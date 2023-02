Vrijdag, de dertiende: Deze renners en rensters gaan we zien op het WK veldrijden

Deze winter lanceerde WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Zo vlak voor het WK veldrijden kijken we welke renners uit de reeks meedoen in Hoogerheide.

Wie wint het WK Veldrijden? Wout van Aert 1.75 Mathieu van der Poel 2 Eli Iserbyt 20 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Gerben Kuypers (elite mannen)

De meest in het oog springende naam is die van Gerben Kuypers. Vanuit de schaduw wist hij zich dit seizoen op te werken naar een, enigszins verrassende, WK-selectie van België. Halverwege november werkte hij nog vier van de vijf dagen in de fabriek, en was hij daarnaast crosser. Maar zijn uitslagen werden steeds beter, hij was steeds vaker welkom in Wereldbekers, won in Essen en tekende ondertussen een profcontract bij de crossploeg van Intermarché-Circus-Wanty.

Maar voor hij dat contract tekende, dat duurde nog even. “Tegenover andere jonge renners zit ik misschien wat achter. Mijn ontwikkeling gaat iets trager, dat is niet altijd makkelijk. Vorig jaar reed ik bijvoorbeeld het WK bij de beloften (waar hij negende werd, red.). Alle Belgen die daar reden hebben een profcontract gekregen, behalve ik. Dat heeft een tijd in mijn hoofd gespeeld, dat wringt wat”, vertelde hij ons in november.

Mees Hendrikx (elite mannen)

Naar aanleiding van zijn dertiende plek in de Wereldbeker Hulst spraken we in december met Mees Hendrikx. Toen al sprak hij van het WK. “Het gaat hoe dan ook een mooie wedstrijd worden in Hoogerheide”, voorspelde hij.

“Vorig jaar ben ik in de wereldbekerwedstrijd van Hoogerheide als beloften nog zesde geworden tussen de elite. Om deze wedstrijd staat wel een rode cirkel. Maar voor het zover is wil ik vooral vaak in de top-10 rijden. Op een heel goede dag zou ik ook top-5 kunnen halen. Dat is het grote doel”, vertelde Hendrikx.

Kevin Kuhn (elite mannen)

Dit seizoen zagen we vaak een renner in een felrode trui aan kop na de eerste honderden meters. Het was Zwitsers kampioen Kevin Kuhn, die opviel dankzij zijn razendsnelle start. Daar voegde hij ook steeds vaker mooie uitslagen aan toe in wereldbekerwedstrijden. Voor Kuhn is het WK een hoogtepunt in het seizoen.

“De internationale wedstrijden zijn gewoon het belangrijkste, zeker het WK. Ik wil er in de top-10 eindigen. Als dat lukt, zal ik een tevreden renner zijn. Nu dat de fast guys terug zijn met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock (die weliswaar ontbreekt op het WK, red.) is dat gewoon niet vanzelfsprekend”, vertelde Kuhn ons.

Toon Vandebosch (elite mannen)

Naast Gerben Kuypers is ook Toon Vandebosch opgenomen in de Belgische selectie voor het WK in Hoogerheide. In de sneeuw van Val di Sole kwam hij als dertiende over de finish. Voor hem voelt het WK als een thuiswedstrijd. “Dat is voor mij vlakbij, vroeger trainde ik veel in die omgeving. Mijn supportersclub bevindt zich in Stabroek, een dorp naast Hoogerheide net over de grens in België. Ik wil daar écht graag rijden”, zei hij.

“Ikzelf woon in Westmalle en ga er alles aan doen om de selectie te halen. Ik heb de laatste weken veel getraind en in Spanje gezeten, om goed te zijn in de kerstperiode. Ik rijd een selectief programma en zo hoop ik klaar te zijn voor het WK”, aldus Vandebosch.

Niels Vandeputte (elite mannen)

De derde Belgische elite uit onze Vrijdag, de dertiende-reeks is Niels Vandeputte. We spraken hem naar aanleiding van zijn uitslag in Gavere, ruim een week na zijn uitstekende tweede plek in Val di Sole. Toen droomde Vandeputte nog van sneeuw…

“Stel je voor dat de weersomstandigheden hetzelfde zijn als tien jaar geleden in Hoogerheide, toen daar sneeuw lag, dan weet je niet wat er kan gebeuren hé”, lachte hij eind december.

Arne Baers (beloften mannen)

Dan naar de jeugdcategorieën. Vroeg in het seizoen spraken we met Arne Baers. Op het WK in Hoogerheide behoort hij tot de Belgische selectie bij de beloften. Veel van zijn collega’s zijn medaillekandidaat, maar Baers niet. Dat erkende hij al in september. “De echte top van de U23 is nog iets beter en sterker, dat moet ik toegeven”, aldus Baers.

“Ik hoop echter dat ik in de komende twee jaar de aansluiting kan maken naar de top van de beloften, dat is het doel. Daarnaast heb ik dit jaar de top-15 voor ogen in de elite-categorie, dat is een soort mijlpaal voor derdejaars beloften. Het zou heel goed zijn om een vaste waarde te worden in de top-15, zo word je natuurlijk ook sterker.”

Lucas Janssen (beloften mannen)

In de beloftenwedstrijd zal namens Nederland onder meer Lucas Janssen starten. In de schaduw van Tibor del Grosso, dat wel. In oktober, toen hij na een slepende knieblessure dertiende werd bij zijn rentree in de Nacht van Woerden, was Janssen nog niet zeker van een WK-plaats.

“Ik heb het EK uit mijn hoofd gezet, maar mijn grote ambitie is om mij te selecteren voor het WK voor beloften. Daar ligt het grote doel”, aldus de jongeling van BEAT Cycling.

Fleur Moors (junioren vrouwen)

Van alle vrouwen die we gesproken hebben in Vrijdag, de dertiende is juniore Fleur Moors de enige die het WK gehaald heeft. Nog maar 17 jaar en in 2020 in principe nog handbalster. Dat maakt het verhaal van het Belgische talent bijzonder.

Veel druk voelt Moors niet, gaf ze aan na haar dertiende plaats in de Superprestige Merksplas. Maar dromen doet ze wel. “Het liefst zou ik een echte allroundster worden. Een klassement rijden in een grote ronde, dat zou heel vet zijn. Ik zou later graag tot de echte top willen horen binnen het wielrennen, zowel bij het veldrijden als het wegwielrennen”, vertelde ze ons.