Diegem eerste veldrit die sneuvelt onder nieuwe coronamaatregelen

Geen Superprestige in Diegem op 29 december van dit jaar. WielerFlits heeft uit goede bron vernomen dat de avondcross in de dorpskern niet zou mogen doorgaan van de veiligheidscel, nadat woensdag nieuwe, verscherpte coronamaatregelen voor België werden bekendgemaakt.

Diegem zou normaal gesproken in 2020 onderdeel zijn van de Wereldbeker, maar toen ging de veldrit ook niet door. Nu is het terug onderdeel van de Superprestige en leek het de goede kant op te gaan, tot besloten werd dat publiek bij Belgische sportevenementen – ook buiten – niet meer welkom is. Die maatregel gaat zondag 26 december in.

Het parcours van de cross in Diegem is erg moeilijk af te sluiten, omdat het in een dorpskern plaatsvindt. De laatste zes keer dat de wedstrijd wel doorging onder het kunstlicht, ging de winst bij de mannen naar Mathieu van der Poel. Bij de vrouwen is Annemarie Worst de laatste winnares.

Woensdag liet Francis Bosschaerts van het lokale organisatiecomité al weten dat het moeilijk ging worden voor Diegem. “Er bevinden zich twee cafés op de omloop die we niet kunnen sluiten en er wonen 1.700 mensen langs het parcours. We hebben woensdagavond na de gemeenteraad nog overleg met de burgemeester, maar het ziet er niet echt goed uit”, zei hij toen tegen Het Nieuwsblad.