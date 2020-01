Wielerploegen 2020: Jumbo-Visma Door Maxim Horssels & Youri IJnsen, donderdag 2 januari 2020 om 09:00

Het is januari en dat betekent dat een nieuw wielerseizoen is begonnen. Net als ieder jaar trapt WielerFlits deze maand traditiegetrouw af met het voorstellen van alle WorldTour-Teams. Het Nederlandse Jumbo-Visma is als eerst aan de beurt. Wat mogen we in 2020 verwachten van onder meer Wout van Aert, Tom Dumoulin, Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk en Primož Roglič?

Jumbo-Visma

Land:

Sponsor: Jumbo (Nederlandse supermarktketen) en Visma (Noors IT-bedrijf)

Sinds: 1996 (Rabobank, Belkin, Blanco en LottoNL-Jumbo)

UCI-code: TJV

Fietsensponsor: Bianchi

Tenue 2020:

Jumbo-Visma in 2019

Jumbo-Visma is hard bezig om de transitie van het lachertje van het WorldTour-peloton (in 2015) naar het beste team ter wereld te maken. In 2019 wilde de Nederlandse ploeg scoren op drie onderdelen: de sprinttrein met Groenewegen, de voorjaarsklassiekers en als absolute hoofddoel het winnen van de Giro d’Italia. Naast topspurter Groenewegen, waren Van Aert, Kruijswijk en Roglič de kopmannen. George Bennett, Danny van Poppel en Mike Teunissen vormden samen een sterke tweede lijn.

In de voorjaarsklassiekers wilde Jumbo-Visma met een brede kern meespelen in de finales. Gezien de resultaten, kun je stellen dat dit is gelukt. Daarbij maakte vooral Van Aert indruk. Hij werd onder meer derde en zesde in beide Italiaanse klassiekers, en voegde daar een tweede plek in de E3 BinckBank Classic aan toe. Tijdens de speerpunten Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix (waar hij veel pech kende) eindigde Van Aert buiten de top-10, al redde Teunissen in die laatste koers met een zevende plek nog enigszins de meubelen.

Na een onwaarschijnlijk sterk voorseizoen was Roglič voorafgaand aan de Giro de absolute topfavoriet. De Sloveen had tot dan toe slechts drie wedstrijden gereden, maar besloot de UAE Tour, Tirreno-Adriatico én de Tour de Romandie als eindwinnaar. Toen hij ruimschoots de eerste tijdrit naar San Luca won, leek Jumbo-Visma vertrokken. Ook in de tweede individuele tijdrit sloeg Rogla genadeloos hard toe, waardoor er geen vuiltje aan de lucht leek. In de dertiende rit gaf hij Richard Carapaz echter te veel ruimte na een koude oorlog met Vincenzo Nibali. De eindzege geraakte daardoor uit het zicht. Weg was de roze droom. Merijn Zeeman zei daarover het volgende:



Ondertussen werd gefinetuned in de sprinttrein van Groenewegen. Aanwinst Teunissen had zich inmiddels ontpopt tot een ijzersterke lead out voor ‘de Leeuw van Amsterdam’. Die laatste had al een paar keer laten zien dat hij zijn status als topsprinter niet was kwijtgeraakt. Vooral in Parijs-Nice maakte hij in de eerste twee etappes indruk. Ook in de minder sterk bezette Vierdaagse van Duinkerke kon de ploeg oogsten. Groenewegen won drie etappes, Teunissen pakte er twee én het eindklassement. In de ZLM Tour ging de tandem bovendien op herhaling: twee ritten voor Groenewegen, eentje voor Jos van Emden en Amund Grøndahl Jansen en de eindzege voor Teunissen.

De sprinttrein kon dus met een goed gevoel richting de openingsrit in de Tour de France. De klassementsrenners trokken op hun beurt via het Critérium du Dauphiné naar Frankrijk. Kruijswijk toonde daar een groeiende vorm, maar het was vooral Van Aert die de show stal. Hij won een veredelde massasprint en imponeerde met een ruime overwinning in de individuele tijdrit. Nadat hij het Belgisch kampioenschap tijdrijden ook nog op zijn naam schreef, fietste hij zich in de Tourselectie van Jumbo-Visma. Naast Van Aert waren er ook nationale titels voor Van Emden (tijdrit), Grøndahl Jansen (op de weg) en Tony Martin (tijdrit). Antwan Tolhoek won even daarvoor dan weer een zware bergetappe in de Ronde van Zwitserland.

Teunissen pakt geel - foto: Cor Vos Van Aert wint in Albi - foto: Cor Vos Kruijswijk op het podium in Parijs - foto: Cor Vos

In de Tour de France ontpopte Jumbo-Visma zich in de eerste helft van de koers tot absolute smaakmaker. Waar de eerste Nederlandse gele trui sinds dertig jaar leek voorbestemd voor Groenwegen, kwam hij op anderhalve kilometer van de streep ten val. Plan-A viel in duigen, maar Teunissen zette plan-B vervolgens in werking door met een snelle eindspurt alsnog het geel te veroveren. Een dag zette het team ook de snelste tijd neer in de ploegentijdrit. Groenewegen pakte gebutst en gehavend in etappe zeven toch zijn ritzege, waarna Van Aert in rit tien de vierde overwinning voor de ploeg pakte. Zijn veel besproken val in de tijdrit zorgde voor een flinke kater, maar de podiumplek in Parijs voor Kruijswijk spoelde dat uiteindelijk weg.

Na de uiterst succesvolle campagne in Frankrijk was de koek nog niet op. Laurens De Plus – die zich tijdens de Tour liet gelden als meesterknecht in de bergen – won namelijk in augustus de BinckBank Tour. In het najaar werd nog eens een flinke kroon op een toch al succesvol jaar gezet: Roglič wist via een gewonnen tijdrit (Sepp Kuss won daarnaast ook een bergetappe) en vlekkeloze optredens in de bergen namelijk de eindzege in de Vuelta a España op zak te steken. Onderwijl mocht Groenewegen drie keer juichen in de Tour of Britain, won hij later nog de Tacx Pro Classic en legde Roglič beslag op de overwinningen in de Giro dell’Emilia en Tre Valli Varesine. Jos van Emden rondde het uitermate succesvolle seizoen af met winst in Chrono des Nations, de 51e UCI-zege van de ploeg in 2019.

Groenewegen werd de absolute zegekoning van de wereld met vijftien zeges - foto: Cor Vos Roglic wint de Vuelta en werd 1e op de UCI World Ranking - foto: Cor Vos Het podium van Chrono des Nations - foto: Cor Vos

Aantal overwinningen: 51

Belangrijkste resultaten:

Tour de France – Derde in het eindklassement en winst in etappes 1, 2, 7 en 10

Vuelta a España – Winst in het eindklassement en winst in etappes 10 en 15

Giro d’Italia – Derde in het eindklassement en winst in etappes 1 en 9

BinckBank Tour – Winst in het eindklassement

Tirreno-Adriatico – Winst in het eindklassement

Tour de Romandie – Winst in het eindklassement en winst in etappes 1, 4 en 5

UAE Tour – Winst in het eindklassement en winst in etappes 1 en 6

Transfers

Een paar dagen voor de Tour de France ontploft meestal een spreekwoordelijk ‘bommetje’ in de media. In het verleden was dat vaak doping gerelateerd. Dit jaar was dat niet het geval; een mogelijke transfer van Tom Dumoulin was het onderwerp van gesprek. De Limburger – die door een val in de Giro d’Italia een streep door zijn seizoen moest zetten – zou aansturen op een vertrek bij Team Sunweb.

Na twee maanden vol geroezemoes in de wandelgangen werd op 19 augustus daadwerkelijk het nieuws wereldkundig gemaakt: Jumbo-Visma contracteerde Dumoulin voor drie seizoenen. Bezoekers van WielerFlits bestempelden de overstap als de meest opmerkelijke transfer van 2019.

Naast Dumoulin heeft de Nederlandse WorldTour-ploeg zich ook versterkt met de Australiër Chris Harper, die geldt als klimmer die de klassementsmannen kan ondersteunen. Een typische Jumbo-Visma-aankoop, die in een rijtje past met Jonas Vingegaard, Sepp Kuss en Primož Roglič. Onbekende renners die veelal scoorden in circuits buiten West-Europa. Daarnaast is het Noorse toptalent Tobias Foss (22) vastgelegd. Hij geldt als een beloftevolle ronderenner. In 2019 werd hij de opvolger van Tadej Pogačar als winnaar van de Ronde van de Toekomst.

Als het aan Jumbo-Visma had gelegen, waren ze het liefst met 26 renners aan 2020 begonnen. De UCI-hervormingen schrijven echter voor dat een WorldTour-team minstens 27 renners onder contract moet hebben. Vandaar dat de Duitser Christopher Pfingsten (32) voor één jaar werd gecontracteerd. De allrounder is op meerdere terreinen inzetbaar en maakt de overstap van BORA-hansgrohe.

Tegenover de vier aanwinsten staat het vertrek van hetzelfde aantal renners. Daan Olivier (27) moest eind april noodgedwongen zijn profloopbaan beëindigen vanwege een slepende knieblessure. Na twee seizoenen in Nederlandse dienst kon Floris De Tier (27) op zoek naar een nieuwe werkgever, want Jumbo-Visma besloot het contract van de jonge Belg niet te verlengen, waarop hij vervolgens in Alpecin-Fenix een nieuwe werkgever vond. Terug in Belgische dienst, op een niveautje lager, krijgt hij meer de kans om voor zichzelf te rijden. Bij Jumbo-Visma was daar nauwelijks ruimte voor.

Ook Neilson Powless verlaat de ploeg. De 23-jarige Amerikaan behoorde in zijn beloftejaren tot de absolute wereldtop, maar heeft de hoge verwachtingen nooit weten waar te maken. Na twee jaar stapt hij alsnog over naar EF Education First. Alsnog, want deze ploeg wilde hem als neoprof al inlijven. Destijds ketste de deal op het laatste moment ketste af vanwege de sponsorperikelen rondom Cannondale, waarna Jumbo-Visma het toptalent in haar schoot geworpen kreeg.

Danny van Poppel maakt na een zegeloos jaar de overstap naar Circus-Wanty Gobert, waar hij door zijn oud-ploegleider Hilaire Van der Schueren herenigd wordt met zijn broer Boy. In Belgische dienst is de 26-jarige Van Poppel weer sprintkopman. Die rol ging bij Jumbo-Visma naar Groenewegen.

UIT

Floris De Tier (Alpecin-Fenix)

Daan Olivier (gestopt)

Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert)

Neilson Powless (EF Education First)

IN

Tom Dumoulin (Team Sunweb)

Tobias Foss (Uno-X)

Chris Harper (Bridgelane)

Christopher Pfingsten (BORA-hansgrohe)

Ambities voor 2020

Dankzij een waanzinnig wielerjaar 2019 blaakt Jumbo-Visma van vertrouwen. De ploeg wil volgend seizoen het hoogst haalbare in het wielrennen nastreven: de gele trui in de Tour de France (lees: de eindoverwinning). Sinds wij deze ploeg volgen werd nog nooit zo openlijk en onomwonden deze ambitie uitgesproken. Het tekent de ontwikkeling die gemaakt is onder teammanager Richard Plugge en sportief eindverantwoordelijke Merijn Zeeman. In 2015 kende de ploeg nog het slechtste jaar ooit.

Om Team Ineos tegenstand te kunnen bieden in de Tour, is Jumbo-Visma van plan om op volle oorlogssterkte af te reizen naar het Grand Départ in Nice. Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primož Roglič zullen in eerste instantie een algemeen klassement najagen. Pas tijdens de Tour zal de teamleiding beslissen wie uiteindelijk de absolute kopman is. Voor de drie leiders is het dus zaak in de eerste etappes geen tijd te verliezen, wat gezien het bergachtige parcours een behoorlijk opgave gaat zijn.

De gele droom van de ploeg heeft ook consequenties voor Dylan Groenewegen. De topsprinter zal na vier Tours op rij het Franse spektakel een jaar moeten missen. De Amsterdammer debuteert in plaats daarvan in zowel de Giro d’Italia als de Vuelta a Espana. In de Italiaanse rittenkoers wordt George Bennett uitgespeeld als kopman voor het eindklassement. In de Ronde van Spanje zal – als alles volgens plan verloopt – het kopmanschap worden toebedeeld aan Kruijswijk.

In de voorjaarsklassiekers mikt de ploeg opnieuw op Wout van Aert. De Belg, die vorig jaar een veelbesproken overstap maakte, liet afgelopen seizoen meteen van zich spreken in de voorjaarswedstrijden. In 2020 is de grote vraag hoe goed hij terugkeert van de ingrijpende beenblessure die hij opliep in de Tour. Het is nog te vroeg om te oordelen, maar de eerste tekenen (op basis van zijn crosscomeback in Loenhout) stemmen positief. In het voorjaar is het daarnaast uitkijken naar Mike Teunissen en Amund Grøndahl Jansen.

Na het desastreus verlopen seizoen 2015, gooide de ploegleiding het roer om. Begin 2016 werden twee peilers opgezet: een sprinttrein rondom Dylan Groenewegen en een klassementstrein. Vorig jaar voegde Jumbo-Visma daar het Vlaamse voorjaar aan toe, waarbij de Nederlandse formatie hun stempel voorzichtig kon drukken. Het zorgenkindje van de laatste jaren waren de heuvelklassiekers. Dat was geen prioriteit, maar in 2020 verandert dat. Met Dumoulin, Roglič en Laurens De Plus is dat het vierde punt waarop Jumbo-Visma zich wil concentreren. Scoren op alle onderdelen, met Tourwwinst als ultiem doel.

Selectie Jumbo-Visma 2020

Wout van Aert

George Bennett

Koen Bouwman

Laurens De Plus

Tom Dumoulin

Pascal Eenkhoorn

Jos van Emden

Tobias Foss

Robert Gesink

Dylan Groenewegen

Chris Harper

Lennard Hofstede

Taco van der Hoorn

Amund Grøndahl Jansen

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Tom Leezer

Bert-Jan Lindeman

Paul Martens

Tony Martin

Christopher Pfingsten

Primož Roglič

Timo Roosen

Mike Teunissen

Antwan Tolhoek

Jonas Vingegaard

Maarten Wynants

Totaal: 27 renners

