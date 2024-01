Youri IJnsen • vrijdag 26 januari 2024 om 13:13 vrijdag 26 januari 2024 om 13:13

Vrijdag, de dertiende: Joris Nieuwenhuis, naast crosser ook gitaarspeler en vogelspotter

Interview Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je in onze winterse rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’ een interview met een crosser of veldrijdster die in een van de weken voordien als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien van de Wereldbeker Benidorm bij de mannen elite: Joris Nieuwenhuis.

Het was voor de 27-jarige crosser van Baloise Trek Lions zijn eerste wedstrijd in het rood-wit-blauw. Een kleine twee weken geleden werd Nieuwenhuis in Hoogeveen immers – voor het eerst – Nederlands kampioen veldrijden. “Benidorm was niet mijn beste wedstrijd van het jaar, dat was wel duidelijk”, stelt hij na de voorlaatste Wereldbeker-manche onomwonden vast. “Al ging het wel naar verwachting, gezien mijn ervaring van vorig jaar. Ik ben dit seizoen een stuk stabieler, ook in koersen waarin ik normaal niet goed ben ging het deze winter een stuk beter dan vorig seizoen.”

De reden waarom Nieuwenhuis die dertiende plak zag aankomen? “De warmte”, legt hij uit. “Daar heb ik heel veel moeite mee, dat is al jaren het geval. Ook als het zoals nu in Benidorm, niet eens heel erg warm is. Dan krijg ik toch ietsje minder lucht. Bovendien kreeg ik nogal moeite met mijn rug, terwijl dat juist al heel het jaar goed gaat (Nieuwenhuis had voorheen vaker rugproblemen, red.). Maar dan kom je hier op zo’n hard parcours met veel korte bochten, waarbij je veel uit je rug moet halen. De hele week voorafgaand hadden we ook al in de Spaanse bergen getraind, dus het was een beetje dubbelop. Alles bij elkaar was het gewoon niet helemaal mijn dag in Benidorm.”

Natuurmens

Opnieuw de hoofdvogel afschieten na zijn NK-zege, zat er dus voor Nieuwenhuis niet in. Waar deze rubriek eigenlijk is bedoeld om verhalen buiten de usual suspects op te pennen, geldt dat voor de Nederlander natuurlijk niet. Maar bijzondere verhalen zijn er altijd te maken. Zo ook met Nieuwenhuis, want hij houdt er geen alledaagse hobby op na. Of althans, niet direct eentje die past bij een jonge snaak van 27 jaar. “Ik heb een voorliefde voor vogels”, vertelt hij enthousiast. “Dat is meegegeven door mijn vader, die me als kind al vogels aanwees in de tuin of onderweg.”

“Ik kan tijdens een training er echt enorm van genieten als ik een bijzondere vogel zie, mijn dag is dan vaak al geslaagd”, gaat Nieuwenhuis verder. “Ik vind dat gewoon ontzettend leuk, in de natuur zijn en om me heen kijken. Deze sport brengt me ook nog eens op zo veel mooie plekken. Onbewust en bewust let ik altijd op de vogels. Aan de vliegstijl herken ik meestal al wel wat voor soort vogel het is. Als ik dan iets bijzonders zie vliegen, weet ik meteen: ‘Nu moet ik even opletten, die kom je niet vaak tegen’. Welke vogels me het meeste fascineren? Dat doen ze allemaal wel.”

Onlangs kwam hij nog een bijzonder exemplaar tegen. “Een paar weken geleden zag ik bij mij in de buurt nog een jagende blauwe kiekendief. Ik ben die slechts één keer eerder tegengekomen in Groningen. Ik ga daar dan echt even voor stilstaan, wachten, kijken. Prachtig schouwspel. Maar ik kan bijvoorbeeld ook bij mij in mijn tuintje in Zelhem gaan zitten, waar ik wat vogels naartoe probeer te lokken. Een roodborstje van dichtbij of een pimpelmeesje, dat vind ik heel leuk om te zien. Het is ook mooi dat je door het wielrennen af en toe in andere landen en klimaten bent.”

“Vorige week in Spanje ben ik een paar keer een hop tegengekomen, een supermooie vogel. Die zie je in Nederland bijvoorbeeld nooit”, legt Nieuwenhuis uit. In zijn vrije tijd maakt hij ook graag wandelingen in de natuur, met zijn verrekijker altijd om de nek. “Ik zou heel graag een keer een blauwborstje tegenkomen, of een vuurgoudhaantje willen zien. Mooie zangvogels, vooral. Later na mijn carrière zou ik me graag aansluiten bij een uilenwerkgroep. Dat lijkt me echt heel tof. Ik heb daar al een paar keer naar gekeken, maar nu heb ik de tijd nog niet.”

Countryblues

Dat komt mede door het feit dat Nieuwenhuis nóg een toffe hobby heeft. Hij is namelijk ook een fervent gitaarspeler. “Ik denk dat ik onderhand zo’n tien gitaren heb”, glimlacht de Zelhemmer. “Van akoestisch tot zwaar elektrisch. De bekendste die ik heb, is een Martin D18. Een klassieker. Verder zijn het veel onbekende merken, omdat ik vind dat het niet heel erg veel uitmaakt. Welke gitaar ik pak of welke muziek ik speel, hangt af van de fase waar ik in zit. De laatste tijd luister ik veel Amerikaanse countrymuziek. Denk aan Colter Wall, Sturgill Simpson en Tyler Childers.”

Nieuwenhuis vindt het een prachtig genre. “Als ik iets top vind, ga ik daar meestal heel diep induiken. Om er nog meer van te vinden. Dan kom je vaak iets nieuws tegen. Ik speel dat nu op dit moment dus ook vaak”, lacht de gitaarvirtuoos. Grappig detail: het nummer wat hem ooit aanzette tot het spelen van een gitaar, heeft hij nog altijd niet in de vingers. “Dat is Snow van de Red Hot Chili Peppers. Door hun gitarist John Frusciante ben ik zelf ook gaan spelen. Ik ken dat nummer nu op 90%, denk ik. Maar het lukt me nog net niet om hem al helemaal uit te spelen.”



Wie denkt dat de Nederlands kampioen amper aan crossen toekomt, heeft het overigens wel goed mis. “Wat de verdeelratio is? Die verschilt natuurlijk heel erg. Gitaarspelen doe ik – als ik thuis ben – iedere dag. Als ik bijvoorbeeld drie of vier uur getraind heb, speel ik daarna echt wel een uur tot twee uur gitaar. ’s Ochtends kijk ik vaak naar buiten, naar de vogels. Ik leg dan voer neer in de voederbak. Echt het bos ingaan doe ik in mijn off season als ik echt de tijd heb om langere wandelingen te maken. Maar wees niet bang: ook tijdens mijn trainingen zie ik genoeg.”

Wereldbeker winnen?

Terug naar het veldrijden. Nieuwenhuis is mathematisch de enige die zondag in Hoogerheide nog kan voorkomen dat Eli Iserbyt de Wereldbeker wint. Dan moet de Nederlands kampioen wel winnen en mag de Belgisch kampioen niet meer dan zes punten pakken, wat wil zeggen dat hij niet als negentiende of hoger mag eindigen. “Die kans acht ik zeer klein”, is Nieuwenhuis eerlijk. “Het is niet echt reëel. Ik heb ook bewust Dublin overgeslagen om anderhalve week hard te kunnen trainen. Dat wierp ook zijn vruchten af. Eli zou een verdiende winnaar zijn, gezien zijn jaar.”

De Wereldbeker winnen ziet hij niet gebeuren, maar het illustreert wel dat Nieuwenhuis in 2022 de juiste keuze maakte. Hij leverde toen in september zijn WorldTour-contract in bij Team DSM, om zich bij Baloise Trek Lions weer volledig op de cross te richten. “Dat die keuze de goede was, wist ik vorig jaar al. Ik was zo op mijn gemak, ik kan in de cross mezelf zijn. Dan komen de uitslagen vanzelf en dat is dit jaar goed gegaan. Ik ben vooral gelukkig en dat is het voornaamste.” Met mogelijk over anderhalve week een WK-medaille tot gevolg, als een vogeltje zo vrij in de lucht.

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!