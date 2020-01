Wielerploegen 2020: Lotto Soudal

Voorafgaand aan het nieuwe wielerseizoen stellen we alle WorldTour-teams aan je voor in de serie Wielerploegen 2020. In deze aflevering kijken we naar Lotto Soudal, de Belgische ploeg van onder meer Tim Wellens, Philippe Gilbert en Caleb Ewan.

LOTTO SOUDAL 2020

Land: Lotto Soudal

Sponsor: Nationale loterij (Lotto) en bouwfabrikant (Soudal)

Sinds: 1985 (Lotto-Adecco, Lotto-Domo, Davitamon-Lotto, Silence-Lotto, Omega Pharma-Lotto, Lotto Belisol)

UCI-code: LTS

Fietsensponsor: Ridley

Tenue 2020:

Het jaar van Lotto Soudal

Lotto Soudal kende op sportief vlak een uitstekend 2019. Het Belgische WorldTour-team deed in (bijna) alle wedstrijden mee om de zegeruikers en boekte de 22 seizoenszeges op een hoog niveau, maar toch zal 2019 als een gitzwart jaar de boeken in gaan. Op 5 augustus 2019 kwam Bjorg Lambrecht na een valpartij in de derde etappe van de Ronde van Polen om het leven. De wielerwereld rouwde daarna mee met Lotto Soudal om het overlijden van een van ’s werelds grootste talenten, die in het voorjaar nog vierde was geworden in de Waalse Pijl en zesde in de Amstel Gold Race.

Het wrange daarna – en tegelijkertijd ook het mooie – van de wielersport is dat de koers ‘gewoon’ weer doorgaat. En zo moest Lotto Soudal ook door. De vierde etappe in de Ronde van Polen werd nog even geneutraliseerd, maar ook daarna werden weer prestaties verwacht van het team van manager John Lelangue. Die prestaties werden in het restant van het seizoen dan ook geboekt. Na het overlijden van Lambrecht wist Lotto Soudal nog vijf keer te winnen.

De machtige solo van Jelle Wallays in Parijs-Tours was misschien wel het hoogtepunt van het naseizoen, maar ook de etappezege van Tim Wellens in de BinckBank Tour de week na de Ronde van Polen mocht er zijn, evenals de nipte zege van Caleb Ewan in de Brussels Cycling Classic. De achtste plaats van de 28-jarige Noor Carl Frederik Hagen in de Ronde van Spanje was dan weer een ander lichtpuntje.

Maar wie het sportieve seizoen van Lotto Soudal wil typeren, komt niet uit bij het naseizoen. Die komt uit bij Victor Campenaerts, Caleb Ewan, Tim Wellens, Tiesj Benoot en Thomas De Gendt. Zij imponeerden voornamelijk in de maanden vóór augustus.

De 25-jarige Ewan imponeerde voornamelijk in de Giro d’Italia en de Tour de France. In 2019 vestigde The Pocket Rocket zich definitief tussen de wereldtop. Twee ritzeges in de Giro en drie ritzeges in de Tour zorgden ervoor dat Ewan met zijn sprinttrein (bestaande uit Jasper De Buyst en Roger Kluge) als misschien wel de beste ter wereld wordt gezien. Tien van de 23 overwinningen kwamen in 2019 uit de benen van de Australiër.

De zeges van Ewan in de grote rondes kunnen tot de hoogtepunten van 2019 gerekend worden, maar ook Campenaerts en De Gendt zorgden voor historische sportmomenten. Campenaerts verbrak op 16 april 2019 in Aguascalientes het Werelduurrecord, terwijl ook Thomas De Gendt met zijn straffe stoot in de Tour de France voor kippenvel zorgde bij menig sportliefhebber.

Tim Wellens en Tiesj Benoot waren de andere twee uithangborden van Lotto Soudal voor aanvang van het seizoen 2019. Zij moesten voor resultaten zorgen in het Vlaamse- en Ardense werk. In tegenstelling tot Ewan, Campenaerts en De Gendt wisten zij de grote vis niet binnen te hengelen. De koers animeerden zij echter opnieuw.

Wellens kende met drie overwinningen in Spanje, een derde plaats in de Omloop het Nieuwsblad en een derde plaats in de Brabantse Pijl zeker geen slecht voorjaar, maar een écht grote zege bleef wederom uit. Benoot zocht na zijn overwinning in de Strade Bianche van 2018 in 2019 naar een nieuwe overwinning van formaat, maar vond iets anders. De 25-jarige coureur vond met een vierde plaats in de Ronde van Zwitserland groterondepotentieel.

Er kan geconcludeerd worden dat Lotto Soudal overal meedeed in 2019. Van de Tour Down Under in januari met Ewan tot de Tour of Guangxi in oktober met Hagen. De pijn van het verlies zal het succesvolle jaar echter altijd overschaduwen.

Aantal overwinningen: 23

Belangrijkste resultaten:

Vier ritzeges Tour de France

Twee ritzeges Giro d’Italia

Ritzege Volta a Catalunya

Ritzege Tirreno-Adriatico

Ritzege BinckBank Tour

Parijs-Tours

Bretagne Classic-Ouest France

Cyclassics Hamburg

Cadel Evans Great Ocean Road Race

Baloise Belgium Tour

Omloop Het Nieuwsblad

BinckBank Tour

4e Ronde van Zwitserland

Transfers

Lotto Soudal is in 2020 onderhevig aan een kleine gedaantewisseling. Daar waar er twee kopmannen vertrokken, werden twee kopmannen in huis gehaald. Philippe Gilbert en John Degenkolb zijn in 2020 te bewonderen in het tenue van Lotto Soudal. Tiesj Benoot en Victor Campenaerts zijn dat in 2020 niet meer.

Gilbert en Degenkolb zijn de grote namen die zijn binnengehaald voor het aankomende seizoen. Zij moeten direct voor prestaties zorgen in de klassiekers. De overstap van Gilbert is gevoelig. De 37-jarige Waal komt over van Deceuninck-Quick-Step, waar hij geen uitzicht had op een meerjarig contract om zijn ‘Strive for Five’ te voltooien. Lotto Soudal bood Gilbert die kans wel en dus werd de deal beklonken.

De 30-jarige Degenkolb komt dan weer over van Trek-Segafredo en heeft voor twee jaar getekend. De Duitser zal bij Lotto Soudal een van de sterkhouders in de klassiekerkern zijn. Naast Gilbert en Degenkolb werden nog vijf coureurs naar het team van Lelangue gehaald.

Klimmer Steff Cras (23) keert na twee jaar Katusha-Alpecin weer terug bij Lotto Soudal, waarvoor hij eerder in de opleidingsploeg uitkwam. Kobe Goossens (23) werd niet geheel verrassend overgehengeld vanuit diezelfde opleidingsploeg, terwijl de transfers van Jon Dibben (Madison Genesis), Stefano Oldani (Kometa) en Matthew Holmes (Madison Genesis) dan weer wat verrassender waren.

Aan de andere kant vertrokken acht coureurs, waarvan enkelen lange tijd gezien werden als het gezicht van Lotto Soudal. Benoot vertrok naar Team Sunweb om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten, terwijl voor Campenaerts met de komst van Gilbert en Degenkolb geen budget meer binnen de ploeg was.

Ook Maxime Monfort en Jelle Vanendert waren enkele jaren het gezicht van Lotto Soudal. Monfort hangt na vijf dienstjaren bij het Belgische WorldTour-team zijn fiets aan de wilgen, terwijl voor Vanendert na dertien jaar dienstverband ook geen plaats meer was. Hij vervolgt zijn carrière bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Jens Keukeleire (EF Education First), Adam Blythe (stopt), Enzo Wouters (Tarteletto-Isorex) en Lawrence Naesen (AG2R La Mondiale) zijn de laatste vertrekkenden.

UIT

Maxime Monfort (stopt)

Tiesj Benoot (Team Sunweb)

Jens Keukeleire (EF Education First)

Jelle Vanendert (Wallonie-Bruxelles)

Adam Blythe (stopt)

Victor Campenaerts (NTT)

Enzo Wouters (Tarteletto-Isorex)

Lawrence Naesen (AG2R La Mondiale)

IN

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick-Step)

John Degenkolb (Trek-Segafredo)

Jon Dibben (Madison Genesis)

Steff Cras (Katusha-Alpecin)

Stefano Oldani (Kometa)

Matthew Holmes (Madison Genesis)

Kobe Goossens (Lotto Soudal U23)

Ambities voor 2020

Wie naar de selectie van Lotto Soudal voor 2020 kijkt, kan twee duidelijke ambities herleiden. Het WorldTour-team wil scoren in de sprints én in de klassiekers. Caleb Ewan is natuurlijk de man die moet scoren in de sprint, terwijl John Degenkolb, Philippe Gilbert en Tim Wellens de coureurs zijn die kastanjes uit het vuur moeten halen in de klassiekers.

Het eerste grote doel van het team is Milaan-San Remo. Natuurlijk hoopt Gilbert daar zijn ‘Strive for Five’ te completeren, maar er zijn meerdere coureurs binnen Lotto Soudal die hun ambities hebben in het Italiaanse monument. Met Degenkolb heeft Lotto Soudal namelijk ook een oud-winnaar van La Primavera binnen de gelederen. Spurtbom Ewan hoopt er in de finale nog bij te zitten, terwijl Wellens altijd gevaarlijk is.

Degenkolb en Gilbert zijn vervolgens de speerpunten voor het Vlaamse voorjaar. Zij worden in de Ronde van Vlaanderen vergezeld door Wellens, die net als andere jaren weer wordt uitgespeeld in de Waalse klassiekers. Ewan heeft in het voorjaar dan weer doelen gemaakt van de Driedaagse Brugge-De Panne en de Scheldeprijs.

Daarna moet gescoord worden in de grote rondes. Met Ewan wil de ploeg net als vorig jaar etappezeges boeken in de Giro d’Italia en Tour de France. In beide rondes wordt de Australiër bijgestaan door Wellens en ook De Gendt, die beiden als doel hebben gesteld om ritten te kapen.

Het is duidelijk dat Lotto Soudal momenteel een coureur mist om goede klassementen te rijden in wedstrijden van een week en in de grote rondes. Het is nog afwachten of de 28-jarige Carl Frederik Hagen zijn prestatie van vorig seizoen kan verbeteren of kan evenaren. Anders zal het met Steff Cras, Kobe Goossens en vooral Harm Vanhoucke nog een aantal jaar moeten wachten voordat het serieuze klassementen kan gaan rijden.

Selectie Lotto Soudal voor 2020

Sander Armée

Steff Cras

Jasper De Buyst

Thomas De Gendt

John Degenkolb

Stan Dewulf

Jonathan Dibben

Caleb Ewan

Frederik Frison

Philippe Gilbert

Kobe Goossens

Carl Fredrik Hagen

Adam Hansen

Matthew Holmes

Rasmus Iversen

Roger Kluge

Nikolas Maes

Tomasz Marczyński

Rémy Mertz

Stefano Oldani

Gerben Thijssen

Tosh Van der Sande

Brian van Goethem

Brent Van Moer

Harm Vanhoucke

Jelle Wallays

Tim Wellens

Totaal: 27 renners