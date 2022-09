Vrijdag, de dertiende: Arne Baers wil aansluiting maken met beloftentop

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien in Exact Cross Beringen: Arne Baers.

“Goh, ik ga eerlijk zijn. In heel mijn carrière heb ik nog nooit met nummer dertien gereden”, vertelt Baers ons. “Ik heb het eigenlijk steeds kunnen omzeilen. Bij de wedstrijden in de jeugd moest je in een rij aanschuiven en kreeg je op volgorde je startnummer. Als ik zag dat ik nummer dertien ging krijgen, schoof ik altijd een aantal plaatsen naar achter in de rij.”

‘Dook als vijfde laatste het veld in’

Zondag 25 september was een spannende dag voor Baers. De renner van het Tormans CX Team reed namelijk met de Exact Cross Beringen zijn thuiscross. Baers is geboren en getogen in Beringen, wat die cross natuurlijk extra speciaal maakte. “Bij de junioren kon ik er al eens winnen, het parcours ligt me. Ik hou van lastige crossen met veel hoogtemeters, ik klim echt heel graag”, aldus Baers.

Toch begon de cross in Beringen niet zoals gehoopt. De Limburger moest starten op de vierde rij en geraakte meteen ingesloten. “Na de eerste bocht zat ik echt bij de laatste vijf à zes renners in koers. Ik wist dat ik rustig moest blijven en niet meteen iedereen moest inhalen met een gigantische inhaalpoging, dat zou ik later bekopen. Mijn eigen tempo rijden en zo opschuiven, was de juiste keuze.”

Baers schoof ook flink op, in de slotronde reed hij zelfs de top-15 binnen en kwam hij terecht op plaats dertien. “Daar ben ik zeer tevreden mee.”

Belangrijke overstap naar Tormans CX Team

“Als ik een betere start kende, zat er misschien meer in dan een dertiende plaats. Maar daar wil ik niet te veel aandacht aan besteden, ik ben blij met het resultaat”, relativeerde de Vlaming. Met een dertiende plaats in Beringen en een achttiende in Kruibeke, is de 20-jarige crosser goed aan het seizoen begonnen. Een goede zomer en een nieuwe omgeving, speelt daar zeker een rol in, vertelde Baers: “Ik heb deze zomer een mooie transfer kunnen maken naar het Tormans CX Team, dat is echt ideaal. Na twee heel goede weken stage in Spanje, voelde ik me echt goed.”

Baers reed daarvoor al in dienst van Tormans, maar dan in het tenue van Acrog-Tormans. Na zijn mindere seizoen van vorig jaar, waar hij te kampen kreeg met een gebroken pols, versierde Baers toch een transfer naar het Tormans CX Team. Ook op de weg zet de Limburger een stap, hij zal daar in het tenue rijden van het opleidingsteam van Intermarché-Wanty-Gobert. “Ik wist dat die transfer mogelijk was, maar het was toch een beetje een verrassing. Dat ze met het vertrouwen geven na een minder goed jaar, zegt veel.”

Voordat Baers voor Tormans reed, koerste hij in het tenue van de jeugdploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Dat waren vijf mooie seizoenen, ik heb er een aantal grote overwinningen geboekt (o.a. Koppenbergcross bij de junioren, red.). Het voelt wel goed om de overstap naar Tormans gemaakt te hebben. Ik voel me er echt heel goed. Ik heb zeker en vast geen spijt van eerder gemaakte keuzes.”

Vanaf zeven jaar al op de fiets: “Veldrijden leuker dan koersen op de weg”

De 20-jarige veldrijder zit trouwens al bijzonder lang op de crossfiets. Op zijn zevende begon Baers namelijk met veldrijden. “Het begon met trainingen bij de wielerschool in de provincie. Ik vond dat echt heel leuk. Vanaf het moment dat je competitie kon rijden in België, ben ik er dan ook meteen me begonnen. Naast het veldrijden reed ik ook op de weg, maar ik crosste liever omdat dat individueler is. Ik heb er dan ook voor gekozen om me daarin te specialiseren.”

In die vele jaren op de fiets heeft Baers een liefde ontwikkeld voor het klimmen. De veldritten met veel hoogtemeters, zoals zijn thuiscross in Beringen bijvoorbeeld, maken hem dan ook het meest enthousiast. “Ik kick wel een beetje op zwaardere omlopen. Ik klim heel graag en ben daar ook in het voordeel met mijn lichtere gewicht. Crossen als die in Beringen en op de Koppenberg, sluiten het beste bij mijn mogelijkheden aan. Aan de andere kant is veldrijden een complete sport en moet je alles goed kunnen, ik probeer dan ook op alle terreinen te vooruitgang te boeken.”

Samen met de gebroeders Wellens richting de top van de beloften

Met zijn dertiende plaats op de lastige omloop in Beringen, was Baers de zesde belofte in de uitslag. Pim Ronhaar, Witse Meeussen, Thibau Nys, Jente Michels en Emiel Verstrynge eindigden nog voor hem. “De echte top van de U23 is nog iets beter en sterker, dat moet ik toegeven. Ik hoop echter dat ik in de komende twee jaar de aansluiting kan maken naar de top van de beloften, dat is het doel. Daarnaast heb ik dit jaar de top-15 voor ogen in de elite-categorie, dat is een soort mijlpaal voor derdejaars beloften. Het zou heel goed zijn om een vaste waarde te worden in de top-15, zo word je natuurlijk ook sterker.”

“De rol van Bart en Geert Wellens (ploegleiders bij Tormans CX, red.) is daar best groot in. Zij maken mij echt sterker”, legde Baers uit. “Met hun tips en trainingen kan ik echt veel progressie boeken. Op training kan ik me nu ook optrekken aan renners als Corné van Kessel en Kevin Kuhn, die toch nog een niveau hoger zijn. Ik probeer alles wat er gezegd wordt op te vangen en toe te passen tijdens de trainingen en wedstrijden.”

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!

Profiel Arne Baers Naam: Arne Baers

Land: België

Leeftijd: 20 jaar

Geboorteplaats: Beringen, België

Categorie: Beloften mannen

Ploeg: Tormans CX Team

Favoriete cross: Koppenberg

Als ik geen crosser was, was ik: Hardloper of triatleet

Bijgelovig: Beetje, nummer 13 aantal keer vermeden

Carrièredoel: Profrenner worden