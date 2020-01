Wielerploegen 2020: Bahrain McLaren

Het is januari en dat betekent dat een nieuw wielerseizoen is begonnen. Net als ieder jaar trapt WielerFlits deze maand traditiegetrouw af met het voorstellen van alle WorldTour-Teams. Vandaag aan de beurt: Bahrain McLaren, de nieuwe ploeg van kopmannen Wout Poels en Mikel Landa.

BAHRAIN MCLAREN 2020

Land: Bahrein

Sponsor: Joint venture van Bahreinse ondernemingen aangevoerd door de Bahreinse koninklijke familie en McLaren (sportautofabrikant)

Sinds: 2017

UCI-code: TBM

Fietsensponsor: Merida

Tenue 2020:

Bahrain Merida in 2019

Het nieuwe jaar was net een week oud toen de eerste onheilspellende berichten de media bereikten. Nog voordat het wielerjaar was begonnen werd bekend dat 2019 zeer waarschijnlijk het laatste jaar van Vincenzo Nibali bij Bahrain Merida zou worden. De ploeg kon dus al op zoek naar een vervanger voor de man waarvoor het team was opgericht.

Sportief gezien konden de renners het succes uit 2018 (waarin 28 zeges – waaronder Milaan-San Remo – werden behaald) niet evenaren. Afgelopen jaar moest de ploeg genoegen nemen met zestien overwinningen, waarvan drie nationale titels. De belangrijkste wapenfeiten zijn de twee ritzeges in de Tour de France, van Dylan Teuns op La Planche des Belles Filles en Nibali in Val Thorens.

De eerste seizoenzege kwam op naam van Sonny Colbrelli in de Tour of Oman op 19 februari. In het Vlaamse openingsweekend, waar kopman Matej Mohorič door ziekte absent was, verraste Teuns met een vijfde plek in Omloop Het Nieuwsblad. De ploeg reed een zeer degelijk voorjaar (vijfde in San Remo, negende in Gent-Wevelgem, achtste in Luik-Bastenaken-Luik), maar de absolute uitschieter richting het podium ontbrak.

Die podiumplaatsen kwamen wel in de Tour of The Alps (derde) en het eindpodium van de Giro d’Italia (tweede) door Nibali. In de Tour de France werd naast twee ritzeges ook een absoluut dieptepunt bereikt met het opmerkelijke vertrek van Rohan Dennis. De wereldkampioen tijdrijden, die in de Ronde van Zwitserland nog een tijdritzege had behaald, verliet daags voor de individuele tijdrit in Pau de wedstrijd uit onvrede over het tijdritmateriaal. De Australiër kwam daarna niet meer in actie. De enige wedstrijd die hij nog reed was het WK tijdrijden, waar hij zijn wereldtitel prolongeerde.

In de herfst van het seizoen wisten Colbrelli (ritwinst in Deutschland Tour, zege in GP Bruno Beghelli, tweede in Coppa Sabatini) en Phil Bauhaus (Coppa Bernocchi) nog te winnen en noteerde Iván García een podiumplek (derde) in de GP de Montréal.

Aantal overwinningen in 2019: 16



Belangrijkste resultaten in 2019:

Twee ritzeges Tour de France

Ritzege Critérium du Dauphiné

Ritzege Ronde van Zwitserland

Giro d’Italia

Ronde van Zwitserland



Transfers

De Bahreinse wielerploeg onderging afgelopen winter een ware metamorfose. Acht renners trokken de paleisdeuren achter zich dicht, terwijl liefst twaalf aanwinsten het fort komen versterken. Bahrain Merida werd in 2017 speciaal in het leven geroepen voor Vincenzo Nibali. De Italiaanse winnaar van de Tour de France 2014 kon toentertijd een complete ploeg rond zich bouwen, maar nu zoekt Lo Squalo dello Stretto di Messina andere oorden op. De 35-jarige klassementsrenner maakt de overstap naar Trek-Segafredo, samen met zijn broertje Antonio (27). Ook vaste adjudant Valerio Agnoli kreeg geen nieuw contract.

Waar Agnoli nog altijd een nieuwe ploeg zoekt, is dat voor Kristijan Koren niet het geval. De 33-jarige Sloveen kwam (net als ploegbaas Milan Eržen, die achter de schermen nog altijd de lijntjes uitzet) in opspraak tijdens Operation Aderlass. Koren is inmiddels voor vier jaar geschorst. Daarnaast nam Bahrain McLaren afscheid van de Chinees Meiyin Wang, wiens hoge niveau in de Asia Tour van voor 2017 niet goed genoeg bleek in de WorldTour. De Chinees keert terug bij Hengxiang uit eigen land. Voor Andrea Garioso zat er na één jaar eveneens geen contractverlenging in. Hij blijft wel prof: Vini Zabù-KTM geeft hem de kans.

Behoudens Vincenzo Nibali, verloor de formatie van de nieuwe teammanager Rod Ellingworth nog twee kopmannen. Rohan Dennis stapte met veel misbaar uit de Tour de France. Naar later bleek was dat zijn laatste koers: de twee partijen braken met elkaar in september. Dennis rijdt in 2020 voor Team Ineos. De laatste vertrekker is Domenico Pozzovivo. In die situatie bleek maar weer hoe hard de topsportwereld kan zijn. Ondanks een tweede plek in de Tour of Oman en een zevende plaats in de Ronde van Zwitserland, moest hij na een zware val en revalidatie opkrassen. NTT Pro Cycling besloot de 37-jarige ervaren rot op Oudjaarsdag te contracteren.

Bahrain McLaren kreeg er desondanks wel de nodige kwalitatieve renners voor terug. De ploeg werd door de nieuwe sponsor en nieuwe teammanager (automerk McLaren en manager Ellingworth komen uit hetzelfde land) overgoten met een flink Brits sausje. Ex-topsprinter Mark Cavendish (34) gaat nog een keer proberen zijn allerbeste vorm boven te halen om Eddy Merckx’ zegerecord van 34 ritzeges in de Tour de France te verbreken. The Manx Missile staat nu op precies dertig. Ook de jonge afmaker Alfred Wright (20) en het 24-jarige rondetalent Scott Davies maken de overstap.

Naast Wright rijden komend jaar nog eens twee neoprofs voor Bahrain McLaren. De 20-jarige Colombiaan Santiago Buitrago moet zijn sterke optreden in de Giro della Valle d’Aosta U23 (zesde) van afgelopen seizoen nog bevestigen. Datzelfde geldt voor het Nederlandse klimtalent Kevin Inkelaar, boezemvriend van wijlen Bjorg Lambrecht. De 22-jarige Zuid-Hollander reed vorig jaar bij de U23-ploeg van Groupama-FDJ en kan terugkijken op een vlak jaar, zonder echte uitschieters. Inkelaar was net als Buitrago in 2019 het meest succesvol in de Ronde van de Aosta-vallei, door een ritzege te boeken en als derde in de eindrangschikking te eindigen.

Het team verloor afgelopen winter veel ondersteunende renners, maar vooral op dat vlak is Bahrain McLaren erop vooruitgegaan. Met Pello Bilbao (Astana), Enrico Battaglin (Katusha-Alpecin), Eros Capecchi (Deceuninck-Quick-Step), Marco Haller (Katusha-Alpecin) en Rafael Valls (Movistar) werden verschillende helpers aangetrokken, die in sommige koersen ook zélf hun slag kunnen slaan. Last but not least: Mikel Landa werd vastgelegd als nieuwe kopman. De Bask is daarmee de opvolger van Nibali. Naast de 30-jarige renner, geldt Wout Poels als schaduwkopman. Hij was op zoek naar meer vrijheid dan hij bij Team Ineos had.

Colbrelli (rechts) - foto: Cor Vos Landa, de nieuwe klassementskopman - foto: LaPresse Onlangs kon je al een uitgebreid interview met Poels bij ons lezen/horen - foto: RV

UIT

Valerio Agnoli (n.n.b.)

Rohan Dennis (Team Ineos)

Andrea Garioso (Vini Zabù-KTM)

Kristijan Koren (geschorst)

Antonio Nibali (Trek-Segafredo)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling)

Meiyin Wang (Hengxiang)

IN

Enrico Battaglin (Katusha-Alpecin)

Pello Bilbao (Astana)

Santiago Buitrago (Cinelli)

Eros Capecchi (Deceuninck-Quick-Step)

Mark Cavendish (Dimension Data)

Scott Davies (Dimension Data)

Marco Haller (Katusha-Alpecin)

Kevin Inkelaar (Groupama-FDJ U23)

Mikel Landa (Movistar)

Wout Poels (Team Ineos)

Rafael Valls (Movistar)

Alfred Wright (British Cycling)

Ambities voor 2020

Alles op de Tour de France. Dat is het grote hoofddoel voor 2020. Na een jaar (succesvol) mikken op ritzeges is opnieuw de gele trui de heilige graal. De Bahreinse ploeg heeft daar Mikel Landa voor aangetrokken. Wat bij Astana, Team Sky en Movistar niet lukte, hoopt hij bij Bahrain McLaren wel te verwezenlijken. Om hem daarbij te ondersteunen is Pello Bilbao aangetrokken.



Ook Wout Poels zal de Tour betwisten. De voormalig meesterknecht van Chris Froome is vrij te gaan en staan waar hij wil. In de Ronde van Frankrijk zal hij in een vrije rol van start gaan, met het rijden van een goed eindklassement als uitgangspunt. In het voorjaar mikt de Limburger op de rondes van een week en de Ardennenklassiekers.

Een mogelijke derde troef in de Tour is oudgediende Mark Cavendish. De Brit is met dertig Tourritzeges nog altijd ‘maar’ vier zeges verwijderd van het 45 jaar oude record van Eddy Merckx. De hamvraag is alleen of de inmiddels 34-jarige sprinter nog in staat is de jonge garde te verslaan. Gezien de laatste jaren is het perspectief weinig hoopvol.

Een andere troef voor de rondes van een week is Matej Mohorič. De Sloveen experimenteerde afgelopen jaar in de Vlaamse voorjaarskoersen en kwam tot het besef dat zijn toekomst niet op de kasseiwegen en heuveltjes ligt. Hij zal zich opnieuw toeleggen op de rondes van een week, zoals hij ook in 2018 deed toen hij de BinckBank Tour won.

In de voorjaarskoersen rekent de ploeg opnieuw op Dylan Teuns, oudgediende Heinrich Haussler – in wie de ploegleiding nog veel vertrouwen heeft – en Iván García. De 24-jarige Spanjaard hoopt dit jaar in de klassiekers te overleven tot de finales. De renner uit Gijón heeft in zijn jeugdheld Juan Antonio Flecha een leermeester gevonden die hem de kneepjes van het vak leert.

Andere renners om naar uit te kijken zijn aanwinst Enrico Battaglin en sprinter Sonny Colbrelli, die met name als rittenkapers en op parcoursen over geaccidenteerd terrein excelleren. Voor de Nederlandse lezers is Inkelaar een naam om in het achterhoofd te houden. De neoprof uit Voorne-Putten gaat in het kleurige tenue van Bahrain McLaren zijn profdebuut maken en kan op termijn uitgroeien tot een klassementsrenner.

Selectie Bahrain McLaren voor 2020

Yukiya Arashiro

Enrico Battaglin

Phil Bauhaus

Pello Bilbao

Grega Bole

Santiago Buitrago

Eros Capecchi

Damiano Caruso

Mark Cavendish

Sonny Colbrelli

Scott Davies

Chun Kai Feng

Iván García Cortina

Marco Haller

Heinrich Haussler

Kevin Inkelaar

Mikel Landa

Matej Mohorič

Domen Novak

Mark Padun

Hermann Pernsteiner

Luka Pibernik

Wout Poels

Marcel Sieberg

Dylan Teuns

Jan Tratnik

Rafael Valls

Stephen Williams

Alfred Wright

Totaal: 29 renners