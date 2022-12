Vrijdag, de dertiende: Mees Hendrikx wil groeien in schaduw van Laurens Sweeck

Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien van de wereldbeker Hulst bij de elite mannen: Mees Hendrikx.

Al om 12.15 uur klonk het startschot in Hulst. Vanwege het wereldkampioenschap voetbal en in het bijzonder omdat de Belgische voetbalploeg zondagmiddag een WK-match moest spelen, werd het tijdschema van de Zeeuwse wereldbekercross vervroegd. En dan stond ook nog eens Mathieu van der Poel aan de start.

De viervoudig wereldkampioen maakte afgelopen zondag zijn terugkeer in de sport waarin hij als eerste furore maakte. Al bij de start voelde Mees Hendrikx de hete adem in de nek van de crossvedette. “Bij de start stond hij achter me, op de vierde rij, maar hij zat snel genoeg van voren”, vertelt Hendrikx na afloop. “Ik voelde hem redelijk snel komen. Ik kon hem zonder moeite voorbij laten gaan. Proberen aan te haken had op dat moment toch geen zin. Het is vooral mooi dat hij er weer is. Goed voor de sport en leuk voor het publiek.”

Hendrikx zelf reed naar eigen zeggen een goede race. Ja, hij maakte foutjes op het technische en modderige parcours. Maar dat maakte iedereen. Ook Van der Poel en diens uitdager Tom Pidcock bleven niet ongeschonden. Hendrikx finishte uiteindelijk als dertiende. Zijn op een na beste uitslag in een Wereldbeker dit seizoen. In de Beekse Bergen deed hij het één plekje beter.

Liefde voor de cross

Hendrikx is bezig aan zijn eerste seizoen bij de elite. Afgelopen maart tekende hij een profcontract bij Crelan-Fristads, een satellietploeg van Alpecin-Deceuninck. Op de weg maakt hij onderdeel uit van de opleidingsploeg.

Waar mannen als Van der Poel en Wout van Aert het veldrijden gebruiken als voorbereiding op de weg, doet Hendrikx het tegenovergestelde. De liefde voor de cross is groter dan die voor de weg. “Bij de jeugd had ik een grote hekel aan die jongens die op de weg altijd vanachter bleven hangen en dan in de laatste ronde er overheen kwamen en de sprint wonnen. De cross was bij de jeugd gewoon heel de wedstrijd alles geven en zien waar je eindigde. De sterkste won. Dat vond ik veel leuker.”

Op een geven moment leer je dat die manier van koersen misschien geen leuke, maar wel een slimme manier is om wedstrijden te winnen. Dat heeft je nooit doen twijfelen toch voor de weg te kiezen?

“Dat heeft me eigenlijk niet van de wijs gebracht. Afgelopen jaar heb ik meer op de weg gereden. Koersen bij de profs is natuurlijk heel anders. Je rijdt in ploegverband en werkt voor elkaar. Maar mijn hart ligt in de cross.”

Wat is jouw grote doel in de cross?

“Dit jaar hoop ik bij de elite mijn mannetje te staan. Ik wil nog net iets vaker in de de top-10 eindigen. Het seizoen loopt nog niet helemaal hoe ik het zou willen. Het begon een beetje moeizaam, door een coronabesmetting in de september.”

“Mijn eerste grote doel heb ik eerder dit jaar al behaald en dat is prof worden. Als tweedejaars beloften besloot ik om te stoppen met school. Dat was deels een eigen beslissing en deels ook door school. Ik volgde een studie Marketing & Communicatie aan de Johan Cruijff College in Roosendaal, maar ik was te weinig aanwezig.”

“In de wintermaanden was het gewoon heel lastig te combineren. De reistijd vanuit Valkenswaard, waar ik toen nog woonde, was toch best lang en dat knelde vaak met mijn trainingstijden omdat het in die periode al vroeg donker is.”

“Niet iedereen stond achter die beslissing. Mijn ouders en vriendin waren het er niet meteen mee eens. Ik heb toen de afspraak gemaakt om tijdens mijn beloftentijd alles op alles te zetten voor een profcontract en als dat niet zou lukken, dan zou ik weer mijn studie oppakken. Gelukkig is dat niet nodig.”

Je crost nu voor Crelan-Fristads. Is het voor jou een wens om ook in het veld uit te komen voor Alpecin-Deceuninck?

“Het valt in principe allemaal onder dezelfde firma. Ik ben heel blij met het materiaal waar ik nu mee rijd, zoals de fietsen van Stevens. Alpecin-Deceuninck zie ik niet perse als hogerop. Zeker niet nu Laurens Sweeck onderdeel van onze ploeg is geworden.”

“Met hem hebben we als ploeg een stap omhoog gezet. Dat is denk ik ook de bedoeling geweest. Samen met hem kunnen we ons teams net iets meer laten gelden in de cross. Ik ben vooral heel bij dat Laurens erbij is gekomen. Voor mij is hij iemand in wiens schaduw ik toch een beetje kan doorgroeien.”

“Op woensdagen trainen we samen als ploeg. Hij is iemand aan wie je kunt optrekken. Als hij er niet was geweest had de druk bij mij gelegen als enige elite renner van het team.”

Wat zijn je favoriete parcoursen?

“Het parcours in Beekse Bergen vond ik heel mooi. Ik denk dat ze daar toen het maximaal eruit hebben gehaald. Het was heel afwisselend. Een paar lange rechte stukken, maar ook draaien en keren. Wat mij minder ligt zijn de echte stoempcrossen. Dat komt vooral doordat ik een redelijk lichtgewicht ben. Op die zware parcoursen, waar je ook veel moet lopen, kom ik dan net iets tekort op de mannen die wat zwaarder gebouwd zijn. Zij hebben net iets meer grip.”

Wat zijn je ambities voor het WK veldrijden in Hoogerheide?

“Het WK is de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Het gaat hoe dan ook een mooie wedstrijd worden in Hoogerheide. Vorig jaar ben ik in de wereldbekerwedstrijd van Hoogerheide als beloften nog zesde geworden tussen de elite. Om deze wedstrijd staat wel een rode cirkel. Maar voor het zover is wil ik vooral vaak in de top-10 rijden. Op een heel goede dag zou ik ook top-5 kunnen halen. Dat is het grote doel. De mindere wedstrijden, die ik nu nog wel eens heb, mogen er eigenlijk niet meer tussen zitten.”

Profiel Mees Hendrikx

Naam: Mees Hendrikx

Land: Nederland

Leeftijd: 22 jaar

Categorie: Elite mannen

Ploeg: Crelan-Fristads

Favoriete cross: Beekse Bergen

Als ik geen crosser was, was ik: Handelaar

Carrièredoel: Ooit wereldkampioen worden

Bijgelovig: Ja, vaste rituelen op een wedstrijddag. Voor de start leg ik altijd alles uitgestapeld klaar in de camper.