Jumbo-Visma beste WorldTeam, degradatie voor Lotto Soudal en Israel-Premier Tech

Het wielerseizoen 2022 zit er na de Tour de Langkawi officieel op en dus vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. De UCI geeft de achttien eerste ploegen op de driejarenranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zet de eindstand op een rij.

Het wielerseizoen 2022 is ten einde gekomen en daarmee ook de eerste driejarencyclus van de UCI, waarop de internationale wielerbond zich baseert voor het uitdelen van de WorldTour-licenties voor de volgende drie jaren. De eerste achttien teams op de ranking krijgen op basis van deze sportieve criteria van de UCI zo’n licentie aangeboden, mits zij voldoen aan de overige criteria: financieel, ethisch, administratief en organisatorisch.

ProTeams Alpecin-Deceuninck (van onder meer Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen) en Arkéa Samsic (van onder meer Warren Barguil en tot voor kort Nairo Quintana) mogen zich daarom verheugen op een WorldTour-licentie voor de komende drie jaar. De Belgische en Franse formatie zijn erin geslaagd bij de eerste achttien teams ter wereld te eindigen. Arkéa Samsic dankt dat vooral aan een voortreffelijk eerder deel van 2022.

Tegenover de promotie van deze twee teams staat de degradatie van twee WorldTeams. Op gepaste afstand van de laatste veilige plek achttien is Lotto Soudal als negentiende geëindigd. De ploeg van Arnaud De Lie en straks ook Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn wordt een Pro Team, maar ondervindt in 2023 nog geen nadelige gevolgen van die degradatie. Dat geldt wél voor de nummer twintig, Israel-Premier Tech.

Dat heeft namelijk alles te maken met de jaarranking van 2022. Hoe dat precies zit, lees je hier. Toch is er voor Israel-Premier Tech mogelijk nog een uitweg. Ploegeigenaar Sylvan Adams heeft met een rechtszaak gedreigd en daarop antwoordde de UCI dat de regels niet zullen wijzigen. Het is echter nog maar de vraag of Astana Qazaqstan de financiële (betalingsproblemen en het onderzoek naar ploegbaas Aleksandr Vinokourov) doorlichting haalt.

Opmerkelijk is ook de eindsprint van Movistar. De Spanjaarden zakten de week na de Tour de France naar plaats achttien, de laatste veilige plek. Daar bleven ze een volledige maand staan en op 6 september naderde nummer negentien Lotto Soudal tot op 255 punten. Dankzij een voortreffelijke nazomer van de afscheidnemende Alejandro Valverde en met name Enric Mas, eindigde Movistar anderhalve maand later toch nog op plek elf.

Jumbo-Visma kampioen

Net als bij Alpecin-Deceuninck en Arkéa Samsic, vieren ze ook ten burelen van Jumbo-Visma feest. De Nederlandse ploeg is met groot vertoon van macht het beste WorldTeam over drie jaar gebleken. Voor de overige podiumplekken was het door het jaar heen redelijk spannend. Uiteindelijk heeft wereldkampioen Remco Evenepoel in het slot van het seizoen ervoor gezorgd dat Quick-Step Alpha Vinyl als tweede is geëindigd.

De Belgen hielden daarmee ook het rijkste team ter wereld achter zich, want INEOS Grenadiers eindigde als derde in de eindafrekening. Niet geheel verrassend, want de Britten moeten het voornamelijk hebben van de grote rondes. Hoewel daarin goed werd gepresteerd, wonnen ze ‘slechts’ twee keer de Giro d’Italia (2020 & 2021) de afgelopen jaren. UAE Emirates eindigde na drie jaar op plek vier, maar won met Tadej Pogačar wel twee keer de Tour de France de voorbije drie seizoenen.

Achter de vier topploegen volgt een subtop van twee ploegen, te weten BORA-hansgrohe en Bahrain Victorious. De bovenste helft van de middenmoot loopt daarna van Groupama-FDJ tot aan Intermarché-Wanty-Gobert; de onderste helft van Movistar tot en met Astana Qazaqstan. De ploegen in de onderste regionen waren de onderste van van de achttien teams, met daaronder dus degradanten Lotto Soudal en Israel-Premier Tech.

Overige Belgische en Nederlandse ploegen

Quick-Step-Alpha Vinyl, promovendus Alpecin-Deceuninck en degradant Lotto Soudal zijn de revue al gepasseerd. De laatste Belgische ploeg is Intermarché-Wanty-Gobert. Aan het begin van de cyclus was deze ploeg – toen de licentie nog in handen was van CCC – gedoemd te degraderen, maar performance manager Aike Visbeek heeft zijn ploeg naar een hoog niveau gestuwd. Zij eindigen op een meer dan verdienstelijke tiende plek.

Last but not least, het tweede Nederlandse ProTeam: Team DSM. Zij bouwen vooral op een ijzersterk 2020. In het coronajaar stal toptalent Marc Hirschi de show, werden er drie ritzeges geboekt in de Tour en eindigden Jai Hindley en Wilco Kelderman op het podium van de Giro. In 2021 waren ze met afstand het slechtste WorldTeam en het afgelopen seizoen alleen Astana Qazaqstan het minder. Dat resulteert voor Team DSM in een vijftiende plaats op de driejarenranking.

1. Jumbo-Visma 37.837,17 2. Quick-Step Alpha Vinyl 35.631,37 3. INEOS Grenadiers 35.120,99 4. UAE Emirates 34.181,66 5. BORA-hansgrohe 25.291,5 6. Bahrain Victorious 24.321 7. Groupama-FDJ 21.769 8. Alpecin-Deceuninck 21.529,67 9. Trek-Segafredo 20.532,33 10. Intermarché-Wanty-Gobert 19.323 11. (+1) Movistar 17.615 12. (-1) AG2R Citroën 17.438,33 13. Astana Qazaqstan 17.010 14. (+2) EF Education-EasyPost 16.715,65 15. (-1) Cofidis 16.366 16. (-1) Team DSM 16.180,21 17. BikeExchange-Jayco 16.068,5 18. Arkéa Samsic 15.864 19. Lotto Soudal 14.869 20. Israel-Premier Tech 13.868,66 21. TotalEnergies 10.677 22. Uno-X 7.130,09 23. B&B Hotels-KTM 6.353,33

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025