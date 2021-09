Mathieu van der Poel wint bij rentree meteen de Antwerp Port Epic

Mathieu van der Poel is de winnaar geworden van de Antwerp Port Epic 2021. De Nederlander van Alpecin-Fenix was na 183 kilometer koers, waarvan 28 kilometer aan kasseien en 36 kilometer aan onverharde wegen, de betere van zijn landgenoot Taco van der Hoorn. Zij waren op 25 kilometer van de finish ontsnapt uit een elitegroep.

Alpecin-Fenix opent de koers

Een vroege kopgroep van vier, met onder meer de Nederlander Lars Loohuis van ABLOC CT, was geen lang leven beschoren. Op de onverharde stroken was het namelijk Alpecin-Fenix dat het lont in het kruitvat stak. Onder meer Dries De Bondt was erg actief, terwijl ook comeback-kid Mathieu van der Poel zich goed van voren liet zien. De Nederlandse kopman schoof mee in de aanval en belandde zo in een serieuze elitegroep aan kop van de wedstrijd.

Ruim zestig kilometer voor het einde reed Van der Poel daar samen met drie ploegmaats: Jonas Rickaert, Tim Merlier en Dries De Bondt. Zij hadden Taco van der Hoorn, Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), Tobias Andersen, Casper van Uden (Team DSM), Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB), Rasmus Tiller (Uno-X), Thomas Joseph (Tarteletto-Isorex), Piotr Havik (BEAT Cycling) en Campbell Stewart (Black Spoke) met zich mee.

Een achtervolgende groep met daarin Tiesj Benoot, Kenneth Van Rooy en Bert De Backer kwam niet dichter dan een halve minuut, omdat Alpecin-Fenix haar overtal in de kopgroep gebruikte om het tempo hoog te houden. De talentvolle Van Uden moest zijn twaalf medevluchters laten gaan door een lekke band; hij zakte terug in de groep-Benoot op 50 seconden achterstand.

Mathieu van der Poel kleurt de finale

Op 25 kilometer van de finish opende Van der Poel de finale. Op de onverharde strook van Opstalpolder sloeg hij meteen een gaatje, dat alleen door Van der Hoorn gedicht kon worden. Havik probeerde op de kasseien van de Torenseweg nog de oversteek te maken, maar dat was al te laat. Van der Poel en Van der Hoorn pakten snel twintig seconden en breidden die alsmaar uit. Uit de achtergrond viel Tiller met pech weg.

In de laatste tien kilometer wachtte nog een onverharde zone in de Ekerse Putten, met 1.100 meter onverhard en 465 meter kasseien. De twee koplopers begonnen er met een minuut voorsprong aan, maar geen van beiden plaatste er een aanval. Van der Poel en Van der Hoorn zetten vervolgens vaart richting Antwerpen.

Geen maat op ‘MVDP’ in de sprint

Op de brug op 1,6 kilometer van de meet probeerde Van der Hoorn het met een aanval, maar ‘MVDP’ reageerde alert. Van der Poel werd in de slotkilometer de kop op gedwongen door zijn landgenoot van Intermarché-Wanty-Gobert, maar in de sprint-à-deux stond er geen maat op de kopman van Alpecin-Fenix.

De Bondt en Merlier counterden alle aanvallen die vanuit de achtervolgende groep geplaatst werden, waardoor op ruime achterstand gesprint werd voor de derde plaats. Van Poppel ging vroeg aan, maar hij werd in extremis nog gepasseerd door Merlier, die zo derde werd en zijn leidende positie in de Bingoal Cycling Cup verder wist uit te breiden.