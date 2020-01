Wielerploegen 2020: CCC donderdag 9 januari 2020 om 08:00

Voorafgaand aan het nieuwe wielerseizoen stellen we alle WorldTour-teams aan je voor. In de zesde aflevering kijken we naar CCC, de ploeg van Greg Van Avermaet, Ilnur Zakarin en vice-wereldkampioen Matteo Trentin.

CCC

Land: Polen

Sponsor: CCC (schoenenfabrikant)

Sinds: 2007 (BMC tot en met 2018)

UCI-code: CCC

Fietsensponsor: Giant

Tenue 2020:

CCC in 2019

Na elf jaar als BMC in de rondte te hebben gereden moest de ploeg van Jim Ochowicz op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Die werd uiteindelijk gevonden in de Poolse schoenenboer CCC, waardoor er slechts twee letters in de ploegnaam veranderden. Verder wijzigde er flink wat. Er kwamen nieuwe fietsen (Giant) en liefst zeventien renners vertrokken. Onder hen Alberto Bettiol, Rohan Dennis, Tejay Van Garderen, Stefan Küng, Richie Porte en de Belgen Loïc Vliegen, Jürgen Roelandts en Dylan Teuns.

Voor hen in de plaats kwamen weer drie nieuwe Belgen (Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke en Guillaume Van Keirsbulck), Jakub Mareczko, Riccardo Zoidl, Amaro Antunes, Simon Geschke en de Nederlandse publiekslieveling Laurens Ten Dam, die in het shirt van de formatie zijn laatste wedstrijden als prof reed. Ondanks dat er aan kwaliteit werd ingeboet, zette Ochowicz in op twintig seizoenszeges.

Tijdens het voorseizoen werden drie zeges geboekt, waardoor die doelstelling nog niet eens zo gek klonk. Patrick Bevin won het Nieuw-Zeelands tijdritkampioenschap en een rit in de Tour Down Under, en Greg Van Avermaet sloeg toe in de Ronde van Valencia op een aankomst die speciaal voor hem leek klaargelegd. Maar helaas, toen het vanaf de Omloop tot aan Luik daadwerkelijk om de knikkers ging was het vooral een verhaal van net niet.

“Ik was al te goed in Valencia en Oman”, zegt kopman Van Avermaet daar zelf over. “Omloop Het Nieuwsblad was mijn beste koers van het jaar.” Een misschien wel té gretige Greg werd tweede in de openingsklassieker, waarna een zesde plaats in Strade Bianche, een derde plek in de E3 BinckBank Classic en een tiende stek in Vlaanderens Mooiste volgden. In Parijs-Roubaix zat er niet meer in dan plaats twaalf. Pas aan het einde van het voorjaar wist de Belg weer te winnen: de slotrit van de Tour de Yorkshire. Leuk natuurlijk, maar geen koers waarmee je een voorjaar laat slagen.

In de grote rondes wilde het evenmin lukken. Mareczko kwam niet verder dan een paar verre ereplaatsen tijdens de Giro en beter dan een derde plek voor Antunes in de negentiende etappe naar San Martino di Castrozza, werd het niet. In de Tour veroverde Van Avermaet de eerste bolletjestrui op de Muur van Geraardsbergen, maar een ritzege was de ploeg opnieuw niet gegeven. In de Vuelta was de formatie er eveneens diverse malen dichtbij, maar ook nu ontbrak het aan die zo gewenste uitschieter. Een najaarszege kwam er nog wel, in de Grote Prijs van Montréal boekte Van Avermaet zijn derde en laatste seizoenszege. Een mooie opsteker voor zowel de Belg als zijn ploeg. En het leverde hem onder meer de eerste plaats in de UCI One Day Race World Ranking op. Niemand die daarom beweert dat het een slecht seizoen was voor het uithangbord, maar aan de glans ontbrak het wel.

Aantal overwinningen: 6

Belangrijkste resultaten:

Tour Down Under – 1 ritzege

Volta a la Comunitat Valenciana – 1 ritzege

Tour de Yorkshire – 1 ritzege + tweede in eindklassement

Grand Prix Cycliste de Montréal

Grand Prix Cycliste de Québec

Clásica San Sebastián

Omloop het Nieuwsblad

E3 BinckBank Classic

Transfers

CCC wil er in 2020 graag een schepje bovenop doen. En het heeft er alle schijn van dat dat ook gaat gebeuren. De selectie heeft met vice-wereldkampioen Matteo Trentin bijvoorbeeld een enorme impuls gekregen. Trentin voegt zich bij de voorjaarskern rond Greg Van Avermaet. Daarnaast is de Rus Ilnur Zakarin aangetrokken, hij krijgt de rol van kopman in het rondewerk.

In totaal heeft de Poolse WorldTour-ploeg negen nieuwelingen. Naast een aantal renners die overkomen van de opleidingsploeg zijn ook klimmer Jan Hirt en de aanvalslustige Fausto Masnada aangetrokken. Laurens ten Dam nam tijdens de Ronde van Lombardije afscheid van het profbestaan. De heren Zoidl, Owsian, Antunes en Bernas zochten al dan niet noodgedwongen andere oorden op.

UIT

Laurens ten Dam (gestopt)

Riccardo Zoidl (Felbermayr-Simplon Wels)

Lukasz Owsian (Arkéa-Samsic)

Amaro Antunes (W52-FC Porto)

Pawel Bernas (Mazowsze-Serce)

IN

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin)

Jan Hirt (Astana)

Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec)

Pavel Kochetkov (Katusha-Alpecin)

Attila Valter (CCC Development Team)

Georg Zimmermann (Tirol KTM)

Michał Paluta (CCC Development Team)

Kamil Małecki (CCC Development Team)

Ambities voor 2020

2020 is het jaar van de Olympische Spelen. Ook uittredend olympisch kampioen Greg Van Avermaet hoopt op de Japanse wegen mee te kunnen doen in de strijd om goud. De verhalen dat de wegrit te zwaar voor hem zou zijn, doet hij van de hand: “Wat in Rio is gelukt, kan in Tokio ook”, stelt de CCC-kopman. “Er zullen mensen zijn die vinden dat het parcours in Tokio te zwaar is, maar dat was in Rio ook zo.”

Om te voorkomen dat hij weer te vroeg in vorm is heeft GVA zijn voorbereiding op 2017 gekopieerd. Het moet hem in staat stellen om op het goede moment in topvorm te zijn. Ook zijn vaste riedeltje voorbereidingswedstrijden wisselt hij in voor nieuwe koersen omdat verandering van spijs hopelijk doet eten in de periode van de waarheid.

Daarin zal het interessant zijn om te zien hoe de samenwerking met Matteo Trentin verloopt. Ondanks dat beide renners in dezelfde vijver vissen verwacht Van Avermaet niet dat het gaat botsen tussen hem en de Italiaan. “Ik zie Trentin meer als iemand voor de massaspurts. Ik ben iemand voor aankomsten met een sprint bergop en voor de klassiekers. Ik blijf de kopman. Zeker in de monumenten heb ik een streepje voor”, stelt Van Avermaet.

Hoe de Italiaan het ziet? Trentin omschreef het in gesprek met WielerFlits afgelopen najaar als een win-winsituatie. “Als je een tweede kaart hebt om mee te spelen, ben je in het voordeel. Ik ben wellicht iets sneller dan Greg in een sprint met een grote groep. Hij kan aanvallen of een groep uitdunnen. Ik denk dat het zoals bij Quick-Step kan zijn. Als daar drie kopmannen zijn, en ze werken samen, kunnen ze alle drie een grote zege boeken. En win je niet zelf, maar een ploegmaat, dan is het ook leuk deel uit te maken van het winnende team.” Als beide neuzen dezelfde kant op staan, kan het een heel mooi voorjaar worden voor CCC.

En dat is wel de bedoeling van manager Jim Ochowicz, die voorafgaand aan het seizoen weer zijn jaarlijkse wensenlijstje presenteerde aan de verzamelde pers. Hij stapt af van een minimum aantal overwinningen, maar hij werd specifieker. De Amerikaan rekent op een overwinning in een monumentale klassieker, winst in een eendaagse WorldTour-koers, een ritzege in elke grote ronde en eindwinst in een WorldTour-rittenkoers. “Ik noem het een ambitieuze, maar haalbare lijst met overwinningen die we willen behalen in 2020.”

Dat het Belgisch-Italiaanse kopduo kan scoren in de klassiekers is evident. De twee hebben ook al meermaals bewezen voor succes te kunnen zorgen in een grote ronde. Het zijn gewezen rittenkapers die lastig te verslaan zijn als ze hun dag hebben. Daarnaast mogen we ook Fausto Masnada, Jan Hirt en Ilnur Zakarin wel opschrijven als coureurs die voor ritsucces kunnen zorgen. Zakarin heeft de reputatie een brokkenpiloot te zijn, maar als de Tataar op zijn fiets blijft zitten kan hij ook zomaar eens top vijf rijden in de Giro, zijn hoofddoel van het seizoen. En passant zou hij dan ook een etappe mee kunnen pakken.

Overige interessante verhalen om te volgen zijn die van Alessandro De Marchi (kan hij weer op niveau terugkeren na zijn zware val in de Tour?), Nathan Van Hooydonck (geraakt hij verder in de finale van klassiekers?) en Jakub Mareczko (is hij verlost van zijn ademhalingsproblemen en kan hij weer wat sprintzeges boeken?). Ook een type als Serge Pauwels is aardig om in de gaten te houden. Hij gaat het sowieso weer proberen, maar misschien lukt het hem nu ook echt eens om een ontsnapping in een grote ronde met winst af te sluiten?

Selectie CCC voor 2020

Will Barta

Patrick Bevin

Josef Černý

Víctor De la Parte

Alessandro De Marchi

Simon Geschke

Kamil Gradek

Jan Hirt

Jonas Koch

Pavel Kochetkov

Jakub Mareczko

Fausto Masnada

Kamil Małecki

Michał Paluta

Serge Pauwels

Joey Rosskopf

Szymon Sajnok

Michael Schär

Matteo Trentin

Attila Valter

Greg Van Avermaet

Gijs Van Hoecke

Nathan Van Hooydonck

Guillaume Van Keirsbulck

Francisco Ventoso

Łukasz Wiśniowski

Ilnur Zakarin

Georg Zimmermann

Totaal: 28 renners