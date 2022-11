Rapportcijfers 2022: AG2R Citroën

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. De volgende ploeg die onder het vergrootglas ligt, is AG2R Citroën.

Doelen 2022



Teammanager Vincent Lavenu was voor het seizoen 2022 duidelijk over de ambitie van AG2R Citroën. Hij zette hoog in, maar na het goede jaar in 2021 mocht dat ook wel. De Fransen wilden graag een monument winnen en Lavenu zag daarin vooral een rol weggelegd voor Benoît Cosnefroy, maar vertrouwde ook op Greg Van Avermaet en Bob Jungels. AG2R Citroën wilde het beter doen dan in 2021, toen ze in iedere grote ronde een rit wonnen en Ben O’Connor vierde werd in de Tour de France. Daarnaast mikte Lavenu op een zevende of zesde plaats op de UCI Team Ranking en wilde hij meer winnen. In de Giro d’Italia zouden jonge klimmers een kans krijgen, terwijl O’Connor de Tour en Vuelta a España zou dubbelen.

Klassiekers

De klassiekercampagne voor AG2R Citroën begon hoopgevend. In Omloop Het Nieuwsblad speelden Greg Van Avermaet en Oliver Naesen het zo, dat ze na het sterkste duo Wout van Aert-Christophe Laporte de dichtste ereplaatsen grepen. De Belgen werden derde en vierde. Maar daar zou het wel bij blijven tot de Amstel Gold Race. Daarin leek het erop dat Benoît Cosnefroy zijn grote voorjaarsklassieker beethad, maar de fotofinish wees uit dat Michał Kwiatkowski zijn wiel toch eerder over de meet had geduwd. Die monumentale zege kwam er daarvoor en daarna niet van. Sterker nog: AG2R Citroën bleef er ver bij weg. Een veertiende plek van Clément Berthet in de Ronde van Lombardije was de beste poging.

Belangrijkste resultaten

Amstel Gold Race – (Benoît Cosnefroy)

Omloop Het Nieuwsblad – & 4e (Greg Van Avermaet, Oliver Naesen)

Waalse Pijl – 13e (Benoît Cosnefroy)

Ronde van Lombardije – 14e (Clément Berthet)

Ronde van Vlaanderen – 15e (Greg Van Avermaet)

Grote rondes

In de Giro d’Italia kregen de jonge klimmers binnen AG2R Citroën kansen om zichzelf te ontplooien. Zij zakten echter collectief door het ijs. Felix Gall, Nicolas Prodhomme en vooral Jaakko Hänninen bleken nog veel te licht om zichzelf te onderscheiden. Uiteindelijk werd oudgediende Mikaël Cherel de beste renner van de Franse equipe op een onzichtbare 23ste plek in het eindklassement. Ook in de ritten kwamen ze er niet aan te pas. Andrea Vendrame noteerde in de negentiende etappe de enige top 5-notering in de Italiaanse ronde. Hij werd vijfde; AG2R Citroën reed wel met het volledige achttal de Ronde van Italië uit.

Na de succesvolle Tour de France van 2021, keek de ploeg reikhalzend uit naar de editie van dit jaar. Maar dat liep uit op een groot drama. Ben O’Connor ging met veel vertrouwen van start en werd zelfs vooraf beschouwd als een podiumkandidaat. Maar een val in Denemarken, materiaalpech in de kasseienrit en een tweede valpartij in de achtste etappe wierpen hem ver terug. Een opgave volgde. Bob Jungels zorgde echter voor meer geluk. De Luxemburger kwam dit jaar terug van langdurig blessureleed en luisterde dat op met een ritzege op Châtel les portes du Soleil. Jungels was op plek elf de beste AG2R-man in de Tour.

Omdat de Tour en Giro misschien niet gebracht hadden wat Lavenu gehoopt had, trok de Franse ploeg ook met een sterke ploeg naar de Vuelta a España. Maar ook daar lieten de resultaten te wensen over. In de Giro en de Tour werd in beide gevallen slechts één keer een top-5 genoteerd. In de Vuelta was dat zelfs geen enkele. Van een erg rooskleurige Spaanse expeditie kunnen we dus niet spreken. In de slotweek steeg kopman Ben O’Connor wel naar de achtste plek in het eindklassement, maar dat was nu niet per se in de lijn der verwachting als je de Australiër de rest van het seizoen – voor de Tour, althans – bezig had gezien.

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – 23e (Mikaël Cherel)

Tour de France – 11e + ritzege (Bob Jungels)

Vuelta a España – 8e (Ben O’Connor)

Overige wedstrijden

In de overige wedstrijden werd het pijnlijk duidelijk dat de topresultaten van de ploeg behaald werden door slechts twee renners. Klassementsrenner Ben O’Connor zette wel de stijgende lijn voort. Hij werd achtereenvolgend zesde in de Ronde van Catalonië – waar hij in de eerste bergrit de sterkste was – en vijfde in de Ronde van Romandië. Hij was ook de best of the rest in het Critérium du Dauphiné, waar hij derde werd achter Primož Roglič en Jonas Vingegaard. Geoffrey Bouchard (achtste in de UAE Tour), Aurélien Paret-Peintre (tiende in Parijs-Nice) en Bob Jungels (zesde in de Ronde van Zwitserland) noteerden ook top-10’s.

In de eendagsklassiekers kwam AG2R Citroën een stuk beter voor de dag. In verreweg het merendeel van de 1.-koersen behaalden de Fransen een top-10 notering. Dat was vooral te danken aan Benoît Cosnefroy, met als hoogtepunten de zege in de GP de Québec en een tweede plaats in de Brabantse Pijl. Oliver Naesen werd zo ook zevende in de Bretagne Classic. Marc Sarreau (Cholet-Pays de la Loire) en O’Connor (Tour du Jura) wisten er ook een te winnen. Sarreau was ook de zegekoning van de ploeg. Samen met de eerste drie ritten in de Tour Poitou-Charentes won hij vier keer. Ook Geoffrey Bouchard (eerste etappe in Tour of the Alps) en Bastien Tronchon (derde etappe Vuelta a Burgos) waren zegezeker in 2022.

Al bij al moet teambaas Vincent Lavenu vaststellen dat zijn ploeg een waardeloos seizoen heeft gereden. Een typisch gevalletje ‘hoogmoed komt voor de val’. Uiteraard was het bij tijd en wijle niet slecht. Maar er werd ingezet op een monumentale zege, meer overwinningen dan in 2021 en een zesde of zevende plek op de UCI Team Ranking. Die drie doelstellingen zijn allemaal faliekant mislukt. Een veertiende plek in de Ronde van Lombardije was het grootste wapenfeit in de monumenten, er werd een zege minder behaald dan een jaar eerder – ook de kwaliteit daarvan was minder – en AG2R Citroën werd op de ploegranking van de UCI slechts vijftiende. Een jaar daarvoor eindigden ze nog op een achtste plaats.

Belangrijkste resultaten

GP de Québec – (Benoît Cosnefroy)

Brabantse Pijl – (Benoît Cosnefroy)

Critérium du Dauphiné – (Ben O’Connor)

Ronde van Romandië – 5e (Ben O’Connor)

Volta a Catalunya – 6e + ritzege (Ben O’Connor)

Eindcijfer

