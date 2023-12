Niels Bastiaens • vrijdag 29 december 2023 om 13:13

Vrijdag, de dertiende: Piepjonge Xaydee Van Sinaey ziet vooral een toekomst op de weg

Interview Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je in onze winterse rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’ een interview met een crosser of veldrijdster die in een van de weken voordien als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien van de Zilvermeercross in Mol: Xaydee Van Sinaey.

De Zilvermeercross was voor de amper 18-jarige Van Sinaey niet haar minste, maar zeker ook niet haar beste uitslag van het seizoen. “Dertiende is voor mij gewoon een heel goed resultaat. Er stonden in Mol echt goeie rensters aan de start. Misschien geen Alvarado en Van Empel, maar wel andere sterke dames. De week voordien in de X2O-cross van Herentals was het nog beter. Nu kwam ik juist terug van trainingskamp in Spanje, en de vermoeidheid speelde in de laatste ronden een rol.”

Van Sinaey crost nog maar enkele weken rond bij de profs, maar eigenlijk is ze nog maar eerstejaarsbelofte. Bij de junioren was ze vorig seizoen een van de smaakmakers, met een vijfde plaats op het WK in Hoogerheide als exponent. “Het is een grote stap. Maar als je naar mijn uitslagen kijkt dit seizoen, is dat verre van slecht. In alle kleinere crossen zit ik ofwel in, ofwel dichtbij de top-10. En in de grotere crossen is het gewoon lastig om tegen de toppers op te boksen, vanwege mijn leeftijd en de startpositie. Vanop rij negen vertrekken, is bijna onmogelijk.”

Aangezien er weinig tot geen losse beloftecrossen zijn, is het voor Van Sinaey moeilijk om te vergelijken waar ze staat ten opzichte van haar leeftijdsgenoten. “Bij de U23-rensters heb je vier meisjes die er echt bovenuit steken. Zoe Bäckstedt, Kristyna Zemanova, Leonie Bentveld en Marie Schreiber; daar kun je niets aan doen. Daarachter is het vaak wel kijken: hoe sta ik ervoor? Het EK (waar ze zevende werd, red.) was wat dat betreft de enige goede waardemeter, en toen was ik ook heel blij. Daar was het een eerlijke strijd, maar in de andere crossen wil ik me niet met hen vergelijken. Zoe Bäckstedt staat op de eerste rij en is zo vrijwel meteen een halve minuut sneller weg.”

Wielerschool in Geraardsbergen

Van Sinaey doet het dus goed, en zit bovendien al lang op de fiets. “Ik ben heel vroeg beginnen koersen. Van zodra het mocht, dus bij de eerstejaars miniemen, was ik erbij. Intussen zijn we al zes à zeven jaar verder. Mijn papa fietste ook, vooral op de mountainbike. Hetzelfde geldt voor de papa van mijn mama. Zelf deed ik eerst aan dansen. Maar ik wilde ook meedoen met de wielerschool aan de Gavers in Geraardsbergen, waar ik woon. Alleen, die twee vielen allebei op woensdagmiddag, dus moest ik kiezen. Het is de wielerschool geworden.”

“Veel stelde dat niet voor. Het was vooral wat rondjes met de mountainbike rijden”, zegt Van Sinaey. “Vaak ook nog wat lopen. Maar dat was echt heel jong hé. Ik denk dat ik zo’n zeven à acht jaar was, toen die jeugdcampjes begonnen. Febe De Smedt en Kinay De Moyer waren er toen ook al bij, die ken ik dus al lang.”

De jonge Belgische volgt sindsdien ook de crosstoppers op televisie. “Ceylin (del Carmen Alvarado, red.) is voor mij altijd een groot idool geweest. Ze heeft nu wat mindere jaren achter de rug, maar ze is gewoon zo veerkrachtig en sterk. Ik ben altijd supporter van haar gebleven. Ze is ook altijd heel blij en het is ook fantastisch dat ik nu met haar in de ploeg zit. Dan kan ik ook met haar op training gaan. Zelfs de opwarming doen we soms samen. Het is ook fijn om soms te zien hoe zij dingen aanpakt voor en na de cross.”

Wegambities

Al is het voor Van Sinaey nog niet duidelijk of haar toekomst überhaupt in de veldritwereld ligt. “Ik ben meer wegrenner aan het worden”, zegt de renster van Crelan-Corendon, die dit jaar al vijfde was in de Ronde van Vlaanderen voor junioren, tweede op het BK tijdrijden en tiende op het WK. “Dat wil de ploeg toch, en ik vind dat niet erg. Ik vind mezelf sowieso al niet de meest technische renster van het pak. Ik amuseer me er wel, maar het is minder een doel aan het worden. In de toekomst wordt het misschien meer een 70/30-verhouding tussen het weg en het veld.”

“Vooral omdat de weg het beste bij mijn capaciteiten past”, legt ze uit. “Of dat blijkt toch uit testen die ik heb gedaan. Ik ben minder explosief, wat voor een crosser wel belangrijk is. Wel ben ik heel sterk: ik kan lang eenzelfde tempo rijden. Ik kan bijvoorbeeld heel goed klimmen, en dat vind ik ook leuk om te doen. Tijdrijden ook. Zo’n Tour de France Femmes heb ik dan ook met plezier bekeken. Als ik daar over vier of vijf jaar kan starten, zou dat een droom zijn die uitkomt. Maar op dit moment ben ik daar nog niet sterk genoeg voor, denk ik.”

Afgelopen jaar proefde ze van de weg bij het Deense Team Rytger. “Ik was toen nog te jong om voor Fenix-Deceuninck uit te komen. Maar als gastrenster bij de Denen kon ik alle belangrijke koersen rijden. Het komende jaar kan ik wél bij Fenix-Deceuninck terecht. Het is fantastisch om te zien hoe goed zij het allemaal doen. Yara Kastelijn, Julie De Wilde en Marthe Truyen komen ook allemaal uit de cross en zetten fantastische stappen.”

Sportmanagement

Wat voor de jonge Van Sinaey wél duidelijk is: ze doet er alles aan om haar toekomst in de koers te verzekeren. “Ik ben nog jong, maar het is al best serieus bij mij. Alles draait om de koers. Dat is altijd al zo geweest. De voorbije jaren ging ik naar een gewone school, al ging ik niet zo vaak. Als ik aangaf dat ik weg moest, dan was dat geen probleem. Ik moest dan bijvoorbeeld een maand naar Australië voor de WK’s, of in februari drie weken weg. Je mist heel veel, dus in de praktijk was ik niet al te veel op school.”

“Dat probleem is nu opgelost, omdat ik het middelbaar heb afgerond en nu sportmanagement in Brugge studeer, via afstandsonderwijs”, zegt Van Sinaey. “Ik verwerk alle leerstof op mezelf en kan zelf mijn examens inplannen. Sommige periodes ben ik superproductief, in andere periodes kan ik alles al vol op de koers zetten. Voor sommige vakken is dat alleen studeren gemakkelijker dan andere. Bijvoorbeeld, bij een bepaald computervak weet ik totaal niet of ik goed bezig ben of niet. Er is geen echte correctiesleutel en op andere studenten kan ik dan ook niet rekenen. Dat is best lastig, en soms eenzaam.”

Maar dat doet niets af van de sportieve ambities van de talentvolle renster uit Geraardsbergen. “Ik denk al vooruit naar het BK, waar er wel een titel is voor de U23-rensters. We rijden wel samen met de profs, maar ik wil graag de beste worden in mijn leeftijdscategorie. Het wordt een lastige strijd met Fleur Moors, Lore De Schepper en Julie Brouwers. Dat zijn ook sterke rensters, maar ik wil het wel graag proberen. Op het WK rijden we écht apart, dus daar kijk ik misschien nog meer naar uit.”