UCI-voorzitter David Lappartient: “Degraderen is onderdeel van sport, je moet de resultaten accepteren”

De Internationale Wielerunie (UCI) is niet van plan het aantal WorldTeams uit te breiden van achttien naar twintig om het promotie/degradatie-probleem op te lossen. Dat meldde de UCI eerder al, maar het voornemen werd in Australië nogmaals kracht bijgezet op een persconferentie tijdens de WK wielrennen.

Twee teams zullen aan het einde van het seizoen degraderen. “Dat is sport”, citeert Cyclingnews UCI-voorzitter David Lappartient. “Het is niet leuk als je degradeert, maar kijk naar voetbal: als je laatste staat in de Premier League, ga je naar de tweede divisie. Dat is onderdeel van sport, je moet de resultaten accepteren. Dat is moeilijk, want je weet wat alle teams ervoor doen, maar je moet de deur openlaten voor nieuwe kandidaten, voor nieuwe teams om het systeem binnen te komen.”

Consensus

Meerdere teams die in de gevarenzone verkeren hebben geklaagd over het systeem van promotie en degradatie. Sylvan Adams, de grote baas bij Israel-Premier Tech, heeft zelfs gedreigd de UCI voor de rechter te slepen. Lappartient wijst er echter op dat dergelijke geluiden niet te horen waren op het moment dat besloten werd dit systeem aan te nemen.

“Dit systeem is vier jaar geleden goedgekeurd door het UCI-bestuur van september 2018. Het is na lange discussies – jaren van discussies – tot stand gekomen. Toen ik gekozen werd in 2017, zei ik: ‘We gaan dit oplossen.’ En in een jaar hebben we een consensus en overeenkomst bereikt. Het werd unaniem goedgekeurd, dit systeem.”

Coronacrisis

Maar toen was er nog geen sprake van de coronacrisis en de ontwrichtende gevolgen daarvan voor het wielrennen. Vooral het seizoen 2020 viel grotendeels in het water. Moet daar geen rekening mee gehouden worden door ploegen niet te laten degraderen? “We hebben een rangschikking over drie jaar genomen om te vermijden dat degradatie louter gebaseerd was op één jaar. Dat was op verzoek van de teams. En zo hebben we het gedaan.”

“Het andere punt was dat we andere teams de kans wilden geven om zich te kwalificeren, en in het systeem te komen. Hiervoor wilden de organisatoren automatische promotie-degradatie, maar de teams wilden het houden zoals het was. We hebben dit opgelost door de top-18 WorldTour te laten worden, ongeacht of ze al tot de WorldTour behoorden of potentiele nieuwe kandidaten waren.”