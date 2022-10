Topman Belgische Nationale Loterij over Lotto Soudal: “Degradatie heeft zijn voordelen”

Lotto Soudal dreigt te gaan degraderen uit de WorldTour. Volgens Jannie Haek, de CEO van de Belgische Nationale Loterij, moet daar echter niet te zwaar aan getild worden. “Degradatie? Ik vind dat een rare en overroepen stelling”, zegt hij in De Tribune, de sportpodcast van Sporza.

“Het is niet dat je zoals in het voetbal in de tweede klasse tuimelt”, vervolgt de topman van de Lotto. “Ja, we blijven liever in de WorldTour, maar is het een ramp om bovenaan te staan bij de ProTeams? Neen. Dat is eigenlijk de meest luxueuze positie. Je krijgt een uitnodiging voor alle wedstrijden en kunt zelf beslissen om er al dan niet op in te gaan. Ergens is dat ook een voordeel.”

Vorig week kwam naar buiten dat John Lelangue vertrekt als CEO van de wielerploeg. Hoe gaat Lotto Dstny, zoals Lotto Soudal vanaf 2023 heet, het nieuwe seizoen nu aanvatten? “We zullen opnieuw moeten analyseren wie onze speerpunten zijn en waar we die kunnen uitspelen. Een ploeg op ons niveau kan niet meer overal vol ten strijde trekken. We gaan duidelijke keuzes moeten maken.”

“Zo kunnen we veel verwachten van een Andreas Kron, met de Belgische talenten zitten we ook ongelofelijk goed én bij de oudere garde – zoals Thomas De Gendt of Victor Campenaerts – zien we nog veel ambitie. We zitten eigenlijk niet zo slecht.”

Imago van sympathieke ploeg

Daarnaast wil Lotto Dstny het fundament blijven vormen voor het Belgische wielrennen, vertelt Haek. “We willen talenten blijven vinden om mee de koers in België groot te houden. Dat apprecieert de wielerliefhebber, zo willen we ook ons imago van sympathieke ploeg behouden. Het zal belangrijk zijn om in dat ecosysteem te blijven investeren.”