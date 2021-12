Mathieu van der Poel start meteen met ambitie: “Al heeft Van Aert indruk gemaakt”

Interview

Zondag begint Mathieu van der Poel met een weekje uitstel aan zijn veldritseizoen. In Dendermonde mag hij meteen in de weer tegen Wout van Aert. Deze namiddag blikt de wereldkampioen vooruit via een kort Zoom-moment. Daarin gaf hij ook meer uitleg over de val op zijn linkerknie en geeft hij toe dat hij zelfs voor zijn crossseizoen vreesde.

Het was op 25 november dat Mathieu van der Poel zich bij een val aan de linkerknie blesseerde. “Ik was niet eens stevig aan het trainen”, vertelt de wereldkampioen veldrijden. “Een onschuldig tochtje in het bos met vrienden was het. Tot plots mijn voorwiel slipte op een plek waar ik het niet verwachtte. Met mijn linkerknie kwam ik op wat gravel terecht, dat voor een hevige open wonde zorgde. Ik wist meteen dat het niet goed was.”

Van der Poel blijk uiteindelijk twaalf dagen van de fiets gebleven te zijn. “In eerste instantie een dag of vier. Maar toen ik terug herbegon, was duidelijk dat het meer tijd nodig had. Ik bleef dan nog vijf, zes dagen extra zonder fiets. Een tegenslag waardoor ik zelfs even voor mijn veldritseizoen heb gevreesd”, geeft hij toe. “Zeker omdat het al zo’n korte winter is. Gelukkig is het de laatste paar weken de goede kant opgegaan.” De knie is zo goed als hersteld, vertelt hij. “Ik kan opnieuw zo goed als alles. Dat zit dus wel goed.”

Ook rugproblemen

Los daarvan blijft de kopman van Alpecin-Fenix ook kampen met aanhoudende rugproblemen. “Frustrerend, ja”, zucht hij. “En die is nog steeds niet optimaal, maar toch… ook de rug houdt voorlopig stand. Ik kan nu wel zeggen dat ik er – dankzij dat extra weekje zonder competitie – alles aan gedaan heb om zo goed mogelijk te zijn.”

En dat zal nodig zijn, beseft hij. “Omdat het niveau hoog is. En vooral omdat Wout van Aert toch wel indruk heeft gemaakt in de wedstrijden die hij al reed. Mooi om zien, trouwens. Ik keek niet de volledige wedstrijden, maar wel in stukjes. Ik weet niet of ik nu al de benen heb om hem te volgen, maar ik ga het in elk geval proberen. Misschien verras ik mezelf wel. Lukt dat niet, dan moet ik wel in staat zijn om deel uit te maken van de groep achter hem.”

Vorig jaar moest Van der Poel in Dendermonde zwaar het onderspit delven tegen zijn grote concurrent. “Toen weliswaar in een echt modderfestijn. Dat was extreem. Maar dat kan gebeuren als er zoveel regen valt. Ik veronderstel dat het zondag minder erg gaat zijn. Ik ben benieuwd wat er aan het rondje veranderd is.”

Kampioenschappen

Vader Adrie sprak over een drietal crossen die Van der Poel nodig zou hebben om weer mee te doen voor winst. Mathieu zelf ziet het lichtjes anders. “Of dat is om de druk af te houden? Nee, daar doe ik niet aan mee. En normaal zou ik ook spontaan zeggen dat ik meteen wil meedoen voor winst. Maar de manier waarop Wout aan zijn winter begon, was toch straffer dan ik verwacht had. Vandaar toch enig voorbehoud.”

Of hij nog wel even veel zin heeft in het veldrijden als vroeger, wilde een collega nog weten. “Toegegeven, iets minder dan vroeger. Dat heb je als je zo laat instapt. De klassementen zijn weg, alleen de kampioenschappen blijven nog over als grote prijzen die je kan pakken. Dat komt door dat lange wegseizoen. Ik had die rust nodig. Maar het voelt nu vreemd om pas eind december het veld in te duiken. Maar de liefde is niet over, voor alle duidelijkheid. Mét publiek, liefst.”