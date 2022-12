Vrijdag, de dertiende: Kevin Kuhn is de koning van de eerste rechte lijn

Interview

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien in de Wereldbeker Antwerpen: Kevin Kuhn.

Kuhn, een relatief jonge Zwitserse crosser, zakte naar Antwerpen af met vermoeidheid in de benen. Daarnaast is zand ook niet de favoriete ondergrond van Kuhn, waardoor de verwachtingsboog niet al te strak gespannen stond. “Ik ben momenteel veel aan het trainen, dus echt fris was ik niet in Antwerpen”, vertelde Kuhn aan WielerFlits. “Crossen in het zand is ook iets heel specifieks en een hoop renners zijn daar echt gespecialiseerd in. Dat is bij mij niet het geval.”

“Ik reed dan ook niet echt goed, maar het was wel oké. Ik vond het wel een leuke wedstrijd, er waren heel veel toeschouwers langs het parcours.” De aandachtige toeschouwer, in de woonkamer dan, merkte ook iets op bij de start. Kuhn stond op de eerste rij, met achter hem Wout van Aert. Twee rijen achter Van Aert stond dan weer Mathieu van der Poel.

Toeval? Nee, Jan Boven – coach van Van Aert – vertelde ons dat ze uitdrukkelijk die startpositie wilden. Dat heeft alles te maken met de startsnelheid van Kuhn, die immens is. De Zwitser is dit seizoen dé snelle starter van het veld. “Het is wel cool dat ze daardoor achter mij gingen staan. Ik wist het zelf nog niet”, lachte Kuhn.

Snel starten heeft twee gezichten

“Ik weet eigenlijk niet hoe dat dat komt, dat ik zo goed ben in het starten. Misschien is mijn reactiesnelheid, naast mijn startsnelheid, ook gewoon echt goed. Maar het is ook niet altijd iets positief, dat snelle starten. Ik moet namelijk een manier vinden om na die goede start ook te kunnen blijven aanhaken bij de eerste renners. Soms is dat niet het geval, dan heb ik precies te veel krachten verloren in de eerste minuut.”

Het is wel iets waar Kuhn mee bezig is, zijn krachten proberen goed te verdelen en er goed over na te denken. “Ik kijk bij elk parcours of een snelle start een voordeel is. Als de start niet té lang is of als er een gevaarlijke bocht is, dan wil ik als eerste het veld in. Als de start echter best lang is, verkies ik om bij iemand in het wiel te kruipen.”

Naast zijn snelle starten is ook de consistentie van Kuhn opvallend. De crosser van Tormans CX, de ploeg waar hij sinds het seizoen 2020-2021 voor koerst, eindigde dit seizoen nog maar tweemaal buiten de top-10. Bovendien had hij ook een mooie uitschieter op het EK in Namen, waar hij verrassend vijfde werd.

“Dat parcours in Namen lag me echt. De vijfde plaats was voor mij ook wel een grote verrassing. Waar een hoop renners de rol moesten lossen op het einde of pech kenden, kon ik er mijn tempo vasthouden. Voor de rest heb ik dit seizoen het doel om gewoon heel constant te zijn en telkens op de afspraak te zijn.”

Eerste crossen op de mountainbike

Dat Kuhn in Namen goed presteerde, heeft veel te maken met zijn achtergrond als mountainbiker. In Zwitserland is mountainbiken dé populairste wielersport. “Zoals heel veel jonge Zwitsers ben ik ook begonnen als mountainbiker. In de winter reed ik dan een paar crossjes, om me bezig te houden in het off season. Die wedstrijden reed ik dan ook gewoon op de mountainbike, een crossfiets had ik nog niet. Het crossen lag me dan steeds meer en meer. Ik huurde een crossfiets, twee jaar later kochten we er eentje en als U17 had ik twee veldritfietsen. Toen is het echt begonnen.”

In het seizoen 2015-2016 werd Kuhn zesde op het EK bij de junioren en vierde op het WK-U19. Als laatstejaars belofte deed hij het nog beter door tweede te worden op het WK. Niet zomaar een WK, want het kampioenschap werd georganiseerd in het Zwitserse Dübendorf.

“Dat was zonder twijfel de meest speciale dag uit mijn carrière. Het was ook de eerste keer dat ik druk van buitenaf voelde. Ik behoorde tot de grote favorieten en het was heel lang geleden dat een Zwitser een medaille pakte op het WK, laat staan in eigen land. Ik kreeg heel veel aandacht op voorhand, daar moest ik wel aan wennen. Maar uiteindelijk ging alles goed en won ik zilver.”

Goede band met Bart Wellens

“Na dat WK ben ik terechtgekomen bij Tormans CX, de ploeg van Geert en Bart Wellens. Met die laatste heb ik een erg goede band. Als ik doorheen de week in België blijf, in een appartementje van de ploeg in Geel, is hij er steeds voor mij. We spenderen veel tijd samen.” Ondertussen begrijpt Kuhn het Nederlands van Wellens etc. en kan hij het ook best goed lezen, maar spreken is nog moeilijk. De moedertaal van de Zwitser is Duits, hij komt namelijk uit de streek rond Zürich.

De rest van het seizoen staat bij Kuhn, die getraind word door ex-MTB’er Florian Vogel, in het teken van het wereldkampioenschap in Hoogerheide. Dat WK is hét grote doel van het seizoen. “De internationale wedstrijden zijn gewoon het belangrijkste, zeker het WK. Ik wil er in de top-10 eindigen. Als dat lukt, zal ik een tevreden renner zijn. Nu dat de fast guys terug zijn met Van Aert, Van der Poel en Tom Pidcock, is dat gewoon niet vanzelfsprekend.” Tot slot noemt Kuhn ook het Zwitsers kampioenschap, waar hij zijn titel voor het derde jaar op rij zal proberen te verlengen.

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!

Profiel Kevin Kuhn Naam: Kevin Kuhn

Land: Zwitserland

Leeftijd: 24 jaar

Categorie: Elite mannen

Ploeg: Tormans CX

Favoriete cross: Heusen-Zolder. Het WK bij de junioren was daar en dat was mijn eerste echt goede resultaat, internationaal gezien dan. Ik rijd er doorgaans altijd goed.

Als ik geen crosser was, was ik: Vroeger werkte ik als elektricien, dus waarschijnlijk dat. Ik doe ook heel veel verschillende sporten graag, cross-country skiing bijvoorbeeld. Maar of ik daar goed in ben, dat is iets anders.

Carrièredoel: Een medaille winnen op een kampioenschap of een wereldbekermanche winnen.

Bijgelovig: Nee, ik sta rationeel in het leven.