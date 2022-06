Gediskwalificeerde Yves Lampaert: “Zag er misschien spectaculair uit, maar dat is koers”

Hij werd na afloop dan wel gediskwalificeerd, Yves Lampaert vond in een eerste reactie niet meteen dat hij zwaar in de fout was gegaan. “Ik kreeg vóór die eerste sprint zelf enkele kwakken van renners van Lotto Soudal.”

“We wisten dat het chaos kon worden”, vertelde eindwinnaar Mauro Schmid. “Iedereen was voorbereid op deze strijd, zeker met de Gouden Kilometer op enkele (zes, red) kilometers voor de finish. Akkefietjes tussen Lampaert en Wellens? Die heb ik niet gezien.

Lampaert zelf vond dat er maar weinig aan de hand was. “Het was zeer hectisch. Er werd langs beide kanten behoorlijk wat geduwd en getrokken”, reageerde hij onmiddellijk na de finish. Toen wist de West-Vlaming nog niet dat hij zou uitgesloten worden. “Ik denk dat alles vrij fair is verlopen.”

“Op de beelden zag het er misschien wat spectaculair uit, maar dat is koers. Voor de eerste sprint kreeg ik zelf enkele kwakken van de renners van Lotto Soudal”, aldus de ploegmaat van Schmid. “Dat de jury dit gaat bekijken? Een uitsluiting zou toch een zware straf zijn, vind ik.”