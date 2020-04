‘Tour de France verplaatst naar 29 augustus tot 20 september’ dinsdag 14 april 2020 om 19:49

De Tour de France houdt de gemoederen behoorlijk bezig in de wielerwereld. Het laatste gerucht op deze drukke nieuwsdag komt op naam van Le Dauphiné Libéré. Volgens de Franse krant zal de Tour van start gaan op 29 augustus in Nice en op 20 september finishen in Parijs.

Eerder vandaag bevestigde de ASO dat de Tour de France verplaatst zal worden. De Franse president Emmanuel Macron heeft alle grote evenementen met publiek – zoals sportevenementen en muziekfestivals – tot midden juli verboden.

Indien de uitbraak van het coronavirus onder controle is, zou het drieweekse spektakel op 29 augustus van start kunnen gaan in het Zuid-Franse Nice. Volgens de Franse krant blijft de route ongewijzigd.

De finishdatum van 20 september zou betekenen dat de Tour en de het wereldkampioenschap wielrennen overlappen. Op 20 september staat ook de individuele tijdrit voor de mannen op de planning. De Vuelta zou verplaatst worden naar augustus.

Etappeschema Tour de France 2020 (volgens Le Daupiné Libéré)

Zat. 29 augustus – Etappe 1: Nice – Nice (170 km)

Zon. 30 augustus – Etappe 2: Nice – Nice (190 km)

Ma. 31 augustus – Etappe 3: Nice – Sisteron (198 km)

Di. 1 september – Etappe 4: Sisteron – Orcières-Merlette (157 km)

Woe. 2 september – Etappe 5: Gap – Privas (183 km)

Do. 3 september – Etappe 6: Le Teil – Mont Aigoual (191 km)

Vr. 4 september – Etappe 7: Millau – Lavaur (168 km)

Zat. 5 september – Etappe 8: Cazères-sur-Garonne – Loudenvielle (140 km)

Zon. 6 september – Etappe 9: Pau – Laruns (154 km)

Ma. 7 september – Rustdag

Di. 8 september – Etappe 10: Île D’Oléron – Île de Ré (170 km)

Woe. 9 september – Etappe 11: Châtelaillon-Plage – Poitiers (167 km)

Do. 10 september – Etappe 12: Chauvigny – Sarran (218 km)

Vr. 11 september – Etappe 13: Châtel-Guyon – Puy Mary (191 km)

Zat. 12 september – Etappe 14: Clermont Ferrand – Lyon (197 km)

Zon. 13 september – Etappe 15: Lyon – Grand Colombier (175 km)

Ma. 14 september – Rustdag

Di. 15 september – Etappe 16: La Tour-du-Pin – Villard-de-Lans (164 km)

Woe. 16 september – Etappe 17: Grenoble – Méribel (168 km)

Do. 17 september – Etappe 18: Méribel – La Roche-sur-Foron (168 km)

Vr. 18 september– Etappe 19: Bourg-en-Bresse – Champagnole (160 km)

Zat. 19 september – Etappe 20: Lure – La Planche des Belles Filles (klimtijdrit) (36 km)

Zon. 20 september – Etappe 21: Mantes-la-Jolie – Parijs (122 km)