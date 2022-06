Lampaert dwarsboomt Lotto Soudal, dat nu op slechts 0,33 punten na veilig staat

Overzicht

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 21 juni 2022

Consternatie alom in de Baloise Belgium Tour afgelopen weekend. Yves Lampaert werd gediskwalificeerd nadat hij Tim Wellens opzettelijk hinderde tijdens de Gouden Kilometer, waardoor de Belg van Lotto Soudal geen bonusseconden kon sprokkelen. Die laatste eindigde in tijd gelijk met Lampaerts ploegmaat Mauro Schmid, maar in honderdsten was de Zwitser de betere in de tijdrit en dus greep een ontgoochelde Wellens mis. Het incident krijgt zelfs nog een staartje, want het heeft ook effect op de promotie-degradatie-stand van deze week. Tussen een eerste en tweede plek zitten 50 UCI-punten.

Hoewel Andreas Kron (40 UCI-punten) en Sylvain Moniquet (20) een kleine bijdrage leverden aan het nieuwe puntentotaal van Lotto Soudal, scoorde het team vooral in de Baloise Belgium Tour. Daar scoorden Victor Campenaerts (vijfde in het eindklassement, goed voor 85 punten) én Wellens (tweede in het eindklassement en een keer tweede en derde in een rit, in totaal 165 punten) de meeste punten. Daardoor staat Lotto Soudal nu op een nihil gaatje van 0,33 punten van de virtueel veilige achttiende plek. Ze blijven dus toch nog een weekje in het rood.

Sterk werk van BORA-hansgrohe

De best scorende ploeg van afgelopen week was BORA-hansgrohe. Danny van Poppel deed tien puntjes bij zijn totaal met een tweede plek in de tweede rit van de Ronde van België. De Nederlandse lead out is op drie renners na verantwoordelijk voor de meeste punten bij de Duitsers dit seizoen. Maar het leeuwendeel van de punten kwam voort uit de Ronde van Zwitserland. Aleksandr Vlasov won een rit en veroverde daarmee de leiderstrui, goed voor 70 UCI-punten. De Rus is puntentechnisch de beste renner bij de formatie van Ralph Denk, voor Jai Hindley en Sergio Higuita.

Vlasov moest echter een dag na zijn zege opgeven na een positieve corona-test, net zoals zovele anderen. Uiteindelijk zou de Duitse ploeg met slechts drie van de gestarte zeven renners de finish in Vaduz halen. Maar Higuita (tweede in het eindklassement en een dag de leiderstrui: 410 punten), Felix Großschartner (zesde, 150 punten) en Maximilian Schachmann (tiende en tweede in de openingsrit, 110 punten) eindigden alle drie in de top-10. De Oostenrijker en de Duitsers wipten zo over Jonas Koch en Wilco Kelderman heen en horen nu bij de beste tien scorende renners van BORA.

EF scoort eindelijk veel punten, Israel-Premier Tech begint ook te draaien

Ook EF Education-EasyPost deed een gouden zaak deze week. De Amerikaanse ploeg stagneerde al bijna het gehele seizoen met hetzelfde puntenaantal, maar afgelopen week was het in verschillende koersen raak. Ruben Guerreiro en Esteban Chaves werden na een goed Critérium du Dauphiné eerste en tweede in de Mont Ventoux Dénivilé Challenge, goed voor tezamen 210 UCI-punten. Simon Carr werd daar bovendien zestiende en voegde zo drie puntjes toe aan zijn totaal. Michael Valgren pakte dan weer vijf puntjes met een tweede plek in een rit in La Route d’Occitanie. Wel viel hij daar geblesseerd uit.

De grootste klapper maakten zij echter in de Ronde van Zwitserland. Alberto Bettiol dacht daar even een rit te winnen, maar hij werd tweede. Toch nog goed voor 25 UCI-punten. Het was echter vooral Neilson Powless die door teammanager Jonathan Vaughters overspoeld zal zijn met dank-berichten. De 25-jarige Amerikaan werd tweede in de door Vlasov gewonnen rit in Novazzano en die lijn zette hij in het slotweekend voort. Powless klom naar plek vier en zou daarop ook eindigen. Samen met die rituitslag verzamelde hij deze week in totaal 300 UCI-punten.

Onderin stijgt de spanning met de week. Waar Lotto Soudal op een haar na virtueel veilig is, trekt de harmonica onderin steeds verder samen. EF Education-EasyPost deed dus een goede zaak, maar BikeExchange-Jayco, Movistar en Cofidis scoorden niet heel veel punten. Israel-Premier Tech deed dat wél. De oude vossen van Sylvan Adams staan er het slechtst voor, maar kenden een topweek. Jakob Fuglsang werd derde in de Ronde van Zwitserland (hij pakte in totaal 345 punten) en Michael Woods won La Route d’Occitanie (in totaal 142 punten). Maar zelfs Sep Vanmarcke (vijftiende in Baloise Belgium Tour), Daryl Impey (ritwinst in Zwitserland), Hugo Houle (vijftiende in Zwitserland) en Carl Frederik Hagen (veertiende in Occitanie) droegen hun steentjes bij.

Punten scoren op kampioenschappen

Ondanks alle genoemde wapenfeiten hierboven veranderde qua posities bijzonder weinig aan de ranking. Er was slechts één wijziging: Intermarché-Wanty-Gobert is nu tiende nadat ze nipt over AG2R Citroën sprongen. Komende week staat vooral in het teken van de nationale kampioenschappen en ook daar zijn de nodige punten te verdienen. Winnaars in de meeste landen (die meedoen aan het WK, in andere landen zijn minder punten te verdienen. Denk dan vooral aan kleine landen zoals Monaco en Liechtenstein) krijgen voor een wegtitel 100 UCI-punten. Voor een tijdrit zijn dat 50 punten.

Ploegen die aan het einde van het jaar nog in degradatienood verkeren, krijgen in de Tour de Langkawi (11-18 oktober) nog een allerlaatste kans om hun vege lijf te redden. Oorspronkelijk was het idee om – net zoals voor corona uitbrak in 2020 – het seizoen af te sluiten met de Tour of Guangxi. De UCI heeft echter laten weten dat de mannen- en vrouweneditie is geannuleerd.

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. Jumbo-Visma 31000,67 2. Quick-Step Alpha Vinyl 30679,37 3. INEOS Grenadiers 30121,99 4. UAE Emirates 28122,66 5. Bahrain Victorious 22371 6. BORA-hansgrohe 22005,5 7. Alpecin-Fenix 18596 8. Groupama-FDJ 17339 9. Trek-Segafredo 16668,66 10. (+1) Intermarché-Wanty-Gobert 15180 11. (-1) AG2R Citroën 15157 12. Astana Qazaqstan 14926 13. Arkéa Samsic 14017 14. Team DSM 13826,71 15. Cofidis 13351 16. Movistar 13272 17. EF Education-EasyPost 13193,32 18. BikeExchange-Jayco 12629,33 19. Lotto Soudal 12629 20. Israel-Premier Tech 12142,66 21. TotalEnergies 8409 22. Uno-X 6103,46 23. B&B Hotels-KTM 5248

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025