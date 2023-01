Vrijdag, de dertiende: Tim Merlier dacht aan stoppen, maar de liefde is terug

Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Vandaag, op vrijdag 13 januari een grote naam; Tim Merlier, die dertiende werd in Koksijde.

Een rit in de Tour de France, een etappe in de Giro d’Italia, regerend Belgisch kampioen op de weg. Tim Merlier (30) is doorgedrongen tot het selecte groepje topsprinters in de WorldTour. Je zou bijna vergeten dat Merlier pas een paar jaar wegwielrenner is. Tot 2020 was hij fulltime veldrijder, en zeker geen onverdienstelijke met overwinningen bij de junioren, beloften en elite.

Het veldrijden gebruikt hij de laatste winters als nuttige training voor het wegseizoen. Dat hij de kunst van het crossen nog beheerst, doet hem goed. “Dat maakt mij heel blij”, vertelt hij aan WielerFlits.

De teller staat tot nu toe op vier crossen. Bij zijn eerste cross in Saint Sauveur de Landemont werd hij meteen tweede. In Gavere (22e), Herentals (negende) en in Koksijde (dertiende) hield hij knap stand tussen de wereldtop. “En dat doet mij echt veel deugd. Ik moet bekennen dat ik geen enkele specifieke crosstraining gedaan heb. Enkel een paar toertochten gefietst, maar dat is geen training.”

Zowel in Herentals als in Koksijde zagen we de pijlsnelle West-Vlaming na de start vooraan verschijnen. “Een goede kopstart zit er nog altijd in, dat stelt me gerust. Het zal niet altijd meezitten. Maar nu zat het mee. In Koksijde kwam ik van de vijfde startrij. In Herentals was het de derde of vierde. Het is plezant dat het lukt, maar het kost wel veel energie, waardoor ik nog een terugval heb.”

Die terugval heeft ook te maken met het continue hoge tempo dat Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock blijven aanhouden. “Mijn oude ploegleider Mario Declercq heeft mij ooit eens ingefluisterd om de eerste twee rondes aan te haken om daarna te kijken of er groeimarge is om op termijn vooraan te blijven. Maar met Wout en Mathieu is dat natuurlijk niet mogelijk. Nu had ik met het oog op het BK en de crossen die ik nog rijd het plan om twee ronden dat tempo van de toppers aan te houden en daarna te zien wat er nog mogelijk was.”

Stoppen met veldrijden

De oplettende kijker zag Merlier ietwat ontevreden de finish in Koksijde passeren. Met een handgebaar leek hij zijn ongenoegen te uiten. “Ik had gehoopt een betere laatste ronde te rijden. Ik had uitzicht op een plek in de top-10. Maar in de voorlaatste ronde besloot ik te wisselen van fiets. Achteraf had ik dat misschien eerder moeten doen. Een nieuwe plek in de top-10 was natuurlijk mooi geweest, maar ik mag alsnog tevreden zijn, want het gaat voorlopig veel beter dan verwacht.”

Op 1 januari is de Belgisch kampioen van ploeg en dus ook van fiets veranderd. Alpecin-Deceuninck is Soudal-Quick-Step geworden, de Canyon is ingewisseld voor Specialized. “Ik amuseer me goed op de nieuwe crossfiets. De Specialized ligt me echt heel goed in de hand. De geometrie van de fiets past goed bij mij. Eventjes heb ik met de gedachte gespeeld om het crossen volgend jaar te laten. De organisatoren zijn nog niet zo superhappig mij te contracteren. Als Belgisch kampioen op de weg én met crosservaring had ik toch wat meer interesse verwacht. Maar nu dat de fiets mij aanspreekt en ik zonder specifieke training iets kan laten zien, wil ik het wel blijven doen.”

Profiel Tim Merlier

Naam: Tim Merlier

Land: België

Leeftijd: 30 jaar

Categorie: Elite mannen

Ploeg: Soudal-Quick-Step

Favoriete cross: Namen en Gavere doe ik heel graag. Omdat ze technischere zijn, met technische afdalingen, maar die crossen liggen mij wel wat minder goed.

Carrièredoel: Veldrijden is een goede wintertraining.

Bijgelovig: Niet echt. Als er iets zou zijn waar ik elke keer goed van zou rijden, zou ik het misschien wel blijven herhalen. Maar op dit moment heb ik geen standaard rituelen.