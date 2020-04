ASO bevestigt uitstel Tour de France dinsdag 14 april 2020 om 18:43

De ASO heeft bevestigd dat de Tour de France zal worden uitgesteld. De organisator hoopt de wedstrijd op een ander moment te organiseren.

“Vanwege de maatregelen om de coronapandemie te bestrijden, is het niet mogelijk om de Tour de France van 2020 te houden op de data die in eerste instantie gepland waren”, stelt de ASO in een persstatement aan het Duitse persbureau DPA . “We werken nu aan uitstel.”

De Tourorganisator hield lang vast aan de geplande datum van 27 juni. Maar door nieuwe maatregelen van de Franse president Emmanuel Macron is de Tour gedwongen de wedstrijd uit te stellen. In een toespraak zei Macron gisteravond dat grote evenementen met publiek – zoals sportevenementen en muziekfestivals – tot midden juli verboden zijn.

De belangrijkste wedstrijd van het jaar zoekt momenteel naar een nieuwe datum. Volgens de Spaanse krant Marca zou de Tour verplaatst worden naar augustus en zou de Vuelta doorschuiven naar september. Deze geruchten zijn nog niet bevestigd.