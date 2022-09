Promotie-degradatie: Lotto Soudal lijkt kansloos, BikeExchange-Jayco grote winnaar van het WK

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 27 september 2022

We zien deze week vooral onderin een aantal wijzigingen, al lijkt de grootste spanning nu weg te zijn. BikeExchange-Jayco maakte een reuzesprong. Zij scoorden de afgelopen week ruim 750 UCI-punten in een week dat er amper wedstrijden plaatsvonden. Dylan Groenewegen werd weliswaar derde in de Omloop van het Houtland en tweede in Parijs-Chauny. Toch was het WK-deelnemer Michael Matthews die – in het shirt van zijn land – de meeste punten voor zijn ploeg pakte de afgelopen week. Punten die renners halen op een internationaal kampioenschap, tellen namelijk óók mee bij hun respectievelijke ploegen.

Bling werd in de wegwedstrijd natuurlijk derde, goed voor 400 punten. Ter vergelijking: Groenewegen pakte met zijn twee ereplaatsen in totaal ‘slechts’ 155 punten. De overige tweehonderd punten pakte BikeExchange-Jayco dankzij goede prestaties van hun renners in de Mixed Relay. Matteo Sobrero veroverde zilver met Italië, goed voor 83,33 punten. Matthews en ook Luke Durbridge pakten via het Australische brons beiden 66,67 punten. Afzonderlijk niet zo veel, maar bij elkaar opgeteld toch ook weer ruim tweehonderd punten. We kunnen niet anders dan vaststellen dat BikeExchange-Jayco de grote WK-winnaar is.

Op het WK deed ook EF Education-EasyPost goede zaken. Stefan Bissegger won met Zwitserland de Mixed Relay en kreeg daarvoor 100 UCI-punten. Met zijn vijfde plek op het WK tijdrijden deed hij er nog eens honderd bij. Neilson Powless eindigde daar – net als tijdens de wegwedstrijd – in de onopvallende middenmoot, maar de Amerikaan nam toch ook nog 40 punten mee uit Wollongong. Ook Alberto Bettiol deed een duit in het zakje. Hij werd achtste in de wegwedstrijd en dat was goed voor 150 UCI-punten. Het is dan ook logisch te begrijpen waarom deze twee ploegen zo veel stijgen de afgelopen week.

Lotto Soudal kende maar een magere week. Hoewel Arnaud De Lie perfect had kunnen meedoen aan het WK voor beloften, is het een goede keuze geweest om daar puntentechnisch vanaf te zien. De eerstejaars prof werd afgelopen week tweede in het Houtland en vijfde in Parijs-Chauny, goed voor in totaal 135 UCI-punten. Gezien het feit dat Yevgeniy Fedorov en Mathias Vacek voor het sprintende peloton bleven, was er voor de nummer drie op het WK U23 maximaal 125 UCI-punten te halen.

Cofidis deed het buiten het WK om ook goed de afgelopen week. De Italiaan Simone Consonni won Parijs-Chauny en in de Omloop van het Houtland behaalde hij – net als Bryan Coquard en Max Walscheid – ook een aantal punten in de marge. Arkéa Samsic werd via Hugo Hofstetter weliswaar vierde in Parijs-Chauny, maar zij maken de laatste weken een serieuze duikeling. Samen met Cofidis zijn zij nu terug te vinden op een gedeelde zeventiende plaats, maar het gat met Lotto Soudal is wel ruim 900 punten in het voordeel van de Fransen. Israel-Premier Tech was al quasi-kansloos en ook John Lelangue lijkt langzaamaan de witte vlag te hijsen.

Bovenin zien we overigens dat Quick-Step-Alpha Vinyl en INEOS Grenadiers stuivertje blijven wisselen. Dankzij de wereldtitel van Remco Evenepoel staat de ploeg van Patrick Lefevere nu weer boven de Britse miljoenenformatie.

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. Jumbo-Visma 37362,17 2. (+1) Quick-Step Alpha Vinyl 35413,37 3. (-1) INEOS Grenadiers 34840,99 4. UAE Emirates 32836,66 5. BORA-hansgrohe 24541,5 6. Bahrain Victorious 23759 7. Groupama-FDJ 21063 8. Alpecin-Deceuninck 20771,67 9. Trek-Segafredo 19969,33 10. Intermarché-Wanty-Gobert 19043 11. AG2R Citroën 17288,33 12. Astana Qazaqstan 16869 13. Team DSM 16038,71 14. Movistar 15945 15. (+3) BikeExchange-Jayco 15858,5 16. (+1) EF Education-EasyPost 15657,65 17. (-2) Arkéa Samsic 15548 17. (-1) Cofidis 15548 19. Lotto Soudal 14605 20. Israel-Premier Tech 13629,66 21. TotalEnergies 10151 22. Uno-X 6827,09 23. B&B Hotels-KTM 6118,33

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025