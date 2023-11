Niels Bastiaens • vrijdag 10 november 2023 om 13:13

Vrijdag, de dertiende: Seppe Van den Boer ontdekte het crossen op een kampje met Sven Nys

Interview Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je in onze winterse rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’ een interview met een crosser of veldrijdster die in een van de weken voordien als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien van de Koppenbergcross bij de beloften: Seppe Van den Boer.

De Koppenbergcross was voor Van den Boer meteen de beste cross van het seizoen tot nu toe. Niet onlogisch, want bij zijn drie voorgaande crossen moest de amper 17-jarige Van den Boer meteen bij de elites postvatten. Het bleek voor Van den Boer, die pas van de juniores overkomt, ook geen simpele stap. “De ploegleiders hadden mij gewaarschuwd dat het niveauverschil groot zou zijn. Grote verwachtingen had ik niet van mijn eerste crossen”, vertelt Van den Boer ons. “Ik was dus best tevreden met mijn dertiende plaats. Zeker omdat vanop de laatste rij moeten vertrekken op de Koppenberg geen cadeau is.”

Van den Boer mocht de overstap naar de grote jongens dan ook maken met mooie adelbrieven. In de tweede helft van vorig seizoen ontpopte hij zich tot een van de betere Belgische junioren, door liefst acht overwinningen achter zijn naam te zetten, waaronder de Wereldbekers in Antwerpen en Besançon. Op het WK bleef hij steken op plaats vijf. “Ik schrok er zelf ook een beetje van”, lacht Van den Boer. “Niet dat mijn eerste seizoenshelft slecht was, maar ineens begon ik wel héél erg vooraan mee te doen.”

“Ik heb er zelf één belangrijke verklaring voor: het vertrouwen van Baloise Trek Lions, de ploeg waar ik nu voor rijd”, vertelt hij trots. “Ik kreeg de mogelijkheid om er een contract te tekenen en dat deed me geweldig veel deugd. Plots had ik een stevige houvast en mentaal zette ik een supergrote stap. En eenmaal de resultaten begonnen te komen, was ik helemaal vertrokken. Het was heel leuk om plots elke week voor het podium en soms overwinningen te kunnen meedoen. Dat was eigenlijk nog nooit gebeurd.”

Triatlon met de broers

Van den Boer rolde dan ook redelijk laat in de veldritsport. “Ik heb eigenlijk altijd triatlon gedaan, net als mijn twee broers. Tegen het einde begon dat een beetje… ik ga niet zeggen tegen te steken. Maar het was wel duidelijk dat fietsen mij het beste lag van die drie disciplines. Dus besloot ik dat wat te gaan ontdekken. Ik deed een kampje of twee aan de Sven Nys Academy in Baal. Dat ging zeker niet slecht, dus belandde ik bij de AA Drink Young Lions. Ik heb nog twee crossen bij de aspiranten gereden, maar eigenlijk ben ik pas echt beginnen crossen bij de nieuwelingen.”

Opvallend: de Elewijtse crosser was niet de enige die van discipline wisselde in die periode. “Een jaar nadat ik de stap naar de cross had gemaakt, wilde mijn broer Arthur het ook proberen. Dat ging gelijk heel goed”, wat eigenlijk een understatement is, want Arthur (16) kroonde zich al twee jaar op rij tot Belgisch kampioen bij de nieuwelingen én hij domineerde dit seizoen de juniorencrossen van Ruddervoorde en Maasmechelen. “Uiteindelijk is mijn jongste broer Bas (12) ook overgestapt.”

“Natuurlijk is het fantastisch om samen met je broers dezelfde sport te doen, ook al trainen we niet zo vaak samen”, vindt Van den Boer. “Voor mijn ouders is het logistiek misschien ook simpeler dat iedereen hetzelfde doet. Al moet mijn jongste broer vaak wel op een andere wedstrijd zijn. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk voor mijn ouders om alles te combineren. Soms moeten ze dubbel rijden, of de oma gaat eens mee met de kleinste. Maar voorlopig is het nog haalbaar.”

Hechte ploeggeest

Voor Van den Boer wordt het, nu hij definitief tot de Baloise Trek Lions behoort, ook een steeds professioneler verhaal. “De trainingsarbeid gaat de hoogte in, ik zal steeds meer op mijn voeding moeten beginnen letten. De begeleiding is intenser en beter dan bij de junioren, maar de ploeg legt me verder weinig druk op. Ze benadrukken echt dat ik me de eerste twee jaar moet ontdekken, mijn weg wat kan zoeken in de crosswereld. Pas daarna is het de bedoeling om door te groeien tot de top bij de beloften.”

“Voorlopig gaat alles eigenlijk vanzelf. Ik merk dat ik in een heel hechte ploeg ben terechtgekomen. Het was allemaal nieuw voor mij, maar door onze gezamenlijke crosstrainingen en de stages heb ik de rest meteen goed leren kennen. Het was voor mij heel aangenaam om meteen bij alles te worden betrokken. De ploegleiders, Sven en Eric Braes, geven goeie tips op de trainingen, en ook de renners onderling helpen elkaar goed. Zo kunnen we overleggen over welke lijnen je best rijdt, maar op de wedstrijddag kan je ook praten over de bandenkeuze en bandendruk. Dat is allemaal heel leerrijk.”

Met Thibau Nys en Pim Ronhaar heeft Van den Boer dan ook twee mooie voorbeelden in de ploeg rijden. Thibau doorliep net als Van den Boer het hele jeugdtraject van de ploeg. “Toch kenden we elkaar voordien nog niet echt, omdat het leeftijdsverschil te groot was. Vroeger, als kind, keek ik vaak naar de crossen, en dan was Sven altijd mijn voorbeeld. Het is heel leuk dat hij me nu kan begeleiden, en Thibau en Pim tonen dat het mogelijk is om bij deze ploeg goed te blijven groeien. Je ziet dat zij het nu helemaal maken, en dat geeft goede hoop.”

Thuis studeren

Maar alles komt op zijn tijd. Ook Van den Boer wil zijn tijd nemen om stappen vooruit te zetten. “Ik ga de komende weken vooral mijn eigen wedstrijden rijden. Niet te veel kijken naar uitslagen, maar wel waar ik sta ten opzichte van leeftijdsgenoten. Het zou mooi zijn, als ik mee kan dingen voor selecties bij de beloften, maar druk is er nog niet. Verder focus ik me ook op mijn studie sport- en cultuurmanagement aan Thomas More. Die kan ik volledig van thuis volgen, wat extra prettig is voor mij. Trainen in de voormiddag, en in de namiddag wat werken voor school. Ideaal, wat mij betreft.”

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!