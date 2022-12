Vrijdag, de dertiende: Niels Vandeputte droomt van sneeuw op WK in Hoogerheide

Interview

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien in Wereldbeker in Gavere: Niels Vandeputte.

In het modderige Gavere viel Vandeputte meteen op. De jonge crosser startte snel en dook tussen de eerste renners het veld in. “Ik was volgens mij bij de eerste vijf na de start. Dat was goed, maar ik had vrij snel door dat ik moest proberen mijn eigen tempo te rijden. Als ik met de beste zou meegaan, zou ik mezelf opblazen. Ik heb daarna snel mijn eigen tempo kunnen vinden en zo heb ik in de tweede helft van de cross nog wat renners kunnen inhalen”, vertelde Vandeputte na afloop van de cross in zijn camper.

“Dat ik dan uiteindelijk dertiende word, is wel oké. Op dit parcours en met renners als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock aan de start, kan ik niet klagen met zo’n uitslag. Ik was ook wat ziek na de stage, dus mijn verwachtingen lagen niet al te hoog. Gelukkig heb ik daar niet al te veel last van gehad.” Die trainingsstage met de ploeg onderbrak de renner van Alpecin-Deceuninck – net zoals vorig jaar – om te gaan crossen in Val di Sole. Met succes, want Vandeputte werd er verrassend en zeer sterk tweede. “Sneeuw en ijs zijn op mijn lijf geschreven.”

‘Ik doe het gewoon heel graag, crossen in de sneeuw’

Hoe komt dat dan, dat Vandeputte zo van ijzige omstandigheden houdt? “In de jeugd was ik altijd een van de kleinste renners. Op kracht kon ik met andere woorden geen crossen winnen, dus moest ik het hebben van mijn techniek. Daar heb ik echt geleerd om met techniek veel goed te maken. Dat in combinatie met het feit dat ik gewoon heel graag fiets in de sneeuw, zorgde ervoor dat ik goed was in Val di Sole. Vanaf de verkenning voelde ik me er echt heel goed. Alles ging goed. Dat doet heel veel in zo’n sneeuwcross. Als je tijdens de verkenning al zou kloten, weet je dat het een slechte cross gaat worden.”

“Tweede in een wereldbekermanche, dat is natuurlijk een resultaat waar ik tros op ben”, aldus Vandeputte. Dat resultaat is een mooie uitschieter in het constante seizoen van de 22-jarige Belg. Hij is inmiddels een quasi zekerheid in de top-10. “Dat ik constant presteer, bewijst ook mijn vijfde plaatsen in het klassement van de Wereldbeker en de Superprestige en mijn zesde plaats in de X2O Trofee. Ik heb duidelijk een stap gezet tegenover vorig jaar.”

Dromen van eerste startrij en sneeuw op WK

Stappen zetten. Het is iets wat Vandeputte vaak laat vallen in het gesprek: “Ik wil elk jaar blijven groeien. Ik wil binnen een aantal jaren mijn plekje afdwingen bij de echte toppers van het veldrijden. Dan heb ik het natuurlijk niet over Van Aert en Van der Poel, maar over mannen als Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar. Daar wil ik me tussen zetten, daar cross ik voor.”

In de UCI-ranking is Vandeputte alleszins de eerste Belg na Vanthourenhout, Iserbyt en Sweeck. Het zegt niet alles, maar het toont wel aan dat Vandeputte een zeer goed seizoen aan het draaien is. Die plaats in de UCI-ranking is iets wat Vandeputte zelf aanhaalde. Niet omdat hij wilde opscheppen, maar omdat dat een van zijn doelen was dit seizoen.

“Ik wilde heel graag in de top-8 staan. Dat zou namelijk betekenen dat ik op het WK – als ik in de selectie zit – op de eerste startrij zou mogen starten. Dat zou echt heel vet zijn.” Naast dromen van de startrij, droomt de jonge Vlaming ook van sneeuw in Hoogerheide. “Absoluut ja. Stel je voor dat de weersomstandigheden hetzelfde zijn als tien jaar geleden in Hoogerheide, toen daar sneeuw lag, dan weet je niet wat er kan gebeuren hé”, zei Vandeputte met een grote glimlach tegen WielerFlits.

Studie

Naast het dromen over het wereldkampioenschap, moet Vandeputte ook tijd maken om in de boeken te duiken. Hij studeert namelijk aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, waar hij Crossmedia Management volgt. “Het is een richting over sociale media en communicatie. Dat interesseert me wel.” Het combineren van het studeren en crossen vergt wel veel van de 22-jarige renner. “Het is zeker niet makkelijk, het kost veel energie.”

“Het is wel tof om te zien dat een aantal andere crossers ook nog verder studeren, vroeger was dat totaal niet het geval.” Joran Wyseure, Emiel Verstrynge en Jente Michels zijn drie voorbeelden van crossers die ook nog altijd studeren. “Ik vind het mooi dat er ook nog een leven is naast de cross. Er zijn ook andere dingen die we mogen ambiëren, zoals een diploma.”

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!

Profiel Niels Vandeputte Naam: Niels Vandeputte

Land: België

Leeftijd: 22 jaar

Categorie: Elite mannen

Ploeg: Alpecin-Deceuninck

Favoriete cross: Niet Val di Sole, maar Loenhout staat bij mij op 1. Niet voor het parcours, maar voor de sfeer en de supporters. Ik woon op slechts tien kilometer van de cross, dus het is mijn thuiscross.

Als ik geen crosser was, was ik: Waarschijnlijk nog verder aan het studeren. Maar ik fiets echt heel graag, ik zou het voor geen geld van de wereld willen en kunnen missen.

Carrièredoel: Vaste waarde in de cross worden. Ik ben als 10-jarige beginnen crossen met als doel later grote crossen te kunnen rijden. Als ik mezelf nu zou zien als ik 10 jaar was, zou ik het bijna niet geloven. Nu is het grote doel om de aansluiting met de top te maken.

Bijgelovig: Nee, niet echt. Ik heb dit jaar ook al met rugnummer dertien gereden. Dat maakte me niet uit.