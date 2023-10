Zeger Schaeken • vrijdag 13 oktober 2023 om 13:13

Vrijdag, de dertiende: Meg De Bruyne kiest bewust voor een leven naast de crossfiets

Interview Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je in onze winterse rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’ een interview met een crosser of veldrijdster die in een van de weken voordien als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien in Brumath Bike Festival: Meg De Bruyne.

“Eigenlijk begon mijn dag in Brumath niet goed”, vertelt De Bruyne in gesprek met WielerFlits. “In de verkenning ben ik twee keer gevallen. Dat beloofde niet veel goeds. Gelukkig verliep de wedstrijd zelf heel goed, verrassend goed zelfs. Er lagen een aantal zandstroken, dat ligt me altijd goed en doe ik ook graag.”

Door de zandstroken kon de Oost-Vlaamse renster een aantal plaatsjes opschuiven, waardoor ze in de laatste ronde de top-15 indook. “Dan heb ik in extremis nog twee rensters kunnen passeren. Een dertiende plaats vind ik mooi. Het was ook leuk om als eerste Belgische te kunnen eindigen. Maar ik vind ook dat een uitslag niet alles zegt. Soms kan je een heel goede wedstrijd rijden, maar toch ver in de achtergrond eindigen. Dat is altijd dubbel.”

Een tripje naar het buitenland, zoals De Bruyne afgelopen weekend doet, gebeurt wel vaker. “Ik vind het leuk om op andere plaatsen te komen. Naast het reizen zijn ook de UCI-punten welkom. Verder is het voor mij soms ook aangenamer om B-crossen te rijden. Daar kan ik toch een uitslag rijden, terwijl ik bij A-crossen moet strijden om niet gedubbeld te worden.”

Hevige supporter van Tom Vannoppen

De Bruyne, die voor Proximus-Cyclis-AlphaMotorhomes CT rijdt, is al jarenlang actief in het veld. Hoe ze op de crossfiets terechtkwam, is een mooi verhaal. “Als kind ging ik altijd naar de cross in Hamme-Zogge. Op een gegeven moment besloot ik om voor een specifieke renner te gaan supporteren. Renners als Sven Nys en Bart Wellens waren toen de toppers, maar ik koos – eerder toevallig – voor Tom Vannoppen.”

“Elke keer als ik ging kijken, riep ik alleen voor Tom. Na een tijdje ging ik ook telkens naar zijn camper en ben ik in zijn supportersclub gekomen. Uiteindelijk ben ik door hem ook zelf begonnen met het crossen. En nu is de cirkel eigenlijk rond, want onlangs kwam Tom naar een wedstrijd van mij kijken. We komen goed overeen en hebben contact gehouden.”

Fulltime job: “Ik zou het niet anders willen”

Haar verhaal toont aan dat De Bruyne een pure liefhebster van de sport is. Dat moet ook, want naast het crossen is ze ook fulltime aan het werk. “Ik werk op de dienst toerisme in Dendermonde. Ik ga elke dag na het werk trainen, met uitzondering van een rustdag. In het veldritseizoen probeer ik ook verlof op te sparen om elke woensdagnamiddag een specifieke crosstraining te kunnen doen. Het was even zoeken om mijn routine te vinden, maar inmiddels lukt het vrij goed.”

“Het werken is overigens een zeer bewuste keuze. Ik heb heel veel plezier in het crossen, maar ik wil er ook nog iets naast doen. Ik vind het goed zo. Door de steun van de ploeg, die me materiaal en kleding geeft, kan ik mijn geliefkoosde sport uitvoeren zonder al te veel zorgen. Daarnaast reken ik op een sterk team rond mij. Mijn ouders gaan al jaren mee om me te helpen en verder heb ik nog veel vrienden die meegaan. Zo geniet ik echt van de cross.”

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!