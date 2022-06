Tim Wellens zwaar ontgoocheld: “Diskwalificatie Lampaert lost voor mij niets op”

Interview

De Gouden Kilometer besliste over eindwinst in de Baloise Belgium Tour. Tim Wellens leek het laken naar zich toe te trekken, maar werd in de tang gezet door Yves Lampaert, ploegmaat van eindwinnaar Mauro Schmid. Lampaert werd na afloop gediskwalificeerd. “Maar dat lost voor mij niets op”, vertelt Wellens.

Letterlijk te lezen in het communiqué van de UCI-commissarissen: Uitsluiting van de wedstrijd en 200 Zwitserse frank boete voor Yves Lampaert wegens “afwijken van de gekozen baan en hierdoor een andere renner hinderen of in gevaar brengen en een onregelmatige sprint (met inbegrip van aan de trui of het zadel trekken van een andere renner, intimidatie of bedreiging, kopstoot, kniestoot, duwen met de schouder of hand, enz…)”

Gedupeerde Tim Wellens zuchtte toen hij de uitsluiting van Yves Lampaert vernam, besefte dat dit voor hem niets veranderde, maar bleef al bij al relatief braaf in zijn reactie.

Tim, begrijpelijk dat je teleurgesteld bent, maar ben je ook boos?

“Boos is veel gezegd, maar vrolijk ben ik uiteraard niet. Ik ben vooral enorm teleurgesteld om zo dichtbij de eindzege te komen en ze dan toch uit handen te zien glippen.”

Hebben jullie bij Lotto Soudal het goed aangepakt, vind je?

“We hebben het heel goed aangepakt. Doel was om alles op die eerste sprint te zetten en daar één seconde bonus te pakken. Arnaud De Lie zou dat sprintje aantrekken. Daarna zou ik focussen op Mauro Schmid, in zijn buurt blijven. Dat was de tactiek en het zag er ook prima uit. Zo heb ik in 2018 trouwens de Ronde van Wallonië gewonnen, toen tegen Quinten Hermans. Op dezelfde manier.”

Maar in die tweede sprint liep het fout?

“Klopt. Het ‘gevecht’ met Lampaert kost me de eindzege. Daar ben ik van overtuigd. Het was trouwens niet alleen in de tweede, maar ook in de derde sprint dat hij in de fout ging. Al was dat minder uitgesproken.”

Maakte je niet zelf de fout door niet door te gaan na die eerste sprint?

“Achteraf is het makkelijk praten. Maar ik keek om en zag twee, drie Quick-Steps achter mij. Ze hadden het gaatje misschien kunnen dichten en er overgaan. Daarom de keuze om even te wachten.”

Yves Lampaert wordt uitgesloten en krijgt een boete.

“Dat verandert de zaak voor mij natuurlijk niet. Mauro Schmid is eindwinnaar.”

Hoe zou jij als jury dit oplossen?

“Lampaert diskwalificeren en – aangezien mij dit de eindzege kost – mij een seconde cadeau doen” (lacht fijntjes)

Wel ferm dat Arnaud De Lie zijn eindsprint wilde opofferen voor jou…

“Daar is zelfs geen discussie over geweest. We gaven voorkeur aan de eindzege en Arnaud ging onmiddellijk mee in het verhaal. Wat ik overigens enorm apprecieer. Hij heeft dat ook geweldig goed gedaan. Als ik zondag op het BK een wederdienst kan doen, zal dat met plezier gebeuren.”

Je verliest de Baloise Belgium Tour met vijf honderdsten van een seconde achterstand. Beslist op basis van de cijfers na de komma na de tijdrit.

“Het is wat het is. Ik had in die tijdrit een halve seconde sneller moeten rijden.”

Los van dit alles, je moet wel blij zijn met je vorm richting BK en – belangrijker – de Tour de France?

“Oké, maar in de eerste plaats is dit een hele grote teleurstelling om zo miniem te verliezen. We hebben er alles aan gedaan en met het team hebben we een hele goede Ronde van België gereden. We waren elke rit present.”

Hoe is je relatie met Yves Lampaert eigenlijk?

“Na vandaag niet zo goed.”

Verwacht je een telefoontje of excuses van hem?

“Ik vind dat er in de toekomst in elk geval een wederdienst mag komen.”