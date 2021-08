Mathieu van der Poel kampt met een hernia en zegt af voor Benelux Tour

Update

Mathieu van der Poel mag voorlopig niet fietsen. De 26-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix heeft vocht tussen zijn rugwervels en daarbovenop een hernia, vertrouwen meerdere bronnen aan WielerFlits toe. De rugblessure speelt al langer, maar zijn val tijdens de mountainbike-wedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio heeft dat nog een extra knauw gegeven. Zijn ploeg Alpecin-Fenix heeft intussen laten weten dat Van der Poel moet passen voor de Benelux Tour.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Wat voor gevolgen de blessure heeft op de rest van zijn seizoen, is nog onduidelijk. Normaal gesproken herstelt een hernia zich bij verreweg de meeste mensen via natuurlijk wijze binnen een aantal maanden. Wanneer een operatie nodig is, kan een normaal mens – afhankelijk van het herstel – binnen vier tot zes weken weer aan werk. In hoeverre dat op een topwielrenner van toepassing is, is onduidelijk.

Wat vaststaat is dat MVDP zijn titel in de Benelux Tour niet zal kunnen verdedigen. Een hard gelag, nadat Van der Poel – vanwege dezelfde rugproblemen – eerder ook al zijn hoogtestage in Livigno vroegtijdig moest afbreken en zich moest afmelden voor het WK mountainbiken in Val di Sole, dit weekend. Hoe en of Van der Poel dit seizoen nog in actie komt en wat voor effect zijn rugblessure op het aankomende veldritseizoen heeft, is nog onduidelijk.

Update 14.00 uur – Alpecin-Fenix twijfelt nog niet aan deelname WK

Alpecin-Fenix meldt dat Van der Poel gehoopt had te kunnen deelnemen aan de Benelux Tour, maar dat hij afgelopen weken niet optimaal genoeg getraind heeft. De Belgisch-Nederlandse rittenkoers komt daardoor te vroeg. Hoe zijn programma er de komende weken en maanden gaat uitzien, maakt de ploeg later bekend. Dit hangt namelijk af van zijn herstel. Wel staat er in het perscommunique dat er op dit moment geen redenen om te twijfelen aan deelnames aan het WK op de weg en Parijs-Roubaix.

Eerder deze week liet vader Adrie in zijn column in Het Nieuwsblad doorschemeren dat Van der Poel junior misschien moet overwegen een punt achter zijn wegseizoen te zetten en zich vol te focussen op een crosswinter. “Het schiet niet op om te starten in de Benelux Tour om na drie dagen vast te stellen dat het toch niet gaat.” En over een mogelijke deelname aan het WK en Parijs-Roubaix later dit najaar: “Op dit moment ben je achter de feiten aan het aanlopen. Een WK of Parijs-Roubaix rijden op halve kracht, dat heeft geen zin.”