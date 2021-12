Mathieu van der Poel: blessures en hoe hij daarvan terugkeerde

Mathieu van der Poel maakt komende zondag op Tweede Kerstdag tijdens de Wereldbeker in Dendermonde zijn rentree in het veld. De 26-jarige wereldkampioen van Alpecin-Fenix was voornemens om een week eerder – tijdens het dubbele Wereldbeker-weekend in Rucphen en Namen – terug te keren, maar een knieblessure strooide roet in het eten. Reden voor WielerFlits om in het medisch dossier van Van der Poel te duiken en te bekijken hoe hij in het verleden terugkeerde van een blessure, met de bijbehorende uitslag.

2011: Sleutelbeenbreuk

Als we in het archief spitten, vinden we Van der Poels eerste serieuze blessure aan het begin van 2011. Bijna elf jaar geleden liep hij de klassieke wielerblessure op, want zonder ooit je sleutelbeen te hebben gebroken mag je jezelf immers geen coureur noemen. Het overkwam de Nederlander dus al bijna elf jaar geleden. Nota bene op zijn zestiende verjaardag (19 januari). De tweedejaars nieuweling had zich toen net tot Nederlands kampioen gekroond (foto) en hij had zich op 1 januari in Baal al verzekerd van de eindzege in de Gazet van Antwerpen Trofee, wat we nu kennen als de X2O Badkamers Trofee. Zijn seizoen leek erop te zitten.

Niets bleek minder waar, want amper 23 dagen later stond hij alweer aan het vertrek van de Noordzeecross in Middelkerke. Ondanks zijn gedwongen pauze liet hij in West-Vlaanderen landgenoot Martijn Budding en Quinten Hermans achter. Hij won later in februari ook nog de Cauberg-cross en de Sluitingsprijs in Oostmalle, voor het begin van zijn wegprogramma.

Noordzeecross Middelkerke 2011

Uitslag nieuwelingen

1. Mathieu van der Poel

2. Martijn Budding

3. Quinten Hermans

2013: Zeurende pijnstreek rechterbeen en pijnlijke rug

Bij een valpartij in de Omloop Mandel-Leie-Schelde van 2013 bezeerd MVDP zijn rechterbeen. Er zijn ontstekingsremmers voor nodig om de pijn te verzachten, maar ook daarna blijft de pijn. Desalniettemin kan de renner van toen nog IKO-Enertherm blijven koersen. In de zware juniorenrittenkoers GP Rüebliland in Zwitserland wint hij de eerste twee heuvelachtige etappes en daarna de individuele tijdrit. In de slotrit is alleen Mads Pedersen sneller in een veredelde massasprint. Met dezelfde kwetsuur en een pijnlijke rug wint Van der Poel een aantal weken later de wegwedstrijd op het WK voor junioren.

GP Rüebliland Juniors 2013

Uitslag etappe 1

1. Mathieu van der Poel in 2u44m03s

2. Ayden Toovey z.t.

3. Eric Süßmilch +1s

2015: Gapende wond in de knie

De volgende blessure doet zich voor tijdens de tweede rit in lijn van de Ronde van de Toekomst 2015, waar Van der Poel als een van de favorieten van start gaat. Hij komt hard ten val en houdt een diepe vleeswond aan zijn tuimelperte over. Daags nadien baart hij opzien door met de knieblessure in de finale mee te koersen in een groepje met vijf. Hij eindigt er als tweede, achter Søren Kragh Andersen die gretig uit zijn wiel spurtte. Toch blijkt de rechterknie te pijnlijk op de tweede dag na de val; in de vierde rit stapt de Nederlander in de volgauto en rap nadien blijkt het ook einde seizoen voor de dan nog fulltime crosser.

Waar zijn rechterknie gehecht werd in Frankrijk, blijft hij lange tijd daarna op de sukkel met zijn linkerknie. Artsen vermoeden dat hij bij diezelfde valpartij ook een tik tegen zijn linkerknie heeft gekregen, waardoor er een pees is gaan ontsteken. Begin oktober moest hij daarvoor onder het mes en bleken twee van de drie bovenste peesbladen te zijn gescheurd. Zeven weken later maakte de toenmalige wereldkampioen veldrijden dan zijn rentree tijdens de Wereldbeker in Koksijde. Daar werd hij derde, achter winnaar Sven Nys en Wout van Aert. Vanaf de Wereldbeker in Namen won MVDP – behalve in Loenhout – al zijn crossen tot het WK.

Wereldbeker Koksijde 2015

1. Sven Nys (Crelan-AA Drink) in 1u02m39s

2. Wout van Aert (Vastgoedservice) +4s

3. Mathieu van der Poel (BKCP-Powerplus) +1m06s

2016: Knieblessure speelt opnieuw op

Waar Van der Poel voor Koksijde verwachtte dat zijn knieproblemen verleden tijd waren, kwam hij tijdens het seizoen 2016 bedrogen uit. Dat was overigens niet vanwege dezelfde val in de Ronde van de Toekomst een jaar eerder, maar naar aanleiding van een crash tijdens een mountainbike-wedstrijd op Cyprus. Hij reed daarna nog wel drie Wereldbekers (Cairns, Albstadt en La Bresse) op de mountainbike, om in juni een aantal wegwedstrijden te rijden. Daar haalde hij in Boucles de la Mayenne, de Ronde van Limburg en het NK op de weg niet het niveau dat hij wilde behalen en dus besloot hij bij Toon Claes opnieuw een knieoperatie te ondergaan. Aan beide knieën dit keer. Eind juli zette hij een punt achter zijn wegseizoen.

Nadat hij de twee Wereldbekers in de Verenigde Staten dat seizoen achter zich had gelaten, hervatte Van der Poel de competitie in de Superprestige-cross van Gieten. In de Drentse zandafgraving vocht de Nederlandse kampioen een zinderend duel uit met eeuwige rivaal Wout van Aert. Na een wedstrijdje heuvelsprinten met een fiets op je nek, kwakte de Belg zich vlak voor de laatste bocht langs de Nederlander. De ketting van de wereldkampioen liep eraf, waardoor er geen ultieme sprint volgde. Van der Poel kon zodoende onbedreigd naar de overwinning rijden, waarbij – na lange afwezigheid – de nodige emoties vrijkwamen.

Superprestige Gieten 2016

1. Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) in 58m35s

2. Wout van Aert (Crelan-Vastgoedservice) +8s

3. Laurens Sweeck (Era Real Estate-Murprotec) +13s

2018: ‘Kleine’ blessures en verrekte enkelbanden

In de twee jaren daarna krijgt hij te maken met een paar kleine kwetsuren: een gekneusde nek na een gekke val in Loenhout 2016, een pijnlijke schouder na een val in Boom en een nieuw litteken op zijn knie door een steen in Asper-Gavere in 2017. Nadien: drie keer winst. Begin 2018 loopt-ie een barstje op in het scafoïd-bot in de pols tijdens een Spaanse MTB-koers, maar kan hij die koers winnend afsluiten. Twee weken later stapt hij na een val op diezelfde pols tijdens de Wereldbeker in Nové Město af, maar werd hij vier dagen later al tweede in de proloog van Boucles de la Mayenne. Een dag daarna won hij de massasprint.

Half oktober kan hij alweer een ‘kleine’ blessure toevoegen aan zijn medisch dossier. Dit keer loopt hij bij een ietwat onverwachte val tijdens de Brico Cross in Lokeren verrekte enkelbanden op. Met een tennisbal aan vochtophoping in het gewricht besluit hij toch af te reizen naar Gieten, waar een dag later de Superprestige-cross plaatsvindt. Daar bood hij wereldkampioen Van Aert goed weerwerk, waar hij door de pijn heen beet. Nadat de Belg een slippertje maakte in het zand, was Van der Poel ontketend en ribbedebie. Van Aert kwam nooit meer in het verhaal voor en MVDP hoefde daarna enkel nog uit te rijden.

Superprestige Gieten 2018

1. Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) in 1u02m05s

2. Wout van Aert (Cibel-Cebon) +31s

3. Toon Aerts (Telenet Fidea Lions) +1m30s

2019: Rugblessure

Van der Poel doet voor je gevoel al jaren mee op het hoogste niveau, maar pas in 2019 reed hij voor het eerst een voorjaar op de weg. In de eerste de beste koers op de weg gaat het meteen goed mis. In de sprintvoorbereiding op de kasseien van Nokereberg komt hij tijdens de laatste honderden meters van Nokere Koerse hard ten val. Ervaren piloot Stijn Devolder blijft bij hem en vertelde hoe veel pijn de Nederlander er had. MVDP werd via een brancard afgevoerd in een ambulance, om in het ziekenhuis foto’s te laten maken. Gevreesd werd voor het einde van zijn voorjaar, maar het viel mee: er werden geen breuken vastgesteld.

Vier dagen later maakt hij met twijfels zijn opwachting in de GP de Denain, als volgende test voor de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse kampioen maakte korte metten met de vraagtekens die hij had. In de diepe finale reed Van der Poel met een ferme versnelling de rest van het veld de vernieling in. Het bleek een opmaat naar een sterk eerste voorjaar, met de onnavolgbare zege in de Amstel Gold Race als summum voor zijn eerste kennismaking.

GP de Denain 2019

1. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) in 4u21m39s

2. Marc Sarreau (Groupama-FDJ) +3s

3. Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) z.t.

2021: Hernia

De afgelopen jaren reed Van der Poel rond met één ultiem hoofddoel: olympisch goud veroveren op de mountainbike tijdens de Spelen in Tokio. Die droom spatte na amper een halve ronde uiteen na de inmiddels beruchte plankjesgate. De Nederlandse veelvraat kwam zwaar ten val na de Sakura Drop en bezeerde daarbij zijn heup. MVDP probeerde nog terug in de wedstrijd te komen, maar dat bleek tevergeefs. Overmand door pijn in zijn heup gaf hij gedesillusioneerd op. Daarna ging hij voor een check naar het ziekenhuis, maar bleek hij geen breuken opgelopen te hebben in zijn heup. Wel speelde andermaal zijn rug weer op.

Na aanhoudende problemen met zijn rug moest hij een kruis maken over de Benelux Tour. Hij kampte met een hernia en vocht tussen zijn rugwervels. Hoewel de rugblessure al langer speelde, kreeg dat een extra knauw door die harde val in Tokio. In een poging toch iets te maken van het WK en Parijs-Roubaix in het najaar, werkte Van der Poel hard aan zijn terugkeer. Die maakte hij twee weken voor de strijd om de regenboogtrui in de Antwerp Port Epic. Hij testte daar op de onverharde stroken zijn rug. Hoewel Taco van der Hoorn zijn versnelling kon antwoorden, vloerde Van der Poel hem wel in een sprint met z’n tweeën.

Antwerp Port Epic 2021

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in 4u12m03s

2. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert) +1s

3. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) +1m13s

2021: Knie- en rugblessure

Zijn we aanbeland bij de dag van vandaag. Door een onschuldige val van Van der Poel tijdens een bostraining enkele weken geleden, moest hij zijn verlate entree in het veld deze winter uitstellen. Een grote wonde aan de linkerknie was de schade, maar ook zijn rugproblemen behoren nog altijd niet tot de verleden tijd. Het dubbele Wereldbeker-weekend met manches in Rucphen en Namen kwam op 18 en 19 december te vroeg. De wereldkampioen keert nu zondag dan eindelijk terug in de cross tijdens de Wereldbeker in Dendermonde. “Ik heb er – dankzij dat extra weekje – alles aan gedaan om zo goed mogelijk te zijn”, stelt hij.

“Ik weet niet of ik nu al de benen heb om hem te volgen, maar ik ga het in elk geval proberen. Misschien verras ik mezelf wel. Lukt dat niet, dan moet ik wel in staat zijn om deel uit te maken van de groep achter hem”, vertelde hij afgelopen week in een interview over Wout van Aert, die sinds zijn terugkeer begin december de nodige indruk heeft gemaakt. En wat voor resultaat daar voor MVDP dan aan vasthangt? Dat zal in Dendermonde blijken. Maar Van der Poel zou Van der Poel niet zijn als hij meteen voor de prijzen terug meedoet. Dat heeft- ie in het verleden namelijk bewezen: na een knieval rechtte hij steevast zijn rug.

Veldritprogramma Mathieu van der Poel in het seizoen 2021-2021

Wereldbeker Dendermonde (26 december 2021)

Telenet Superprestige Heusden-Zolder (27 december 2021)

Telenet Superprestige Diegem (29 december 2021) – AFGELAST

X2O Trofee Loenhout (30 december 2021)

Wereldbeker Hulst (2 januari 2022)

X2O Trofee Herentals (5 januari 2022)

NK veldrijden Rucphen (9 januari 2022)

X2O Trofee Hamme (22 januari 2022)

Wereldbeker Hoogerheide (23 januari 2022)

WK veldrijden Fayetteville (30 januari 2022)