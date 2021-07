Olympische droom Mathieu van der Poel voorbij door zware val

Mathieu van der Poel is hard ten val gekomen in de openingsfase van de olympische mountainbikewedstrijd. De Nederlander reed in vijfde positie toen hij de Sakura Drop halverwege de ronde verkeerd inschatte.

De Nederlander bleef even op de grond liggen, maar besloot uiteindelijk zijn weg te vervolgen. Met 56 seconden achterstand op leider Avancini kwam Van der Poel na een ronde over de finish. In de rondes die volgden bleef deze achterstand stabiel.

Zijn start was verder prima. Startend vanaf de tweede rij wist Van der Poel snel op te schuiven. Binnen tien minuten kwam hij in een kopgroep met ook Flückiger, Cink, Vader, Pidcock, Avancini, Dascalu, Sarrou en Coope terecht.

“Gebrek aan concentratie”

Bart Brentjens, Olympisch kampioen in 1996, was bij de NOS hard voor Van der Poel: “Dit is een fout die je nooit mag maken en is te wijten aan een gebrek aan concentratie.”

De olympische droom van Mathieu van der Poel lijkt voorbij door een zware val pic.twitter.com/ILy0eYZ5NY — WielerFlits.nl (@WielerFlits) July 26, 2021