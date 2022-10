Ploegloze Benjamin Declercq: “Sommige renners de dupe van promotie-degradatiesysteem”

Benjamin Declercq reed de voorbije jaren voor Arkéa-Samsic, maar de 28-jarige renner zal volgend jaar niet meer uitkomen voor de Franse formatie. Declercq kon niet rekenen op een contractverlenging en heeft nog altijd geen werkgever voor komend seizoen. De Belg is het slachtoffer van de strijd om promotie en degradatie uit de WorldTour, laat hij weten in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Dat promotie-degradatiesysteem voor ploegen maakt de koers in essentie wat kapot”, begint Declercq zijn relaas. “Ik begrijp dat er een puntensysteem is om onderscheid te maken tussen WorldTour- en ProContinental-teams, maar het is niet objectief. Om een voorbeeld te geven: eendagskoersen zijn overgewaardeerd. Een tweede plaats in een Touretappe levert maar 50 punten op, een derde plaats in GP d’Isbergues 70 punten.”

In 2023 promoveren Alpecin-Deceuninck en Arkéa Samsic naar de WorldTour, maar dit gaat bij de Franse formatie wel ten koste van een paar renners, waaronder Declercq. “Alleen de punten van de tien best scorende renners van elke ploeg werden in rekening gebracht voor de UCI-ranking. Dit jaar werd de tactiek bij ons team daarop afgesteld. Al voor het seizoen werd vastgelegd wie de tien coureurs zouden zijn die voor de punten zouden zorgen.”

“Er zullen nog renners mijn situatie herkennen”

“In 2021 werd nog gewacht tot na het voorjaar om te bepalen wie voor maximalisatie van puntenwinst zou zorgen, dit jaar lag het al voor het seizoen vast. Als je als renner dan naast die tien valt en je hebt niet het profiel van een zuivere knecht, wordt het wel heel erg moeilijk om je te bewijzen. Ploegen zien – om het scherp te stellen – een van hun tien beste renners liever derde worden in GP d’Isbergues, dan dat hun op papier 15de renner een 1.1-koers wint of tweede wordt in een Tourrit.”

Declercq maakte het zelf mee in een voorjaarskoers. De renner maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep, maar mocht zijn kansen niet verdedigen. “Dat ik toen in een kansrijke situatie mijn benen moest stilhouden, werkte heel demotiverend. Hoe kan je je dan als renner aantrekkelijk maken voor andere ploegen als je einde contract bent? Je blijft dan uiteindelijk voorbeeldig je rol vervullen in de hoop dat je ploeg dat weet te appreciëren.”

De ploeg besloot echter niet te verlengen met Declercq, die nu dus zonder ploeg zit en moet vrezen voor zijn verdere wielercarrière. “Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar er zullen nog renners mijn situatie herkennen. Coureurs die zich inschakelden in de promotie-degradatiestrijd in het belang van het team en nu op straat komen te staan. Ik breng uiteraard begrip op voor de ploeg en de tactische keuzes, maar door de uitwassen van het promotie-degradatiesysteem zijn sommige renners nu de dupe en dat is bijzonder jammer.”