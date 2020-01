Wielerploegen 2020: Team Sunweb Door Maxim Horssels & Youri IJnsen, maandag 6 januari 2020 om 09:00

Het is januari en dat betekent dat een nieuw wielerseizoen is begonnen. Traditiegetrouw trapt WielerFlits deze maand af met het voorstellen van alle WorldTour-teams. Vandaag staat Team Sunweb op de rol. Voor de Duitse ploeg met Nederlandse roots staat het jaar van de transitie op het punt van beginnen, met Wilco Kelderman, Michael Matthews en Sam Oomen als voornaamste speerpunten.

Team Sunweb

Land:

Sponsor: Sunweb (vakantieaanbieder)

Sinds: 1999 (als Batavus-Bankgiroloterij-Big Star, Skil-Shimano, Giant-Alpecin en cosponsors)

UCI-code: SUN

Fietsensponsor: Cervélo

Tenue 2020:

Team Sunweb in 2019

Het jaar 2019 was voor Team Sunweb een rampseizoen. Bijna alle kopmannen raakten geblesseerd met als dieptepunt de blessure en het uiteindelijke vertrek van Tom Dumoulin. Het contrast met 2018 kon bijna niet groter. Toen was het vooral juichen (Dumoulin werd tweede in de Giro en Tour), afgelopen seizoen was het vooral overleven en terugvechten.

Het jaar begon voortvarend met een zesde plek in de Tour Down Under (Chris Hamilton), een tweede plaats in Volta ao Algarve (Søren Kragh Andersen) en vijfde en zesde stek in de UAE Tour (Wilco Kelderman en Tom Dumoulin). De eerste serieuze tegenslag moest al bij het openingsweekend in Vlaanderen worden geïncasseerd. Kragh Andersen, die zeer sterk uit de winter was gekomen, werd ook getroffen door de ziektegolf in Portugal en moest daardoor Omloop Het Nieuwsblad en Strade Bianche missen.

In Parijs-Nice ging het voor een tweede keer mis met een kopman. In de openingsrit kwamen Michael Matthews en Martijn Tusveld hard ten val. Beide renners moesten opgeven. Bij de Australiër werd gevreesd voor een kaakbreuk, bij Tusveld werd daadwerkelijk een kaakbreuk geconstateerd en hij moest vervolgens maanden revalideren. Pas in het Criterium du Dauphiné keerde hij terug.

De volgende opeenvolging van tegenslagen begon in de Ronde van Catalonië. In de finale van de vijfde rit raakte Wilco Kelderman ten val, waarbij hij een breuk in een nekwervel opliep. Ook hem wachtte een lange periode van herstel. Zijn plek in de selectie voor de Giro d’Italia werd ingevuld door Sam Oomen. Maar ook in Italië ging het mis. De veelbesproken soap rond de knie van Dumoulin begon door een val in de vierde etappe. Een dag later stapte hij nog op zijn fiets, maar al vroeg in de vijfde rit besloot hij alsnog de wedstrijd te verlaten. Ook Robert Power (val), Louis Vervaeke (ziek) en Oomen (heupbreuk) moesten de wedstrijd voortijdig verlaten. Voor Oomen betekende het zelfs het einde van zijn seizoen.

Was het dan alleen maar kommer en kwel voor de ploeg van Iwan Spekenbrink? Nee, zeker niet. De Giro eindigde voor Chad Haga als een sprookje. In Verona was hij de sterkste in de 17 kilometer lange afsluitende tijdrit met aankomst in het historische Romeinse theater. In totaal behaalde de ploeg negen overwinningen, waaronder ritten in de Tour of California, Ronde van Catalonië en Ronde van Spanje. Cees Bol wist in zijn debuutjaar drie keer te winnen, Jai Hindley werd tweede in de Ronde van Polen, Marc Hirschi derde in de Clásica San Sebastian en Matthews wist aan het einde van het seizoen voor het tweede jaar op rij te zegevieren in de GP de Québec.

Aantal overwinningen: 9

Belangrijkste resultaten:

GP Cycliste Québec

Ritzege Vuelta a España

Ritzege Giro d’Italia

Twee ritzeges Volta a Catalunya

Nokere Koerse

Tour de Pologne

Clásica San Sebastián

7e Eindklassement Vuelta a España

Transfers

Team Sunweb is bezig met een transformatie. Dat dankt de ploeg van manager Iwan Spekenbrink misschien wel aan de grootste klap in de historie van de ploeg. Boegbeeld Tom Dumoulin – jarenlang dé absolute kopman van het Duitse vlaggenschip – besloot na een verschil van visie om zijn nog tot en met 2021 doorlopende contract te verbreken. De winnaar van de Giro d’Italia 2017 rijdt komend jaar in de kleuren van Jumbo-Visma. Het gaf de ploegleiding de kans om door te selecteren en te beginnen met de aanbouw van een geheel nieuwe kern: toekomstbestendig én eentje die in staat is om meer te winnen.

Maar laten we eerst eventjes kijken wie er naast Dumoulin allemaal zijn vertrokken. Roy Curvers (40 jaar) en de Duitser Johannes Fröhlinger (34) maakten sinds respectievelijk 2008 en 2011 deel uit van de ploeg en behoorden intussen tot het meubilair van Team Sunweb. Beide renners hebben een punt achter hun carrière gezet. Voor de Nederlander komt er overigens geen einde aan het dienstverband: hij gaat in 2020 aan de slag als ploegleider van het Sunweb Development Team. Over de toekomst van de 33-jarige Jan Bakelants is nog geen duidelijkheid. Hij reed slechts één seizoen voor de ploeg en zoekt nog naar een nieuw team.

Daarnaast nam Team Sunweb ook afscheid van Max Walscheid, die naar NTT gaat. De grote Duitse sprinter is inmiddels 26 jaar en ondanks negen profzeges kon hij nooit doorstoten tot de wereldtop. Diens generatiegenoot Louis Vervaeke zoekt ook andere oorden op. In 2018 werd het voormalig toptalent aangetrokken als klimknecht voor Dumoulin, maar die rol gaat hij vanaf 2020 vervullen voor Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix. De laatste vertrekker is Lennard Kämna en dat zal pijn doen. Team Sunweb was geduldig met de 23-jarige Duitser, die in 2018 nog met motivatieproblemen kampte. In 2019 richtte Kämna zich op en reed hij een sterke Tour de France. Daar gaat BORA-hansgrohe nu wellicht de vruchten van plukken.

Tegenover het vertrek van de zeven, kwamen liefst tien nieuwe renners – net als in 2019. Daarvan is Bakelants alweer weg, maar het neemt niet weg dat Team Sunweb in vergelijking met 2018 liefst negentien nieuwe gezichten kent. Voor ploegen die maximaal dertig renners mogen hebben, is dat significant veel. Van die negentien renners zijn er in 2020 liefst twaalf eerste- of tweedejaars neoprofs. Marc Reef vertelde in september waarom: “Wij zijn er altijd op gericht om talenten op te leiden. En daar willen we ons ook weer meer op toeleggen. Niet alle jonkies zullen de top halen, maar het maakt onze tweede lijn wel sterker.”

De grootste groeibriljanten lijken op dit moment Alberto Dainese en Ilan Van Wilder. De 21-jarige Italiaan is een sprinter en werd Europees kampioen op de weg bij de beloften. De 19-jarige Belg was in 2018 de beste junior ter wereld, na Remco Evenepoel. Afgelopen jaar werd hij derde in de Ronde van de Toekomst. Hij geldt als een groot talent voor het rondewerk. Datzelfde geldt voor Thymen Arensman, die op 1 juli de overstap maakt van SEG Racing Academy. Ook Mark Donovan bewees zich als ronderenner in het U23-circuit, maar kende in 2019 veel pech. Felix Gall gaat eveneens goed omhoog en was in 2019 ook iets minder.

De 21-jarige Oostenrijker komt over van de eigen opleidingsploeg. Dat geldt ook voor Martin Salmon, die als allrounder waarschijnlijk een carrière als helper tegemoet gaat. Nils Eekhoff is de derde renner die overstapt van het U23-team naar de WorldTour-tak. De ongekroonde wereldkampioen bij de beloften is iemand die gemaakt is voor de vlakkere eendagsklassiekers in Vlaanderen en Nederland en droomt van een zege in Parijs-Roubaix. De 21-jarige Eekhoff heeft daarnaast een sterk eindschot in de benen. Samen met Arensman, Dainese, Donovan, Gall, Salmon en Van Wilder vormt hij de toekomstige kern.

De grootste aanwinst qua naam voor Team Sunweb deze winter is zonder twijfel die van Tiesj Benoot. De 25-jarige Belg versterkt de klassiekerafdeling van de Duitse formatie en geldt in die wedstrijd als extra wapen. Ook in de etappekoersen van een week komt hij door zijn consistentie in niveau vaak bovendrijven. Hij werd bijvoorbeeld nog vierde in de jongste Ronde van Zwitserland. Naast hem en de zeven beloften, maken Nico Denz (25) en Jasha Sütterlin (27) de tien aanwinsten compleet. De Duitsers komen over van respectievelijk AG2R La Mondiale en Movistar. Ook zij komen het best tot hun recht in de klassiekers.

UIT

Jan Bakelants (n.n.b.)

Roy Curvers (gestopt)

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Johannes Fröhlinger (gestopt)

Lennard Kämna (BORA-hansgrohe)

Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix)

Max Walscheid (NTT Pro Cycling)

IN

Thymen Arensman (SEG Racing Academy) – per 1 juli 2020

Tiesj Benoot (Lotto Soudal)

Alberto Dainese (SEG Racing Academy)

Nico Denz (AG2R La Mondiale)

Mark Donovan (Wiggins-Le Col)

Nils Eekhoff (Sunweb Development Team)

Felix Gall (Sunweb Development Team)

Martin Salmon (Sunweb Development Team)

Jasha Sütterlin (Movistar)

Ilan Van Wilder (Lotto Soudal U23)

Ambities voor 2020

In de transitie van het oude Team Sunweb naar het nieuwe neemt de ploeg enigszins afscheid van haar ambities in de grote rondes. Uiteraard is Wilco Kelderman nog altijd in staat om de top-5 van het eindklassement in een grote ronde te halen. De inmiddels 29-jarige Nederlander richt zijn pijlen komend jaar op de Giro d’Italia. Gezien het parcours en de voorlopige deelnemerslijst, mag Kelderman – indien fit en in topconditie – misschien zelfs hopen op het podium. “Ik denk dat ik het beste van mezelf nog niet heb laten zien”, klinkt de kopman strijdvaardig. Verder hoopt hij op deelname aan de Olympische Spelen.

In de Tour de France mag Sam Oomen (met wie je binnenkort nog een uitgebreid interview leest op WielerFlits) het mooie weer maken. Dat is met enige terughoudendheid, omdat de 24-jarige Tilburger terugkomt van een geopereerde, vernauwde bekkenslagader. Mits fit is Oomen wel de kopman in de Franse rittenkoers. Daarnaast trekt Michael Matthews aan zijn zijde naar de Tour, die een ander doel heeft dit jaar: “Ik wil niet al mijn geheimen prijsgeven, maar ik wil gewoon weer genieten van het leven en de wielersport. Ik nam het wielrennen de afgelopen twee seizoenen veel te serieus, waardoor ik er geen plezier meer in had.”

Daarnaast is Bling een van de twee speerpunten in de voorjaarsklassiekers. De snelle Australiër krijgt er met Tiesj Benoot (die Parijs-Roubaix zal overslaan) een sterke pion bij, waardoor Team Sunweb op twee paarden kan wedden en dat dus tactisch kan uitspelen. De Duitse ploeg wil vanaf Strade Bianche tot en met Luik-Bastenaken-Luik meedoen voor de knikkers. Er ligt bij beide kopmannen dus wel enige druk, want al voor mei kunnen zij voor een geslaagd seizoen zorgen. “Vorig jaar lag de focus op de grote rondes, nu richten we ons meer op de klassiekers en het opleiden van jonge ronderenners”, is Matthews zich bewust.

Het tweede belangrijke punt waar Team Sunweb zich in 2020 voor hardmaakt, is de ontwikkeling van een nieuwe sprinttrein. Jonkies Cees Bol, Max Kanter – die in 2019 een ongelukkig seizoen doormaakte – en nieuwe aanwinst Alberto Dainese zijn aangewezen als voornaamste afwerkers, terwijl ook Nils Eekhoff in lastigere koersen mogelijk zijn kansen krijgt. De reden is eenvoudig: Iwan Spekenbrink wil graag vaker een renner van Team Sunweb met de handjes in de lucht over de streep zien komen. “We willen wat meer overwinningen behalen dan dat we in 2019 gedaan hebben. Geen must, wel het streven”, stelt Marc Reef.

Toen bleef de zegeteller steken op ‘slechts’ negen zeges. Dat brengt toch druk met zich mee voor de drie jonge spurters. “Max, Alberto en Cees hebben op het U23-niveau laten zien dat ze met de wereldtop kunnen wedijveren. We zien zeker de potentie dat ze dat ook binnen afzienbare tijd op WorldTour-niveau kunnen laten zien”, stelt Reef. Wel vraagt hij wielerfans en insiders om geduld. “Als je puur kijkt naar onze prestaties van de afgelopen twee jaren, dan is het heel moeilijk om komend seizoen dezelfde successen als in 2017 en 2018 te behalen. Misschien dat we het hoge verwachtingspatroon rondom onze ploeg daarmee zelf hebben gecreëerd. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit in de toekomst wel weer kan.”

Cees Bol - foto: Cor Vos Max Kanter - foto: Cor Vos Alberto Dainese - foto: Cor Vos

Selectie Team Sunweb 2020

Thymen Arensman – per 1 juli 2020

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Cees Bol

Alberto Dainese

Nico Denz

Mark Donovan

Nils Eekhoff

Felix Gall

Chad Haga

Chris Hamilton

Jai Hindley

Marc Hirschi

Max Kanter

Wilco Kelderman

Asbjørn Kragh Andersen

Søren Kragh Andersen

Michael Matthews

Joris Nieuwenhuis

Sam Oomen

Casper Pedersen

Robert Power

Nicolas Roche

Martin Salmon

Michael Storer

Florian Stork

Jasha Sütterlin

Martijn Tusveld

Ilan Van Wilder

Totaal: 28 renners

Producties Team Sunweb-presentatie