzege te wachten. In de Baloise Belgium Tour was hij in de tweede rit naar Zottegem iedereen te snel af. Hij zou eindelijk ook het eindklassement winnen. Met afstand het meest indrukwekkende was zijn solo-overwinning in de Clásica San Sebastián, waar het parcours als een rode loper voor zijn klasse diende. Vijf dagen later won hij en passant ook het EK tijdrijden in Alkmaar. Deze prestaties bezorgden hem bijna alle Belgische sportprijzen die aan het eind van het seizoen werden uitgereikt.

De enige plek waar Deceuninck-Quick-Step ietsje minder voor de dag kwam, waren de klassementen. We hebben het dan alleen over het aantal gewonnen eindklassementen van drie stuks; Baloise Belgium Tour (Evenepoel), Ronde van Slowakije (Yves Lampaert) en de Tour of Guangxi (Enric Mas). Laatstgenoemde renner kende een degelijk seizoen – hij werd vierde in Algarve, 14e in Baskenland, 22e in de Tour – maar miste de uitschieter van een jaar eerder, toen hij op het podium van de Vuelta eindigde.

Aantal overwinningen: 68

Belangrijkste resultaten:

Parijs-Roubaix

Milaan-San Remo

Drie ritzeges Tour de France (+ 14 dagen gele trui)

Clásica San Sebastián

Vijf ritzeges Vuelta a España

Strade Bianche

Waalse Pijl

Baloise Belgium Tour

Omloop Het Nieuwsblad

E3 BinckBank Classic

Scheldeprijs

Transfers

Op de teamvoorstelling presenteerde Lefevere maar liefst elf nieuwe renners voor 2020, waarvan Sam Bennett de meest aansprekende renner was. De Ierse sprinter was tevens het middelpunt van een langslepende transfersoap. BORA-hansgrohe wilde lange tijd niet toegeven aan zijn wens om te vertrekken. Bij de Duitse ploeg werd hij in 2019 gepasseerd voor de Tour de France.

Deceuninck-Quick-Step versterkte zich vooral in de breedte met het aantrekken van Mattia Cattaneeo (Androni Giocattoli-Sidermec), Bert Van Lerberghe (Cofidis), Davide Ballerini (Astana), Stijn Steels (Roompot-Charles) en Andrea Bagioli (Colpack).

Ook investeert de Belgische WorldTour-ploeg opnieuw volop in talentontwikkeling met het aantrekken van Jannik Steimle, Ian Garrison, Andrea Bagioli en João Almeida. Vanaf juli is ook Mauri Vansevenant onderdeel van The Wolfpack. De 20-jarige zoon van oud-prof Wim Vansevenant baarde afgelopen seizoen opzien door de Giro Valle d’Aosta te winnen en als zesde in het klassement van de Tour de l’Avenir te eindigen.

Tegenover de komst van de elf renners staat het vertrek van acht renners, en dat zijn niet de minsten. Twee van de kopmannen hebben nieuwe oorden opgezocht. Gilbert keert na acht jaar terug naar Lotto Soudal, waar hij ook al tussen 2009 en 2011 onder contract stond. Sprinter Elia Viviani zet zijn loopbaan voort bij Cofidis, dat de stap naar WorldTour maakt. In zijn kielzog heeft hij lead-out Fabio Sabatini met zich mee genomen. Zijn collega met dezelfde rol, Maximiliano Richeze is overgestapt naar UAE Emirates, waar hij herenigd is met Fernando Gaviria.

Het succesteam van Lefevere heeft ook afscheid moeten nemen van Enric Mas (tweede in de Vuelta 2018). De talentvolle Spaanse ronderenner is de nieuwe grote man bij Movistar. En hoewel hij kon bijtekenen, besloot Petr Vakoc nieuwe oorden op te zoeken. De Tsjech, die in januari 2018 in Zuid-Afrika werd aangereden door een vrachtwagen en daarvan zestien maanden moest herstellen, is een nieuwe ploegmaat van Mathieu van der Poel. Bij Alpecin-Fenix vormt hij samen met de Nederlander en Tim Merlier het koptrio in het klassieke voorjaar.

UIT

Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

Elia Viviani (Cofidis)

Maximiliano Richeze (UAE Emirates)

Eros Capecchi (Bahrain McLaren)

Enric Mas (Movistar)

Petr Vakoč (Alpecin-Fenix)

Fabio Sabatini (Cofidis)

Davide Martinelli (Astana)

IN

Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec)

Bert Van Lerberghe (Cofidis)

Davide Ballerini (Astana)

Stijn Steels (Roompot-Charles)

Andrea Bagioli (Colpack)

Ian Garrison (Deceuninck-Quick-Step)

Jannik Steimle (Team Vorarlberg)

João Almeida (Hagens Berman Axeon)

Mauri Vansevenant (neo-prof) – vanaf 1 juli 2020

Sam Bennett (BORA-hansgrohe)

Shane Archbold (BORA-hansgrohe)

Ambities voor 2020



Deceuninck-Quick-Step wil in 2020 in de ingezette koers voortzetten. De Belgische ploeg zal – niet geheel verrassend – ook dit jaar weer mikken op de kasseiklassiekers. Een grote vervanger voor Philippe Gilbert is niet geworven, dus net afgelopen jaren krijgen de talenten uit de eigen gelederen de kans om op te staan en uit te groeien tot ster.

De kern voor het Vlaamse voorjaar zal opnieuw bestaan uit Kasper Asgreen, Tim Declerq, Jungels, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Zdenek Stybar. Aangevuld met nieuwkomers Davide Ballerini, Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe. De onderlinge strijd zal dit jaar richting de Ronde van Vlaanderen nog heviger zijn, want er is mogelijk een plekje minder te verdelen. Julian Alaphilippe heeft namelijk aangegeven Vlaanderens Mooiste graag te willen rijden.

De Fransman kiest voor een heel andere seizoensopbouw. Zijn zeges in de Strade Bianche en Milaan-San Remo zal hij niet verdedigen en ook Tirreno-Adriatico staat niet op zijn programma. In plaats daarvan kiest hij voor wedstrijden in Argentinië (Vuelta a San Juan) en Colombia (Tour Colombia 2.1) om er daarna te staan in Parijs-Nice. In april staan vervolgens Dwars Door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en het Waalse drieluik op het programma. In de Tour de France heeft Alaphilippe géén klassementsambities (want niet de juiste ploeg), maar gaat hij vol voor ritzeges.

Op de teampresentatie werd opvallend weinig over de Tour de France gesproken. Natuurlijk staat het wel op de radar van Alaphilippe (ritten) en Sam Bennett (sprints), maar verder werd vooral vooruitgeblikt naar de Giro d’Italia. Dat is de wedstrijd waarin Remco Evenepoel zijn debuut in een grote ronde gaat maken.

In Boedapest, de stad waar de Giro start, begint de race met een individuele tijdrit die Evenepoel zou moeten passen. De grote vraag is hoe ver hij gaat kunnen komen in het klassement, al zegt hij zelf vooral op ritsucces te mikken. Iemand die dat ook wil doen is Fabio Jakobsen. Bij de Nederlands kampioen staat – net als bijna alle andere topsprinters – de Giro op het programma.

Voor de rondes van een week (en de Giro) schuift James Knox een plek op in de pikorde. De jonge Brit, een van de Deceuninck-Quick-Step-verrassingen van 2019, hoeft Mas niet meer voor zich te dulden en heeft dus iets meer speelruimte, al is daar nu wel Evenepoel bijgekomen.

Selectie Deceuninck-Quick-Step 2020

Julian Alaphilippe

João Almeida

Shane Archbold

Kasper Asgreen

Andrea Bagioli

Davide Ballerini

Sam Bennett

Mattia Cattaneo

Rémi Cavagna

Tim Declercq

Dries Devenyns

Remco Evenepoel

Ian Garrison

Álvaro José Hodeg

Mikkel Frøhlich Honoré

Fabio Jakobsen

Bob Jungels

Iljo Keisse

James Knox

Yves Lampaert

Michael Mørkøv

Florian Sénéchal

Stijn Steels

Jannik Steimle

Pieter Serry

Zdeněk Štybar

Bert Van Lerberghe

Mauri Vansevenant (vanaf 1 juli 2020)

Totaal: 28 renners