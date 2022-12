Vrijdag, de dertiende: Vandebosch zingt eventjes Toontje lager, maar hoopt vurig op thuis-WK

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien van de Wereldbeker Val di Sole bij de elite mannen: Toon Vandebosch.

Dat het glibberen en glijden was in de Italiaanse bergen, is een understatement. De 23-jarige crosser van Alpecin-Deceuninck had zich er veel van voorgesteld. “Alleen dat ging niet zoals gepland”, vertelt Vandebosch. “Mijn start was best wel ça va. Ik dook net achter Mathieu van der Poel de startstrook af, voor plek zes, zeven en acht. Een goed wiel, dacht ik. In zijn slipstream wilde ik mee naar voren schuiven. Maar ik zag snel dat hij niet top was, vooral op technisch vlak. Dat verbaasde me, want hij is daarin een van de betere. Maar sneeuw en ijs heeft hij nog niet veel meegemaakt. Je kon ook niet voluit rijden en het was een van de minst zware parcoursen tot nu toe. Resultaat rijden had puur met vertrouwen te maken. Mathieu had alleen niets te winnen en vooral te verliezen, met het oog op het voorjaar.”

“Hij ging nogal eens vaker uit de klikpedalen dan normaal, het leek of dat hij het niet nodig vond om risico’s te nemen”, gaat hij verder. “In de derde of vierde ronde maakte ikzelf een stom schuivertje, zoals iedereen. Mijn schoen ging daarbij kapot en daarmee ben ik even aan het sukkelen geweest. Ik verloor er veel tijd en plaatsen door, al kon ik uiteindelijk toch nog opschuiven. Ik baalde wel van die dertiende plek, want ik had er veel meer van verwacht. Dit soort parcoursen vind ik leuk, die moeten me doorgaans liggen. Mannen als Wout van Aert, Tom Pidcock en Lars van der Haar waren er dan ook nog niet. De kans voor een top-10 stijgt daardoor voor mij. Ik wilde me tonen. Timon Ruëgg werd vijfde, die kan ik normaal hebben.”

Een paar mindere weken

Vandebosch begon het seizoen op een steady niveau. Tot en met de Jaarmarktcross in Niel op elf november eindigde hij in al zijn crossen bijna steevast op de plekken zes tot negen. De laatste weken valt hij echter steeds vaker buiten de top-10. “Conditioneel gezien was ik niet helemaal top”, geeft hij toe. “Ik ben iets intensiever gaan trainen richting de kerstperiode en het Belgisch kampioenschap. Ook heb ik de laatste wedstrijden moeten afrekenen met pech. In de Wereldbeker van Antwerpen trapte ik mijn ketting in tweeën, daar had ik echt een pechdag. In de Wereldbeker van Dublin reed ik dan plat en nu in Val di Sole ging mijn schoen dus kapot bij de glijpartij. Drie weekenden dat ik dus echt wel iets voor had, moet ik zeggen.”

Wat ook opvalt in de wedstrijden van de jonge Belg, is het feit dat hij ’s weekends eigenlijk maar één cross rijdt. Net zoals ploeggenote Puck Pieterse en Fem van Empel dat bij de vrouwen doen. “Voorafgaand aan het seizoen heb ik gezegd dat ik me wil focussen op de Wereldbeker. Ik wilde daar nog een klassement aan toevoegen en dat is uitgedraaid op de Superprestige. Die twee rijd ik volledig. Maar net van dat laatste klassement, zijn de laatste weken niet veel wedstrijden geweest. En dus reed ik ook weinig weekenden met twee crossen. De X2O Trofee rijd ik niet volledig. Ik ben nog jong en ik vind het belangrijk om toekomstgericht te werken. Nu betekent dat iets meer trainen, iets minder veldritten.”

Bewust toewerken naar het WK

De crosser was voor Val di Sole op wegstage met Alpecin-Deceuninck in Benicasim. Na de trip naar Italië vloog hij terug naar Spanje, voor nog een ministage met louter de crossploeg. Donderdag keerde de zesde Belg op de UCI Ranking terug. “Of dat als mijn positie voelt? Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Toon Aerts is daar tussenuit gevallen, Quinten Hermans rijdt niet een volledig crossprogramma en ook Wout van Aert staat nog onder mij. Dat zijn namen die normaal gesproken boven mij gerangschikt zouden zijn. Het BK veldrijden gaat mij misschien wel de bevestiging geven dat ik écht de zesde Belg ben. Maar er zijn zo veel verschillende factoren die dat beïnvloeden. Zo pak ik in de Wereldbeker veel punten.”

Vandebosch beleeft weliswaar een mindere periode, hij hoopt nu wel de basis te leggen voor een WK-deelname in het Nederlands Hoogerheide. “Dat is voor mij vlakbij, vroeger trainde ik veel in die omgeving. Mijn supportersclub bevindt zich in Stabroek, een dorp naast Hoogerheide net over de grens in België. Ik wil daar écht graag rijden, omdat het voor mij voelt als een thuiscross. Ikzelf woon in Westmalle en ga er alles aan doen om de selectie te halen. Ik heb de laatste weken veel getraind en in Spanje gezeten, om goed te zijn in de kerstperiode. Ik rijd een selectief programma: Gavere, Zolder, Diegem en dan een week niet. Dan volgen Koksijde, Gullegem, Zonhoven en het BK. Zo hoop ik klaar te zijn voor het WK.”

Profiel Toon Vandebosch Naam: Toon Vandebosch

Land: België

Leeftijd: 23 jaar

Categorie: Elite mannen

Ploeg:Alpecin-Deceuninck

Favoriete cross:De Sluitingsprijs in Oostmalle. Dat is de cross in het dorp naast ons, ik woon in Westmalle. Het is een beetje een zandcross, dat ligt me normaal goed. En stiekem ook een beetje omdat het de laatste van het seizoen is, haha!

Als ik geen crosser was, dan was ik:Waarschijnlijk politieagent. Tegenwoordig doen mensen dat niet zo rap, maar mij spreekt het aan. Ikzelf heb een Duitse herder (een prachtige hond genaamd Tara Vandecross, toont zijn WhatsApp-profielfoto, red.), daarmee ga ik ook naar een club om ermee te trainen. Daarmee iets bij de politie doen, lijkt me ook erg tof.

Carrièredoel: Als ik stop, dat ik kan zeggen dat ik het maximale eruit heb gehaald met een paar podiumplekken. Concreet zou ik steevast willen meedoen met de besten, dus voor de top-5 in iedere veldrit.

Bijgelovig: Ja, enorm eigenlijk haha! Ik rijd graag met rugnummer 23 of 32. Bij de junioren heb ik daar heel veel mee gereden en volgens mij ook al die wedstrijden gewonnen. Drie min twee is één, haha. Ook speld ik altijd vóór mijn wedstrijdmaal steevast mijn rugnummer op mijn tenue. En daags voor een cross eet ik standaard altijd hetzelfde: spaghetti bolognese.