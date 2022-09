UCI bereid tot kleine wijzigingen in eigen puntentelling: “Maar geen revolutie van het systeem”

Met betrekking tot de strijd om promotie-degradatie is er veel te doen om de verdeling van UCI-punten. In grote rittenkoersen zijn bijvoorbeeld relatief weinig punten te pakken, terwijl in kleine eendaagsen juist behoorlijk veel te rapen valt. UCI-voorzitter David Lappartient is echter niet van plan om het systeem op de schop te gooien.

Lappartient deelde zijn ideeën over deze kwestie tijdens een persconferentie van de Internationale Wielerunie (UCI) op de WK van Wollongong. “Er is wat discussie over de puntentelling, want dat is altijd iets dat we zouden kunnen veranderen”, begon de Fransman zijn verhaal, zoals geciteerd door VeloNews. “Ik ben er niet zeker van dat er een perfect systeem is. We hebben allemaal verschillende meningen over wat het juiste niveau voor een wedstrijd is. We hebben geprobeerd het beste systeem te vinden, maar je moet wedstrijden winnen, dan win je ook punten.”

Mogelijk komen er wel veranderingen in het systeem, maar deze zullen klein zijn, vertelt Lappartient. “Het moet in proportie zijn. Als je teveel punten in verschillende etappes legt, krijg je een disbalans. Het totaal aantal punten in rittenkoersen zal dan te hoog zijn vergeleken met de te behalen punten in de klassiekers. We moeten zien waar we de limiet leggen. We zijn met de teams, organisatoren en renners overeengekomen dat we gaan kijken naar enkele aanpassingen die we kunnen maken. Er zijn een paar wijzigingen die we moeten bediscussiëren, maar het zal geen volledige revolutie van het systeem worden, want we moeten een zekere balans houden.”

De wijzigingen moeten volgens Lappartient wel snel doorgevoerd worden. Volgend seizoen vormt namelijk het begin van een nieuwe periode, waarin alle teams weer op nul beginnen. “Het systeem moet verbeterd worden voordat we beginnen aan het nieuwe cyclus van drie jaar. We kunnen de puntenverdeling niet halverwege opeens veranderen. Hier werken we nu aan, tot waarschijnlijk januari.”