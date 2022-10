Vrijdag, de dertiende: Lucas Janssen mikt na slepende knieblessure op WK-ticket

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien in de Nacht van Woerden: Lucas Janssen.

Terwijl de nacht viel over Woerden, was het BEAT Cycling-renner Lucas Janssen die streed om een plek net buiten de top-10. Hij reed kort achter een groepje met daarin onder meer ex-wereldkampioen Zdenek Stybar en landgenoot Luuk Verburg, maar al ruim voor de finish was duidelijk dat Janssen – zonder pech – op de dertiende plaats terecht zou komen. “Je mag me zeker feliciteren met deze uitslag. Na tientallen weken uit competitie geweest te zijn, is dit weer mooi om terug te komen”, zegt hij tegen WielerFlits.

“Ik had een knieblessure gekregen en die wilde maar niet weg. Dat gebeurde eigenlijk precies na het NK wielrennen voor beloften (waar hij 44ste werd, red.). Dus ja, ik ben heel lang weggeweest”, aldus Janssen. Vier maanden en één dag, om precies te zijn. En dan maakt hij ook nog eens zijn rentree in de uiterst technische cross in Woerden. “Pfff… Voor een eerste keer mag ik niet klagen.”

“De laatste twintig minuten waren de benen al aardig op”, blikt de 19-jarige coureur uit Papendrecht terug op de Nacht van Woerden. Een van de weinige wedstrijden in de winter die bij kunstlicht verreden wordt. “Het is supertof in het donker. Dit vind ik een van de mooiste koersen die er is. Lekker in de nacht, het is mooi belicht en het publiek is super.”

Dat Janssen inmiddels weer pijnvrij een wedstrijd kan rijden, geeft hem vertrouwen voor de rest van het seizoen. Maar hij wil niet te hard van stapel lopen. “Aangezien dit mijn eerste wedstrijd is, heb ik het EK uit mijn hoofd gezet”, zegt hij. “Mijn grote ambitie is om mij te selecteren voor het WK voor beloften. Daar ligt het grote doel.”

In 2022 maakte de Zuid-Hollander zijn debuut voor de continentale wegploeg van BEAT. Zijn beste uitslag op de weg was een tweede plaats in de slotetappe van de Flèche du Sud. Door de genoemde knieblessure kwam Janssen sinds juni niet meer in actie. Met flink wat adelbrieven uit de jeugd kwam hij over van DRC De Mol (waar hij op de weg koerste) en Parkhotel Valkenburg-ZZPR.nl-Orange Babies (waar hij in het veld reed). Janssen won nationale titels en werd in 2020 tweede op het NK veldrijden voor junioren.

Nu is Lucas Janssen volwaardig lid van BEAT en wacht hem een drukke crosswinter. De komende weken zal hij in actie komen in de Superprestige-manches van Ruddervoorde, Niel en Merksplas.

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!

Profiel Lucas Janssen Naam: Lucas Janssen

Land: Nederland

Leeftijd: 19 jaar

Categorie: Beloften mannen

Ploeg: BEAT Cycling

Favoriete cross: GP Sven Nys in Baal, een super selectief en mooi rondje met veel hoogteverschil en dus op de power

Als ik geen crosser was, had ik… alles op muziek gezet. Ik vind het supertof om muziek te maken op de computer, via een programma. Ik maak een beetje hiphop- en rap-beats. Dat is iets wat ik nu ook al wel naast het wielrennen doe.

Carrièredoel: Wegwielrennen en veldrijden combineren op het hoogste niveau. Ik ambieer natuurlijk een niveau als Pidcock, Van der Poel en Van Aert, maar ben ook reëel. Zoals Quinten Hermans het nu doet, daar zou ik alles voor over hebben.

Bijgeloof: Ik weet dat ik er alles behalve over mag klagen, maar ik ben heel vaak tweede op een NK geworden. Dus diep van binnen voelt nummer 2 aan als mijn ongeluksgetal.