Zeger Schaeken • vrijdag 15 december 2023 om 13:13

Vrijdag, de dertiende: Julie Brouwers wil de Belgische, vrouwelijke talenten beschermen

Interview Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je in onze winterse rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’ een interview met een crosser of veldrijdster die in een van de weken voordien als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien van de Wereldbeker Val di Sole: Julie Brouwers.



“Niet alle toppers waren aanwezig, dus zag ik het op voorhand wel als een kans om een mooie uitslag te rijden. Op zich ben ik wel tevreden, maar ik heb wel veel foutjes gemaakt. Toen ik de wedstrijd opnieuw bekeek, zag ik dat ik er echt te veel heb gemaakt. Ik had misschien wel op een betere uitslag gehoopt. Volgens mij zou plek tien of elf ook mogelijk geweest zijn. Maar goed, het was mijn eerste keer in de sneeuw, dus ik ben zeker niet ontevreden”, vertelt Brouwers aan WielerFlits.

Voor Brouwers was het haar beste uitslag van het seizoen bij de eliterensters in een grote cross. In het begin van het seizoen reed ze heel wat ereplaatsen bij elkaar, maar dat was telkens in kleinere wedstrijden. “Ik ben begonnen aan mijn seizoen in Tsjechië. Daarna ben ik ook in Spanje en Portugal gaan crossen. Dat doe ik voor de UCI-punten natuurlijk. Ik wil mijn plaats in de top-50 van de UCI-ranking behouden, want dan ben ik zeker van mijn selectie. Dat is gewoon heel belangrijk.”

BK voor beloften als hoofddoel

Brouwers is nog altijd maar 20 jaar (ze wordt 21 eind december) en is dus laatstejaars belofte. Er zijn voor de beloften vrouwen echter geen aparte wedstrijden, behalve de kampioenschappen (EK en WK). Dat maakt het soms moeilijk om rustig te kunnen ontwikkelen. “Ik ben het ondertussen wel al gewoon om tussen de elite te rijden. Ik rijd al vanaf mijn eerste jaar bij de junioren tussen de elitevrouwen. Dat is niet makkelijk, maar zoals ik zei, ik heb het nooit anders geweten.”

“Het zorgt er wel voor dat het gek is als je dan op een kampioenschap komt en je opeens de koers moet gaan maken. Dat heb ik eigenlijk nog bijna nooit moeten doen”, geeft Brouwers aan. Vorig jaar werd de renster uit de Kempen Belgisch kampioene bij de beloften, een titel die ze dit jaar hoopt te verlengen. “Er zijn wel drie sterke rensters overgekomen naar de beloften. Dan heb ik het over Fleur Moors, Xaydee Van Sinaey en Lore De Schepper. Ik zal zeker mijn best moeten doen om mijn titel te verlengen in Meulebeke.”

“Maar eigenlijk ben ik vooral blij dat zij er nu bij zijn. Het is mooi om te zien dat er talenten aankomen. Als er iemand beter is dan ik, neem ik daar vrede mee.” Op het WK voor beloften werd Brouwers vorig jaar tiende. Een beter resultaat in Tábor zal wel moeilijk worden, geeft ze aan. “Dat komt vooral omdat de zusjes Holmgren (Isabella en Ava, red.) er nu zijn bijgekomen. Die zijn echt heel goed. Het zal dus lastig worden om dichter te eindigen dan vorig jaar, maar ik mik wel nog altijd op een top-10.”

Gebroeders Wellens

Brouwers rijdt momenteel bij Circus-ReUz-Technord. Daar kwam ze dit seizoen terecht nadat ze – verrassend genoeg – niet mocht blijven bij De Ceuster-Bonache. Haar toenmalige ploeg weet het aan haar attitude, iets wat Brouwers en haar omgeving niet zagen aankomen. “Ik vind dat daar al genoeg over gezegd en geschreven is. Ik heb er niet veel meer over te zeggen. Ik heb totaal geen probleem met de rensters van De Ceuster. Als we elkaar tegenkomen, lachen en zeveren gewoon. Maar ik ben blij waar ik nu zit. Het is een grote stap hogerop.”

“Ik word nu getraind door Geert Wellens, maar ook Bart helpt mij continu. Zo’n begeleiding heb ik nog nooit gehad. Ik leer op elke training en tijdens elke crosser nog dingen van hen. Ik ben zeer dankbaar voor deze kans. Ik kan nu ook voor het eerst tussen mannen trainen (met Gerben Kuypers en Kevin Kuhn bijvoorbeeld, red.), wat echt een voordeel is. Een van de dingen die we samen oefenen op training is de start en dat is natuurlijk veel moeilijker tussen de mannen. Daar word je hard van.”

Druk voor jonge rensters

Bij Circus-ReUz-Technord heeft Brouwers de juiste omgeving gevonden om rustig te groeien. “Ik ben blij dat ik daar tijd voor krijg van de ploeg. Daardoor voel ik niet al te veel druk van binnenuit. Van buitenaf is dat wel anders. Op de Belgische dames wordt er altijd veel druk gelegd. Ik vind dat je dat heel hard ziet bij iemand zoals Fleur Moors nu. Je mag dat meisje niet zo veel druk opleggen. Ze is nog maar 18 jaar. Ze heeft het al bewezen, ze kan het. Laat ze nu gewoon haar ding doen.”

“Het is iets typisch Belgisch. De Belgische dames zijn nooit goed genoeg. Maar ja, je leert daar wel mee omgaan. Er wordt ook heel snel vergeleken met Sanne Cant. Bij mij was dat bijvoorbeeld nadat ik vorig jaar Belgisch kampioene was. Dan word je natuurlijk door iedereen opgehemeld. Maar als je dan de week nadien terug tussen de Nederlandse rensters komt en ‘maar’ achttiende wordt, ben je opeens weer slecht.”

Niet allemaal Sanne Cant

“We kunnen niet allemaal Sanne Cant zijn. Zij is een uitzonderlijke renster en heeft een immens palmares. Veertien Belgische titels… Er kan niet verwacht worden dat er opeens nog zo’n renster opstaat en zo veel wedstrijden begint te winnen. Jammer genoeg is dat wel het gevoel dat wij soms krijgen.”

Brouwers vindt dat er iets moet gedaan worden aan die zware druk voor de jonge rensters uit België. “Bij mij valt de druk nog mee, maar je moet maar eens Fleur Moors of Laura Verdonschot zijn. Zij kunnen niet anders dan de knop om te draaien, maar dat is echt niet vanzelfsprekend. Ik hoop dat de mensen die die druk opleggen nadenken voordat ze iets zeggen. Het is zó belangrijk.”

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!