Vaughters kritisch op degradatiesysteem: “Sponsoren voelen zich niet meer veilig”

EF Education-EasyPost hoeft zich geen zorgen meer te maken over een eventuele degradatie uit de WorldTour, maar dat weerhoudt ploegbaas Jonathan Vaughters er niet van om zich in een commentaar op VeloNews kritisch uit te laten over het systeem. “Laat me open zijn: ik ben tegen promotie/degradatie in wielrennen”, begint hij zijn artikel.

“Als de teams hier een stem in hadden gehad (er wordt gezegd dat we een stem hadden, maar ik kan jullie verzekeren dat dit niet zo was), zou ik nee hebben gestemd”, vervolgt Vaughters. Volgens hem is het huidige systeem ‘destructief’ voor de sport. “Het treft atleten. Het vernietigt teams. Het haalt de waarde van de sport naar beneden. En het moedigt aan tot dopinggebruik.”

“Ik besef me dat die uitspraak een kop van een artikel kan worden, maar ik wijs erop dat fair play vaak in het geding komt, als er wanhopige situaties optreden in de sport”, aldus de Amerikaan. “Het systeem zorgt voor alle genoemde dingen, omdat het (net als doping) een wijdverbreide instabiliteit veroorzaakt: sponsoren voelen zich niet langer veilig in de wielersport en teams vallen uit elkaar. Sponsoren willen niet van het ene team naar het andere team gaan, op zoek naar een stabiel platform dat daadwerkelijk uitkomt in de WorldTour.”

Voorstanders van het systeem

Vaughters zegt de voorstanders van het systeem te begrijpen. “Het opent het topniveau van de sport voor nieuwe sponsoren, nieuwe ideeën, nieuwe mensen. Het zorgt ervoor dat teams niet op hun lauweren rusten”, somt hij hun argument op, alvorens te zeggen dat het “zo niet werkt”. Hij stelt dat sponsoren waarschijnlijk niet meer weten welke ploeg de waarheid spreekt, als deze zeggen dat ze de Tour de France rijden. Daardoor zullen deze geldschieters zich langzaam maar zeker terugtrekken uit de sport.

Volgens Vaughters vechten alle ploegen om sponsoren, terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. “We hebben een klimaat nodig waarin nieuwe sponsors moeten bieden om de sport binnen te kunnen komen. Daar is een gelimiteerd aantal teams voor nodig, die daardoor de waarde omhoog brengen. We hebben geen teams nodig die elkaar de das om doen door de sponsoren voor zo’n laag mogelijk prijs te dienen. Natuurlijk, teams vechten al voor sponsoren, maar door dit systeem gaat dat nog verder.”

Nieuw systeem

In het vervolg van zijn commentaar stelt Vaughters aangrijpingspunten voor een nieuw systeem voor. Er kan een vorm van promotie/degradatie blijven, oordeelt hij maar dan moeten er wel wat zaken veranderen. Zo moeten de WorldTour-ploegen meer tegen elkaar rijden en moet er financiële compensatie komen voor de ploegen die degraderen, zodat ze een eerlijke kans hebben om weer terug te komen in de hoogste divisie. Verder vindt Vaughters bijvoorbeeld dat de puntentelling moet veranderen, waarbij hij als voorbeeld geeft dat het winnen van een 1.1-koers momenteel meer UCI-punten oplevert dan een ritzege in de Tour de France.