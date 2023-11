Zeger Schaeken • vrijdag 24 november 2023 om 13:13

Vrijdag, de dertiende: Lander Loockx is de voedingsspecialist van het peloton

Interview Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je in onze winterse rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’ een interview met een crosser of veldrijdster die in een van de weken voordien als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien in Superprestige Niel: Lander Loockx.



In de ontzettend zware modder in Niel kwam Loockx nooit echt in de wedstrijd. Een van de oorzaken was een minder goede start, vertelt hij. “Daardoor moest ik vanaf het begin al achtervolgen. Op zich voelde ik me niet slecht, maar echt opschuiven en richting die top-10 gaan zat er niet in. Dat is jammer, maar het was ook een heel aparte cross. Zo’n diepe modder is echt wel uniek, dat zien we niet vaak.”

Van het lichtblauwe truitje van TDT-Unibet bleef na afloop dan ook niet veel over. Loockx rijdt sinds het begin van het veldritseizoen voor de Nederlandse ploeg, nadat hij enkele jaren bij het Belgische Deschacht-Hens-Maes reed. “Ik ben bij Tour de Tietema-Unibet terechtgekomen via mijn trainer (Danny Stevens, red.). Die had al een coureur bij de ploeg rijden, Tomáš Kopecký. Hij had alleen maar goede dingen over de ploeg gehoord en hij wist natuurlijk dat ze een stap hoger wilden zetten. Zo zijn we in contact gekomen met de jongens van TDT-Unibet.”

Wegcarrière in de lift

“Zij vonden het ook erg interessant om er een crosser bij te hebben. Op die manier kunnen zij ook publiciteit krijgen in de winter, iets wat natuurlijk moeilijk is als je alleen maar wegrenners hebt. Eigenlijk zijn we redelijk snel tot een akkoord gekomen. Voor mij was het ook de ideale combinatie van het veldrijden en het wegwielrennen. Het speelde overigens al langer in mijn hoofd om meer richting een wegploeg te gaan.”

Loockx begon twee jaar geleden namelijk steeds beter te presteren op de weg. Hier en daar begon hij een koers te winnen en verzamelde hij een aantal ereplaatsen. “Opeens ging dat heel goed. Toen wilde ik nog een jaar afwachten, maar eigenlijk was het dit jaar ook een goede zomer. Dan was het voor mij duidelijk dat ik de stap wilde maken naar de weg. Er was ook wel interesse van andere wegploegen, maar ik wilde blijven crossen. Bij die andere wegploegen werd ik niet ondersteund in het crossen, wat bij Tour de Tietema-Unibet wel het geval is. Dat heeft de doorslag gegeven.”

Voedings- en dieetkunde

In de toekomst wil de Vlaams-Brabander dus ook blijven crossen. “Dit seizoen doe ik een goede 20 crossen. Misschien wordt dat de komende jaren iets minder als het goed gaat in de zomer, maar veel minder zal dat nooit zijn. Een beter wegprogramma gaat me in principe ook beter maken als crosser. Kijk maar naar Thibau (Nys, red.), je plukt daar echt de vruchten van. Ik ben ervan overtuigd dat dat bij mij ook een positief effect gaat hebben.”

Het verhaal van Loockx is overigens wel bijzonder. De 26-jarige renner koos ervoor om zijn studie niet aan de kant te zetten en af te studeren in Voedings- en dieetkunde aan de UCLL in Leuven. “Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan, maar het was wel lastig. Het heeft mijn carrière vertraagd. In mijn laatste jaar moest ik bijvoorbeeld 14 weken halftijds stage doen. Als je dan moet opboksen tegen renners die volledig kunnen focussen op de cross… Ook de periodes van de examens waren lastig. Het was een moeilijke combinatie, maar het geeft me nu wel rust dat ik mijn diploma heb.”

“Moest het ooit mislopen, heb ik iets achter de hand.” Sinds zijn studie is afgerond, gaat het opmerkelijk beter in het veld en op de weg. Waar hij vroeger wat meer in de achtergrond reed, komt Loockx steeds vaker in beeld. “Voor mij is het na mijn studie pas echt begonnen. Ik heb veel meer tijd om te trainen en om te rusten. Er is een grote stap gekomen en ik blijf ook stappen zetten, ook al ben ik ‘al’ 26. Deze winter is ook al veel beter dan vorig jaar. Nu is het zaak om bij TDT-Unibet te blijven groeien.”

Zelf naar de winkel voor de beste producten

Zijn studie Voedings- en dieetkunde heeft Loockx wel veel opgebracht. Zo kan hij de materie toepassen op zijn eigen carrière. “Ik maak altijd mijn eigen voedingsstrategie voor de wedstrijden. Ik lijst heel duidelijk op wat ik wanneer moet eten, daar haal ik echt wel mijn voordeel uit. Op WorldTour-niveau zullen ze dat soort zaken wel allemaal op een rijtje hebben, maar op ‘ons’ niveau niet. De beste voeding, de nieuwe samenstellingen, de timing… Dat soort zaken.”

“Ik probeer daar veel tijd in te steken, omdat ik echt geloof dat het een groot verschil kan maken. De voorbije jaren had ik niet altijd de beste producten vanuit de ploeg, dus ging ik het af en toe zelf kopen. Ik wist gewoon dat ik er zoveel extra kon uithalen, dus wilde ik erin investeren. Bij Tour de Tietema-Unibet ga ik me daar geen zorgen over moeten maken. Misschien kan ik op de stages wel de andere renners wat bijpraten, dat zal ik zeker doen als er jongens zijn die daar interesse in hebben.”

In het crossen is een gedetailleerde voedingsstrategie natuurlijk ook van belang, maar op de weg speelt het een nog veel grotere rol. “Zeker wanneer je slopende en lange koersen, zoals de wedstrijden in het klassieke voorjaar, gaat rijden. Dat zijn trouwens ook de koersen waar ik mezelf volgend jaar wil gaan testen. De ploeg denkt daar hetzelfde over. Verder zouden ook sprintwedstrijden mij moeten liggen. Lastige wedstrijden waar de koers kan gewonnen worden met een sprint van een kleine groep, dat ligt in principe ook binnen mijn mogelijkheden.”

Grote ronde?

“Maar goed, het zal vooral een jaar zijn waarin ik veel zal ontdekken. Het gaat toch echt een ander niveau zijn dan ik gewoon ben, dus ik wil nog niet te veel verwachtingen uitspreken op voorhand. Ik droom natuurlijk ook van grote klassiekers en grote rondes. Ik wil ontdekken of ik dat aankan of niet. Volgens mij kan ik daar alleen maar positieve zaken uithalen. Maar dat zullen we wel zien in de toekomst”, houdt Loockx de boot nog wat af.

Eerst rest er de renner uit Bertem nog een tweetal maanden in het veld. Door de stages met de ploeg is het voor hem niet mogelijk om zich te richten op de klassementen. Hoe stelt hij zichzelf dan een doel? “Eigenlijk is voor mij elke wedstrijd even belangrijk. Ik probeer gewoon elk jaar beter en beter te rijden. En elke wedstrijd komt op tv, dus dat is ook belangrijk voor de sponsors. Echt een doel stellen, is moeilijk. Doordat ik minder wedstrijden rijd en minder UCI-punten verzamel, is mijn startpositie vaak slecht.”

“Soms moet ik op de vierde rij starten. Na een ronde kom je dan door op plaats 25 met een achterstand van 35 seconden. Dan is het lastig om nog vooraan te geraken. Dat zijn de nadelen, maar daar moet je mee leren omgaan. Het is gewoon zo en we kunnen er niks aan veranderen. Ik probeer elke week zo kort mogelijk tegen die top-10 te zitten. In kleinere wedstrijden, waar misschien niet iedereen aanwezig is, kan ik wel een wat kortere uitslag rijden. Daar ga ik voor”, besloot Loockx.

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!