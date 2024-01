Niels Bastiaens • zaterdag 20 januari 2024 om 19:13 zaterdag 20 januari 2024 om 19:13

Vrijdag, de dertiende: Badmeester Mathijs Wuyts emotioneerde Thibau Nys met Belgische titel

Interview Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je in onze winterse rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’ een interview met een crosser of veldrijdster die in een van de weken voordien als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien van BK bij de mannen elite: Mathijs Wuyts.

De 25-jarige Wuyts werd dan wel dertiende tussen de profs, maar eigenlijk was dat van ondergeschikt belang. De Vlaams-Brabander was namelijk de eerste niet-prof die in Meulebeke over de aankomst kwam, en dat leverde hem de Belgische titel bij de Elite 2 (de voormalige Elites zonder contract) op. Net zoals Eli Iserbyt werd Wuyts na afloop door Belgian Cycling op het podium gehuldigd met een tricolore, wat de nodige emoties loswerkte.

“Alles kwam voor mij plots bij elkaar”, legt Wuyts uit. “Het was altijd mijn jeugddroom om prof te worden. Ik cross al zo lang dat ik alle reeksen heb meegemaakt: van de miniemen, tot de aspiranten, junioren en beloften. Als je dan een paar jaar geleden net geen prof kunt worden, en je moet op jezelf gaan rijden bij een kleiner ploegje, was dat lastig. Nu zat het allemaal mee. Dat geeft veel voldoening voor alle opofferingen die wij als Elite 2-renners doen. We werken voltijds, maar trainen ook nog eens even hard als alle anderen.”

Profdroom

Wuyts werkt als redder (ook wel badmeester, red.) in het zwembad van Tremelo. “Omdat die job het best te combineren is met een wielercarrière. Vroeger had ik ambities om het tot prof te schoppen. In mijn beloftentijd waren er momenten dat ik vrij goed reed. Anders word je op de BK’s niet twee keer vierde, kort na namen als Timo Kielich, Lander Loockx en Niels Vandeputte. Dan begin je er in te geloven dat het moet lukken om ook prof te worden. Alleen was mijn consistentie niet goed genoeg om wekelijks die resultaten neer te zetten. Zo ben ik in de Elite 2-categorie beland.”

En dan kan je maar beter die Belgische titel meepikken, dacht Wuyts. “In het begin van het seizoen voelde ik me zeker niet bij de favorieten, maar de laatste weken, en dan vooral in de kerstperiode, vond ik mijzelf goed rijden. Sindsdien ben ik erover beginnen denken. Wat als alles honderd procent goed zit, wat als alle puzzelstukjes honderd procent in elkaar vallen? Dan zou het misschien kunnen lukken. Maar het doel was vooral om op dat podium te geraken.”

Wuyts kon de waardeverhoudingen ook lastig inschatten, omdat hij weinig B-crossen tussen de Elite 2-renners rijdt. Heel bewust kiest hij ervoor om vooral klassementscrossen bij de profs te rijden. “Het is voor mij veel plezanter om voor een twintigste plaats bij de profs te rijden, zoals in Koksijde en Baal, dan voor het podium te gaan in een B-cross. Die crossen worden tegenwoordig minder gewaardeerd. Het volk komt er niet meer naar zien, het belang is minder groot. Dan kies ik er liever voor om proberen niet gedubbeld te worden tussen de grote jongens, in die geweldige sfeer.”

Nu nog stap naar de profs?

Een stapje hoger ziet Wuyts zichzelf niet meer zetten. “Pas op, mocht ik de kans krijgen, dan twijfel ik niet hé. Dan ga ik er de volle honderd procent voor. Dat doe ik trouwens nu ook al, alleen moet ik nog die 38 uur per week in het zwembad zijn. Ik moet daar eerlijk in zijn: het crosspeloton is vrij jong. Ikzelf ben 25, op die leeftijd worden weinig renners nog prof. Als je kijkt naar Gerben Kuypers vorig jaar, die reed prachtig rond, maar zelfs hij had het nog lastig om een contract te vinden. Dan ben ik heel blij dat ik de zekerheid heb op het werk. Als ik eens een maand goed rijd, is dat prachtig. Maar als ik wat minder ben, is dat ook maar zo.”

De Vlaams-Brabander heeft dan ook vooral een grote passie voor de cross. “Ik krijg vaak de vraag waarom ik dit doe. Het kost veel geld, maar je krijgt er soms weinig appreciatie voor terug. Ik denk dat het bij mij vooral komt omdat ik het al heel lang doe. Het is een gewoonte geworden bij mij. De drang om competitie te doen is groot, zeker omdat ik elk seizoen een aantal wedstrijden heb dat ik goed presteer. Dan denk ik: het zou zonde zijn om te stoppen.”

“Mocht ik nu elke week gedubbeld worden en zondag niet mee hebben gedaan om een ereplaats op het BK, dan zou mijn verstand wel zeggen: je kunt beter wat meer gaan werken voor je toekomst. Maar nu kies ik er nog voor om de tijd die ik heb wel vol te investeren in de cross. Ik pak al mijn vakantie op in functie van de sport.”

Vriendschap met Thibau Nys

Tussen al het werken in het zwembad door, is Wuyts vaak op pad met de leden van trainingsgroep Sunday Grupetto; een tienkoppige vriendengroep uit Tremelo en omstreken met ook collega-crossers Thibau Nys en Lander Loockx. “In de winter gebeurt dat extreem veel. Dan gaan we toch vaak een keer of drie per week trainen met de drie crossers van de groep. Als ik in de namiddag moet werken, dan gaan we ’s ochtends trainen. Maar vaak spreken we ook af voor andere dingen, want we zijn allemaal goede vrienden. Samen in het zwembad van Sven duiken, met z’n allen het WK kijken of gewoon wat zwanzen over de afleveringen van FC De Kampioenen: we amuseren ons altijd wel.”

Wuyts en Nys gaan dan ook way back. “Thibau is een aantal jaar jonger, maar ik ken hem al vanaf hij een jaar of tien is. We hebben samen in de jeugdploeg van KDL Trans gereden. Ik zat daar al via mijn papa, die de ploeg samen met de vader van Laurens en Diether Sweeck begonnen is. En Thibau is erbij gekomen via Sven. Zo heb ik eigenlijk heel de jeugd met Thibau samen gereden. De laatste jaren ben ik verhuisd naar Baal, nu woon ik op 500 meter van Thibau af. Dat maakt het heel gemakkelijk om ’s ochtends te sturen: gaan we samen nuchter lopen en daarna nog wat fietsen?”

Na de Belgische titel van Wuyts werd ook duidelijk hoe hard Nys en Loockx met hun makker meeleven. Nys onderbrak een interview om – behoorlijk emotioneel – met Wuyts mee te vieren. “Heel plezant. Dat komt vooral omdat we ons aan elkaar optrekken. Of het nu goed weer of slecht weer is, of het nu sneeuwt of niet: we motiveren elkaar dan toch om met z’n drieën te trainen. En Thibau weet: zij kunnen na die training naar de kinesist, of in de zetel naar FC De Kampioenen kijken. Maar ik moet mij haasten, rap mijn fiets poetsen en naar het werk gaan. Zij hebben daar respect voor.”

Trui tonen

Zijn Belgische trui zullen we in de profcrossen echter niet zien. “Ik heb al een mailtje gekregen van Belgian Cycling met het reglement. In de B-crossen mag ik hem aandoen en tijdens de A-crossen in de opwarming en parcoursverkenning. Maar zodra we richting de startzone gaan mag het niet, want dan is het recht voor Eli Iserbyt. Wat trouwens ook terecht is. Misschien dat ik volgend jaar in de eerste maanden van het seizoen meer B-crossen doe, want door de prestaties van Gerben Kuypers, Vincent Baestaens en Wietse Bosmans was de trui daar vaak weinig zichtbaar.”