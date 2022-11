Vrijdag, de dertiende: Gerben Kuypers wil van de fabriek naar een profcontract

Interview

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien in de Wereldbeker Beekse Bergen: Gerben Kuypers.

In de buurt van Tilburg en tussen een aantal wilde dieren reed Kuypers zich in de kijker. De Belgische crosser van Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini werd namelijk dertiende in de Wereldbeker Beekse Bergen na een sterke inhaalrace. “In de eerste plaats was ik zeer blij dat ik geselecteerd was voor de Wereldbeker, het is niet makkelijk om in de selectie te geraken. Ik sta niet bij de eerste acht Belgen in de UCI Ranking, dus ik moet rekenen op een wildcard van de bondscoach”, vertelde Kuypers aan WielerFlits.

“Mijn start was niet goed. Ik stond ook pas op rij vier, dus ik draaide pas rond positie veertig het veld in. In de eerste rondes werd ik steeds opgehouden op de single tracks, daardoor was het onmogelijk om veel renners te passeren. Op de langere stukken kon ik uiteindelijk wel nog heel wat crossers voorbijsteken.” Zodoende kwam Kuypers zelfs aansluiten bij de achtervolgende groep, totdat Iserbyt demarreerde. “Toen werd ik opnieuw opgehouden door een aantal renners. Uiteindelijk word ik dertiende, waar ik echt wel zeer blij mee ben.”

Kuypers: “Plaats zes was mogelijk, dat bewijzen mijn rondetijden”

Een sterke prestatie van Kuypers, al zat er volgens hem nog veel meer in. “Als je mijn rondetijden bekijkt, valt dat echt op. De eerste twee rondes verlies ik veel tijd, maar daarna rijd ik echt een snelle koers. Ik rijd tweemaal zelfs de tweede snelste rondetijd van het hele pak. Volgens mij zat een zesde plaats er echt in, maar goed, ik moet tevreden zijn. Rondetijden zeggen natuurlijk ook niet alles.”

Dat zijn rondetijden meer dan in orde zijn, geeft Kuypers hoop. De jonge crosser is namelijk elite zonder contract en is dus geen prof. Zijn seizoen, waar hij een positief gevoel aan overhoudt tot nu toe, staat helemaal in het teken van het versieren van een profcontract. “Ik hoop dat ik de komende weken of volgend jaar de kans krijg om me volledig te richten op het veldrijden. Dat is nu niet mogelijk, ik werk ook nog naast het crossen.”

De West-Vlaming werkt vier van de vijf dagen in een fabriek als werkvoorbereider. Dat is niet vanzelfsprekend, want Kuypers werkt vaak op onaangename uren. “Als ik de vroege dienst heb, moet ik opstaan om kwart na vier. Dan kom ik thuis rond 13.00 uur en moet ik gaan trainen. Dat is zeer vermoeiend.” Vorige week reed Kuypers bijvoorbeeld op vrijdag de veldrit in Niel nadat hij een hele week moest opstaan om kwart na vier. “Dat kruipt in de kleren. Ik stond vermoeid aan de start en voelde me niet goed, ik was tam.” Toch werd de renner van Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini nog veertiende.

Profcontract in het vizier?

De jacht op een profcontract staat centraal in het gesprek met de 22-jarige crosser. Hij vertelt dat hij niet meteen een veelwinnaar is, maar hij vindt wel dat hij zijn plaats verdient in de veldritwereld. “Tegenover andere jonge renners zit ik misschien wat achter. Mijn ontwikkeling gaat iets trager, dat is niet altijd makkelijk. Vorig jaar reed ik bijvoorbeeld het WK bij de beloften (waar hij negende werd, red.). Alle Belgen die daar reden hebben een profcontract gekregen, behalve ik. Dat heeft een tijd in mijn hoofd gespeeld, dat wringt wat.”

“Ik hoop dus echt dat het me binnenkort lukt. Mijn prestaties van de afgelopen weken hebben wel aangetoond dat ik het verdien, vind ik zelf.” Een profcontract krijgen binnen zijn eigen ploeg, dat zit er wel niet in. “Jammer genoeg niet, nee. Budgettair is dat niet mogelijk. Ze steunen me wel volledig, ze hopen met me mee.”

Kuypers richt zijn pijlen met andere woorden op de grote ploegen in de veldritwereld. Op de vraag of hij een voorkeur heeft, antwoordt hij het volgende: “Niet echt. Ik wil gewoon de kans krijgen om me verder te ontwikkelen. Al heb ik vroeger wel bij de jeugdploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal gereden. Als zij zouden zeggen dat ik mag terugkomen, zou ik zeker geen nee zeggen.”

Grote teleurstelling na niet-selectie voor Wereldbeker Overijse

Pauwels Sauzen-Bingoal is een logische keuze; Kuypers is een West-Vlaming en zou zich naar eigen zeggen dus ook het meest thuisvoelen bij de ploeg van manager Jurgen Mettepenningen. “Maar eigenlijk maakt het niet uit. Ik wil gewoon mega graag prof worden.” In de jacht op het profcontract zou Kuypers zeer graag aan de start van de Wereldbeker in Overijse staan, maar de 22-jarige zit niet in de selectie. “Mijn entourage en ik gingen ervan uit dat ik zou mogen starten. Ik ben eigenlijk echt vrij teleurgesteld en boos daarover.”

Kuypers vroeg dan ook naar uitleg bij bondscoach Sven Vanthourenhout, die hem vertelde dat ze bij elke Wereldbeker moeten switchen met de wildcards. “Ik wil niet zeggen dat ik het een domme reden vind, maar jongens als Lander Loockx en Thijs Aerts – geen afbreuk aan hen – hebben al vier of vijf Wereldbekers kunnen rijden. De Beekse Bergen was slechts mijn eerste Wereldbeker en ik ben er zeker niet afgegaan. Bovendien is Overijse een parcours dat me echt ligt, een uur lang veel vermogens trappen, vind ik geweldig en kan ik goed.”

“Het is gewoon heel zuur, want in een Wereldbeker kan je echt jezelf in de kijker rijden”, zegt Kuypers er nog over. Maar goed, geen trip naar Overijse. Wat staat er dan wel op de planning aanstaand weekend? “Een trip naar Camors voor twee manches van de Coupe de France. Ik heb enkele weken geleden de eerste twee manches gewonnen in Nommay en sta dus aan de leiding van het klassement.”

“Na het weekend in Camors volgen er nog maar twee wedstrijden, het algemeen klassement winnen zou dus wel echt mooi zijn. De Coupe de France staat niet zo hoog aangeschreven in België, maar in Frankrijk wel. Daar vinden sommigen het zelfs belangrijker dan de Wereldbeker”, besloot Kuypers.

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!

Profiel Gerben Kuypers Naam: Gerben Kuypers

Land: België

Leeftijd: 22 jaar

Categorie: Elite mannen

Ploeg: Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini

Favoriete cross: Koksijde. De cross is dicht bij mijn woonplaats en ik rijd er altijd een goede cross.

Als ik geen crosser was, was ik: Waarschijnlijk gaan studeren en een echte werkmens geworden.

Carrièredoel: Een profcontract versieren, maar ook echt me blijven amuseren met het veldrijden. Ik doe het ontzettend graag.

Bijgelovig: Niet echt. Mijn oma en ik stopten af en toe eens in een kapelletje voor een belangrijke wedstrijd, maar dat is telkens slecht afgelopen. Ofwel viel ik, ofwel had ik pech.