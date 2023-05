Lotto Dstny: “Achteraf nog altijd blij dat we de Giro niet gereden hebben”

De afgelopen Giro d’Italia werd verreden zonder Lotto Dstny, dat als ProTeam niet verplicht was om te starten in Italië. In de strijd om de kostbare UCI-punten – waarmee het Belgische team de komende jaren weer promotie naar de WorldTour kan realiseren, was dat een juiste beslissing – volgens de ploeg: “Achteraf gezien zijn we nog altijd blij dat we de Giro niet gereden hebben.”

Sportief manager Kurt Van de Wouwer legt bij Sporza uit dat Lotto Dstny na de degradatie keuzes moest maken in het programma. “We wisten van de voorbije jaren dat we het in de breedte moeilijk hadden om een competitief team op te stellen voor de drie grote rondes”, vertelt hij.

In plaats daarvan reed het team wedstrijden als Tro-Bro Léon, de Ronde van Hongarije, de Vierdaagse van Duinkerke, Antwerp Port Epic, Rund um Köln en Boucles de la Mayenne en daarin behaalde het ruim 1.400 UCI-punten. “Het zou moeilijk geweest zijn om hetzelfde aantal punten te pakken als we de Giro gereden hadden”, aldus Van de Wouwer. “Ook zijn zeven à negen renners lange tijd op hoogte kunnen gaan trainen tijdens de Giro. Dat was anders niet mogelijk geweest.”

Dat andere gedegradeerde ProTeam, Israel-Premier Tech, scoorde wel veel punten in de Giro. Door de nieuwe puntentelling scoorde die ploeg in de Giro alleen al 1.400 punten – vooral dankzij uitblinker Derek Gee – en in andere koersen in mei nog eens ruim 300 punten. Als de puntentelling van vorig jaar nog telde, had Israel-Premier Tech in de Giro slechts 368 punten gescoord met dezelfde prestaties.

Lees ook: UCI herziet puntentelling: monumenten en grote rondes belangrijker

Strijd om WorldTour-licentie en automatische wildcards

Israel-Premier Tech staat door de sterke Giro nu op de vijftiende plaats in de UCI Team Ranking van 2023. Als de ploeg na 2023, 2024 en 2025 nog altijd bij de top-18 staat, verdient het op basis van sportieve prestaties een WorldTour-licentie. Op diezelfde ranking staat Lotto Dstny na een ijzersterk voorjaar voorlopig tiende.

Daarnaast strijden Lotto Dstny en Israel-Premier Tech als ProTeams ieder jaar om een vaste wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden van volgend seizoen. Lotto Dstny (6.583 punten) leidt op die ranking, gevolgd door Israel-Premier Tech (4.931 punten). Als dat zo blijft, ontvangen zij in 2024 automatisch een wildcard voor alle WT-koersen, maar mogen zij die ook afslaan.

TotalEnergies (2.472 punten) is derde en krijgt bij de huidige stand voor alle WorldTour-eendagskoersen van 2024 een wildcard. De ambitieuze Tourdebutant Uno-X (2.160) zit de Fransen echter op de hielen, met daarachter Green Project-Bardiani CSF Faizanè (1.901) en Bolton Equities Black Spoke (1.728).

