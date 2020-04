“Tour in augustus, Vuelta in september, Giro in oktober” dinsdag 14 april 2020 om 09:47

Van een ding zijn we zeker: de Tour de France gaat niet van start op 27 juni. Wanneer dan wel? Le Parisien meende eerder al dat er plannen op tafel lagen om het event te laten doorgaan van 25 juli tot 16 augustus. Marca schrijft vandaag dan weer dat de drie grote rondes tot een pact gekomen zijn: “Tour in augustus, Vuelta in september, Giro in oktober.”

De Spaanse sportkrant Marca heeft naar eigen zeggen bronnen dicht bij de kalendermakers en weet dat ‘de drie grote rondes tot een pact zijn gekomen’. “De Tour de France staat nu ingepland in de eerste drie weken van augustus, de Vuelta a España in september en de Giro d’Italia in oktober. Tenminste als het coronavirus geen roet in het eten gooit, natuurlijk.”

En Marca weet nog meer. “De 3 grote rondes zullen geen etappes inleveren”, klinkt het. “Ook op de nieuwe kalender duren ze allemaal drie weken. Er zal ook minstens een week liggen tussen het einde van de ene grote ronde en het begin van de volgende.” Wordt vervolgd…