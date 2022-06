Michael Valgren schuldbewust na val: “Ik wilde me laten zien en ging over de limiet”

Michael Valgren geeft zichzelf de schuld van zijn zware val in La Route d’Occitanie. Dat schrijft hij in een bericht op zijn social media. De Deense renner van EF Education-EasyPost hield aan de val een ontwrichte heup, een beschadigde knie en een gebroken bekken over.

Valgren reageerde vanaf zijn ziekenhuisbed op de situatie. “Covid twee weken geleden en nu een zware val. Het was mijn eigen schuld en het spijt me dat ik zo’n risico heb genomen, maar ik wilde mezelf laten zien voor de Tour de France en na mijn corona.”

“Ik ging een beetje over de limiet in een afdaling. Gelukkig heb ik niemand meegenomen in mijn val. En verder wil ik zeggen: bedankt voor al jullie lieve berichtjes. Ze betekenen veel voor me”, schreef de 30-jarige allrounder in zijn Instagram Stories.