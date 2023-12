Zeger Schaeken • vrijdag 22 december 2023 om 13:13

Vrijdag, de dertiende: Emiel Verstrynge is de koelste kikker van het veld

Interview Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je in onze winterse rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’ een interview met een crosser of veldrijdster die in een van de weken voordien als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien van de X2O Herentals: Emiel Verstrynge



“Herentals was mijn eerste cross na het trainingskamp. Ik had er goed getraind en had dus wel verwacht dat ik een stap had gezet. De eerste twee ronden ging het bijzonder hard door Mathieu van der Poel, maar ik kon mijn plekje wel goed vinden. Ik zat in de groep van Quinten Hermans (die top-10 reed, red.), maar dan ging het mis. Ik schoof dom onderuit bij het opdraaien van de weg. Zelf heb ik er niks aan overgehouden, maar ik verloor er heel veel plaatsen.”

“Ik heb nog wat renners kunnen inhalen en het gevoel was goed, dus mag ik uiteindelijk wel blij zijn met mijn wedstrijd”, vertelt Verstrynge aan WielerFlits. Dat Verstrynge als laatstejaars belofte meer wil dan een dertiende plaats bij de elite, zegt veel. Niet onlogisch ook, want de Oost-Vlaming heeft al heel wat adelbrieven verzameld.

Van voetballer naar veldrijder

De veldritcarrière van Verstrynge begon op vrij late leeftijd. Zoals veel andere jongens is hij begonnen als voetballer bij een lokale ploeg. Hij was een speler met een grote longinhoud en speelde dus op het middenveld en af en toe in de verdediging. “Maar na een tijdje was ik het voetballen wat beu geraakt. Op dat moment werd er een soort kampje voor beginnende veldrijders bij ons in de buurt georganiseerd. Daar is het allemaal begonnen.”

“Vervolgens gaven ze met het advies om competitie te gaan doen. Dat heb ik gedaan en nu zit ik hier”, lacht de 21-jarige renner. Verstrynge kwam in eerste instantie terecht bij een lokale veldritploeg, maar al snel bleek dat hij veel talent had. Als belofte volgde er dan een overstap naar Tormans. In zijn eerste jaar als belofte gooide hij ook meteen hoge ogen, want hij werd vierde op het WK in Oostende. “Dat was een heel grote verrassing, dat kwam vrijwel uit het niets.”

Een seizoen later werd hij tweede op het WK in Fayetteville, waarna verschillende ploegen aan zijn mouw trokken. Verstrynge koos uiteindelijk voor Crelan-Fristads, waardoor hij ook met opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck op pad kan. “De wegstructuur bij de gebroeders Roodhooft was een belangrijk punt voor mij. Hier kan ik mij helemaal ontwikkelen, ook op de weg. Ik heb daar al een aantal mooie resultaten neergezet en hoop dat te blijven doen.”

Verstrynge: “Ik voel amper druk”

Afgelopen seizoen was voor Verstrynge zijn beste tot nu toe. De crosser werd Europees kampioen in Namen en Belgisch kampioen in Lokeren. “Dat was natuurlijk mijn definitieve doorbraak. Het zijn twee heel mooie zeges, zeker die in Namen kwam onverwacht. Dat is wel mijn parcours, Namen (Verstrynge won er afgelopen weekend ook de Wereldbeker bij de beloften, red.). Ik hou van crossen waar ik mijn kracht kwijt kan.”

Door zijn titels bij de beloften heeft Verstrynge inmiddels een naam in het veld. Je zou denken dat daar automatisch druk bij komt kijken, maar de jonge Belgische crosser voelt die druk alleszins niet. “Eigenlijk niet nee. Ik kan daar redelijk goed mee om. Natuurlijk verwacht je iets van jezelf, dat is eigen aan het leven van een sporter. Maar als ik aan de start sta, voel ik niet dat de lat te hoog ligt of dat er te veel druk is. Ik stel mezelf een realistisch doel op en dan ben ik rustig”

“Op de dag van een belangrijk kampioenschap ben ik ook altijd zeer kalm. Daar moet ik niks speciaals voor doen, ik probeer gewoon mijn ding te doen. Ik probeer zo’n kampioenschap gewoon te benaderen als elke andere wedstrijd en exact hetzelfde te doen als normaal. Dat lukt altijd zeer goed, waardoor ik amper stress heb of druk voel.”

“Dat heeft met mijn persoonlijkheid te maken, maar aan de andere kant is dat ook iets dat je leert door de jaren heen. Ik ben ook wel opgevoed met het idee van de positieve kant van het verhaal te zien. Als ik een slechte wedstrijd heb gehad, probeer ik daar zeker uit te leren, maar ook de positieve dingen te onthouden. Dat zorgt ervoor dat ik niet in een negatieve spiraal kan terechtkomen.”

Het huidige seizoen liep voor Verstrynge niet altijd zoals hij had gewild. Zeker de crossen in het begin van het seizoen waren naar eigen zeggen ’te weinig’, maar de laatste weken gaat het goed. Zijn zevende plaats tussen de elitemannen in Flamanville of zijn wereldbekerzege bij de beloften in Namen toont dat aan. Inmiddels is hij ook leider in het wereldbekerklassement voor U23-mannen. “Dat is een van de grote doelen van het seizoen. Als laatstejaars belofte mag ik daar echt wel op mikken.”

Complimenten voor Sweeck

Tot slot hebben we het met Verstrynge nog even over zijn huidige ploeg Crelan-Fristads. Daar koerst hij met een aantal jonge renners, maar ook met Laurens Sweeck. “Laurens is iemand waar ik veel aan heb binnen de ploeg. Hij is heel ervaren en staat altijd klaar om tips te geven. Dat klinkt misschien allemaal cliché, maar zo iemand in je ploeg hebben tijdens je ontwikkeling als renner doet echt veel.

“Het gaat om simpele dingen. Voor de cross doe ik soms samen de verkenning en dan vraag ik welke lijnen ik zou moeten kiezen. Laurens kan dat heel goed, zeker als het over het zand gaat. Ook over dingen als de juiste bandendruk is het altijd handig om bij een ervaren renner even te gaan luisteren.”

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!